Как установить деревянные фальш-балки на потолке?

Рисунок деревянных балок на потолке комнаты – яркий элемент, притягивающий взгляд. С его помощью можно не только внести новые ноты в привычный интерьер, но и изменить всю геометрию пространства. Поперечные балки расчертят потолок на несколько сегментов и сделают узкую, длинную комнату визуально чуть более широкой и просторной, а длинные деревянные балки вдоль всего потолка – наоборот, зададут динамику и легкость спокойному интерьеру. Кроме самых простых поперечных и продольных рисунков с помощью сочетания деревянных балок разной формы на потолке можно создать рисунок из квадратов и ромбов, треугольников и лучей, расходящихся из одной точки.