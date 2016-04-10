Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Как установить деревянные фальш-балки на потолке?

Перла Вереника Перла Вереника
Оружейная комната, Рязанова Галина Рязанова Галина Медиа комната в рустикальном стиле
Loading admin actions …

Стильные элементы в интерьере могут найти себе место где угодно – от пола до потолка. Яркий пример тому – деревянные потолочные балки, которые активно устанавливаются в комнатах именно как элемент рустикального декора. Нельзя сказать, что в этом нет никакой практической значимости. Зачастую такие конструкции помогают легко и быстро убрать провода электропроводки, скрыть неровности потолка.

Определимся с дизайном деревянных балок

homify Спальня в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Рисунок деревянных балок на потолке комнаты – яркий элемент, притягивающий взгляд. С его помощью можно не только внести новые ноты в привычный интерьер, но и изменить всю геометрию пространства. Поперечные балки расчертят потолок на несколько сегментов и сделают узкую, длинную комнату визуально чуть более широкой и просторной, а длинные деревянные балки вдоль всего потолка – наоборот, зададут динамику и легкость спокойному интерьеру. Кроме самых простых поперечных и продольных рисунков с помощью сочетания деревянных балок разной формы на потолке можно создать рисунок из квадратов и ромбов, треугольников и лучей, расходящихся из одной точки. 

Сделаем разметку на потолке линий для крепления деревянных балок

Комната в стиле шале, Елена Овсянникова Елена Овсянникова Спальня в рустикальном стиле
Елена Овсянникова

Комната в стиле шале

Елена Овсянникова
Елена Овсянникова
Елена Овсянникова

Даже небольшие неточности геометрического узора балок на потолке могут испортить всю картину, поэтому перед монтажом конструкций сделайте тщательную разметку запланированного рисунка, проверьте четкость углов и параллельных линий. В процессе монтажа балок на потолок важно учитывать толщину каждого деревянного элемента, располагая их строго по центру разметки. Кроме того, до начала монтажа балок, по центральной продольной линии их размещения можно расположить различные инженерные коммуникации, которые после установки балки будут скрыты под ней.

Крепление балок к потолку

Загородный дом с стиле шале, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Гостиная в рустикальном стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Загородный дом с стиле шале

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Для монтажа деревянных балок на потолок необходимо запастись такими инструментами как рулетка, дрель с набором сверл, ножовка с мелким «зубом», отбойный шнур, столярный уголок, метровая линейка, обычный карандаш и восковой карандаш «под цвет» балки, а для крепежа закупить нужное количество саморезов, соответствующую отвертку или шуруповерт. Деревянные балки крепятся вдоль размеченных линий и образует запланированный рисунок на потолке. После того, как все элементы конструкции установлены, необходимо закрыть места стыков деревянных балок. Для этого можно использовать восковый карандаш или декорировать бечевкой, металлическими пластинами, кованными элементами. 

Как декорировать балки: лаком, краской или оставить в натуральном виде

Оружейная комната, Рязанова Галина Рязанова Галина Медиа комната в рустикальном стиле
Рязанова Галина

Оружейная комната

Рязанова Галина
Рязанова Галина
Рязанова Галина

В зависимости от стиля комнаты можно выбрать лаконичный или яркий, рустикальный декор потолочных балок, подчеркнуть цвет древесины с помощью морилки и лака или наоборот, вскрыть краской в цвет потолка, выделить текстурные волокна с помощью бранширования или заполировать поверхность потолочных балок. Для подчеркнутого кантри  стиля, этнических мотивов на древесину потолочных балок наносят узор с помощью трафареты или резьбы.

Последний штрих: как ухаживать за поверхностью потолка между балками

Nuovo progetto, MIDE architetti MIDE architetti Гостиная в рустикальном стиле
MIDE architetti

MIDE architetti
MIDE architetti
MIDE architetti

Потолочная поверхность в комнате требует ремонта и обновления чаще, чем деревянные балки. При ремонтных работах, покраске потолка, не забудьте закрыть деревянные балки пленкой, малярным скотчем, чтобы не пришлось потом еще отчищать с древесины капли краски и клея. Ну а для того, чтобы сохранить первозданный вид самого дерева – используйте специальные пропитки и полироль, которые защитят поверхность теплого и влажного воздуха под потолком.

Стартовый мини-дом в 60 кв. метров
Все новое - хорошо забытое старое? Деревянные балки ничем не хуже натяжных потолков?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо