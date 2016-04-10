Как установить деревянные фальш-балки на потолке?

Стильные элементы в интерьере могут найти себе место где угодно – от пола до потолка. Яркий пример тому – деревянные потолочные балки, которые активно устанавливаются в комнатах именно как элемент рустикального декора. Нельзя сказать, что в этом нет никакой практической значимости. Зачастую такие конструкции помогают легко и быстро убрать провода электропроводки, скрыть неровности потолка.
Рисунок деревянных балок на потолке комнаты – яркий элемент, притягивающий взгляд. С его помощью можно не только внести новые ноты в привычный интерьер, но и изменить всю геометрию пространства. Поперечные балки расчертят потолок на несколько сегментов и сделают узкую, длинную комнату визуально чуть более широкой и просторной, а длинные деревянные балки вдоль всего потолка – наоборот, зададут динамику и легкость спокойному интерьеру. Кроме самых простых поперечных и продольных рисунков с помощью сочетания деревянных балок разной формы на потолке можно создать рисунок из квадратов и ромбов, треугольников и лучей, расходящихся из одной точки.
Даже небольшие неточности геометрического узора балок на потолке могут испортить всю картину, поэтому перед монтажом конструкций сделайте тщательную разметку запланированного рисунка, проверьте четкость углов и параллельных линий. В процессе монтажа балок на потолок важно учитывать толщину каждого деревянного элемента, располагая их строго по центру разметки. Кроме того, до начала монтажа балок, по центральной продольной линии их размещения можно расположить различные инженерные коммуникации, которые после установки балки будут скрыты под ней.
Для монтажа деревянных балок на потолок необходимо запастись такими инструментами как рулетка, дрель с набором сверл, ножовка с мелким «зубом», отбойный шнур, столярный уголок, метровая линейка, обычный карандаш и восковой карандаш «под цвет» балки, а для крепежа закупить нужное количество саморезов, соответствующую отвертку или шуруповерт. Деревянные балки крепятся вдоль размеченных линий и образует запланированный рисунок на потолке. После того, как все элементы конструкции установлены, необходимо закрыть места стыков деревянных балок. Для этого можно использовать восковый карандаш или декорировать бечевкой, металлическими пластинами, кованными элементами.
В зависимости от стиля комнаты можно выбрать лаконичный или яркий, рустикальный декор потолочных балок, подчеркнуть цвет древесины с помощью морилки и лака или наоборот, вскрыть краской в цвет потолка, выделить текстурные волокна с помощью бранширования или заполировать поверхность потолочных балок. Для подчеркнутого кантри стиля, этнических мотивов на древесину потолочных балок наносят узор с помощью трафареты или резьбы.
Потолочная поверхность в комнате требует ремонта и обновления чаще, чем деревянные балки. При ремонтных работах, покраске потолка, не забудьте закрыть деревянные балки пленкой, малярным скотчем, чтобы не пришлось потом еще отчищать с древесины капли краски и клея. Ну а для того, чтобы сохранить первозданный вид самого дерева – используйте специальные пропитки и полироль, которые защитят поверхность теплого и влажного воздуха под потолком.