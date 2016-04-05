Невозможное возможно: как вырастить сад, не имея дачного участка?

Сад всегда ассоциировался у человека с местом, где можно отдохнуть, побыть наедине с собой и с природой. Наконец, здесь можно поесть фрукты, если сад плодовый. Если обратиться к библейской истории, то именно с райского сада, Эдема, вышел человек после его изгнания оттуда. Люди испокон веков выращивали сады в личных или производственных масштабах.
Вырастить сад — это дело нехитрое, однако трудоемкое и требующее терпения. И, как правило, для этого требуется хотя бы небольшой участок земли, где можно высаживать растения.
С ростом процессов урбанизации возможности человека в определенном смысле сузились. Так, городской человек нередко не может дышать обычным свежим воздухом. Примером являются задымленные смогом азиатские мегаполисы. Точно так же в городе трудно вырастить сад, так как свободные участки просто отсутствуют поблизости либо для этого следует покупать дачи, что тоже не всегда финансово реально и оправданно.
В то же время не все потеряно и специалисты в сфере садоводства и ландшафтного дизайна нашли несколько выходов, как выращивать сад без наличия участка. Они и станут предметом рассмотрения в этой статье.
Одним из первых мест выращивания сада без земельного участка, который приходит на ум, это балкон.
Первое, о чем следует задуматься, это о том, какой сад необходимо там разместить. Летний сад не требует остекления балкона, проведения отопительной системы и т. п. В случае если есть желание разбить на балконе зимний сад, то необходимо основательно провести в нем ремонт. В первую очередь застеклить и утеплить. Возможно, понадобится вывести систему отопления на балкон, так как в любом случае это самое прохладное и подходящее место для сада в квартире.
Далее, нужно разместить горшки для цветов. Для этого нужно максимально использовать наружные и внутренние поверхности стенок балкона. Здесь подойдут продолговатые горшки, в которые высаживаются цветущие растения: бархатцы, ипомея, петуния, настурция, матиола, календула и т.д. На полу можно разместить горшки побольше и высадить вечнозеленые цветы: фикусы, пальмы и т.д. Создать зону отдыха здесь легко. Достаточно выставить на балкон журнальный столик и парочку плетеных кресел.
Важно обратить внимание, что городские власти нередко устраивают конкурсы на звание лучшего балкона. Это делается с целью улучшить внешний вид города.Подобный конкурс может стать мотивацией для создания своего сада на балконе, а также получения маленького приза или даже денежного вознаграждения.
Вырастить сад без участка можно, если перейти в другую плоскость — вертикальную. Технологию вертикального сада можно использовать как на балконе, так и в любой другой комнате, включив ее в состав дизайнерского проекта.
Данная технология предусматривает, что растения высаживаются на вертикальном креплении. Изначально использовали такие тропические растения, как папоротник. Они не требуют много почвы для поддержания своей корневой системы. Однако в дальнейшем данную технологию стали применять и к другим растения.
Самый простой вариант создания вертикального сада — это закрепить на стене множество горшков с цветами. Более сложные способы предполагают использование специальных стеллажей, подвески войлочного волокна к стене и формированию на нем «кармашек» с землей, изготовление картин-панно из растений и пр.
Поскольку вертикальный сад близко прилегает к стене, изначально ее следует хорошо гидроизолировать. Также важно обеспечить своевременный полив растений и сбор ненужной воды. Для этого горшочки соединяют специальной системой каналов или шлангочек, а внизу ставят поддон для отвода воды.
Бонсай — это искусство выращивания небольших деревьев в плоских горшках (плошках) при малом количестве грунта. Начало своей истории бонсай берут в Китае, однако совершенства оно достигло в Японии.
Если взор был обращен на бонсай, то сразу стоит заметить, что самостоятельное выращивание бонсай является делом на годы. Поэтому проще будет его купить готовым. Одновременно можно попробовать вырастить свой бонсай, сделав его успокаивающим душу хобби.
Для этого нужно найти в лесу маленькое и отставшее в росте деревце и выкопать его. Перед посадкой в плошку корни обрезают так, что они должны смотреть в горизонтально стороны. После этого их садят в землю
Путем периодических обрезок, загибов и фиксаций ветвей в определенном положении, можно получить отличный бонсай.
Еще один сад, который не требует участка, это оконный сад.
Тут следует начать с того, что окно, как источник света в доме, и так традиционно заставляется всевозможными цветочными горшками, семенами для проращивания, рассадой или горшками для выращивания овощей.
Однако все можно сделать иначе, не так традиционно. При этом нужно учитывать, что окно в первую очередь создано для дневного освещения комнаты, поэтому масштабы сада должны быть умеренными.
В качестве примера можно рассмотреть такие варианты.
Для первого потребуется душевой карниз с крючками и несколько горшков. Для того чтобы сад выглядел целостным, карниз, крючки и горшки следует покрасить в один цвет. Далее, закрепляют карниз в оконном проеме и вешают на него горшки с цветами. Оконный сад готов.
Как вариант, можно рассмотреть размещение цветов по контуру оконного проема. Так, горшочки нужно повешать по бокам и сверху проема, а также поставить цветы на подоконник. Получится красивое зеленое обрамление для окна.
Современная биология дает определение слову биотоп, которое упрощенно означает среду обитания растений и животных. При этом ученые заметили, что лучше всего и наиболее разнообразно жизнь развивается на гранях разных сред обитания. Например, в поверхностном слое земли живых организмов больше, чем в глубинах. В нижних слоях воздуха жизнь бурно развивается и чем больше вверх — тем ее меньше и т.д.
Эту идею использовано в создании домашнего биотопа — палюдариума. Внешне он чем-то напоминает аквариум. Однако принципиальным отличием является сочетание сухопутной жизни и водной. Так, в палюдариуме гораздо лучше растут многие культуры, которые в аквариуме разводить гораздо сложнее.
Для этого в палюдариум изначально засыпать слой аквариумного грунта толщиной до 7 см. Одновременно можно внести в него подкормку для растений. Сверху заливают слоем чистой воды до 15 см. Растения высаживают прямо в грунт. Как вариант их можно сначала высадить в горшки, а уже потом погружать под воду. Преимуществом последнего способа будет более удобная пересадка растений без повреждения их соседей.
Современные палюдариумы позволяют эффективно поддерживать баланс в таком домашнем биотопе. Функционирующий палюдариум станет отличным садом, не требующим участка.
Садом без участка могут стать домашние комнатные растения, собранные в единую композицию в одной комнате.
Для этого можно уделить цветам отведенное место, расположив цветники в несколько ярусов в целях экономии места. Более высокие растения нужно ставить снизу, более мелкие, соответственно, сверху. Если площадь жилья позволяет, то можно под зимний сад отвести отдельную комнату. Однако следует позаботиться о надлежащем отоплении и освещении комнаты.