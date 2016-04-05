Невозможное возможно: как вырастить сад, не имея дачного участка?

Сад всегда ассоциировался у человека с местом, где можно отдохнуть, побыть наедине с собой и с природой. Наконец, здесь можно поесть фрукты, если сад плодовый. Если обратиться к библейской истории, то именно с райского сада, Эдема, вышел человек после его изгнания оттуда. Люди испокон веков выращивали сады в личных или производственных масштабах.

Вырастить сад — это дело нехитрое, однако трудоемкое и требующее терпения. И, как правило, для этого требуется хотя бы небольшой участок земли, где можно высаживать растения.

С ростом процессов урбанизации возможности человека в определенном смысле сузились. Так, городской человек нередко не может дышать обычным свежим воздухом. Примером являются задымленные смогом азиатские мегаполисы. Точно так же в городе трудно вырастить сад, так как свободные участки просто отсутствуют поблизости либо для этого следует покупать дачи, что тоже не всегда финансово реально и оправданно.

В то же время не все потеряно и специалисты в сфере садоводства и ландшафтного дизайна нашли несколько выходов, как выращивать сад без наличия участка. Они и станут предметом рассмотрения в этой статье.