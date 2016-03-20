Топ 5 – Лучшие проекты недели

Абсолютным рекордсменом по количеству прочтений на прошедшей неделе стала подборка из 9 элегантных веранд. Это неудивительно – дом с красивой верандой гарантированно получает статус
звезды улицы, и многие владельцы дачных домов мечтают на зависть соседям пристроить к своим домам стильную и современную веранду. На второе место по популярности вышла Книга идей, посвященная проекту деревянного шале. Большой и светлый дом, построенный на века, без труда завоевал симпатию читателей.
Какие еще проекты стали героями недели и почему, вы узнаете из подборки лучших статей. Приятного просмотра!
Идеи дизайна веранды для загородного дома или коттеджа специально для вас – в этой статье, полной вдохновения! От самых простых в конструктивном смысле веранд мы перейдем к тем, что напоминают зимние сады или даже… церкви! Давайте посмотрим, к чему приведет нас путешествие, и узнаем, как выглядит веранда вашей мечты.
Специально для тех, кого интересует строительство дома на природе, а не в пригороде, мы публикуем очень интересный проект сруба от студии WOODY-HOLZHAUS – KONTIO. В нем вы найдете монументальную традиционность, будто защищающую всю вашу семью от невзгод и просто плохой погоды, и современный, максимально практичный подход в архитектуре и дизайне.
Кроме того, это шале еще и выглядит невероятно красиво. Светлый, большой и основательный он имеет фундамент, оформленный декоративным камнем, и многочисленные балконы в альпийском стиле. Подробный разбор экстерьера и интерьера дома вы найдете в статье ’Проект деревянного шале в современном стиле’.
Идеальный дом на одну семью не обязан быть многоуровневым. Специально для тех, кто любит одноэтажные проекты, мы представляем интересный вариант загородного дома от студии A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE. В их подходе чувствуется основательность и любовь к современным решениям. Думаем, этот коттедж отлично подойдет для большой и шумной семьи!
Проект лестницы для загородного дома или дачи уже давно перестал быть чисто техническим и все чаще является эффектным декоративным акцентом в дизайне интерьера. 11 лестниц, которые мы собрали для вас в этой статье, призваны доказать, что и древесина в своем натуральном виде может быть безумно эстетичной и привлекательной.
Стильная, современная и экономичная дача из контейнера, которая еще и не требует стройки – мечта! Узнать о том, как ее построить и как она выглядит, вы можете в нашей новой статье об изумительном проекте переоборудования контейнера в дачу.
Смотрите внимательно и вы увидите, что нет ничего сложного в этой программе, подразумевающей работу 1-2 взрослых и не имеющую никаких сложных технологий, недоступных умелому человеку. План работ, чертеж и приблизительную смету проекта вы найдете в Книге идей ’Как самому построить дачу из контейнера’.