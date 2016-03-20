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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
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Абсолютным рекордсменом по количеству прочтений на прошедшей неделе стала подборка из 9 элегантных веранд. Это неудивительно – дом с красивой верандой гарантированно получает статус звезды улицы, и многие владельцы дачных домов мечтают на зависть соседям пристроить к своим домам стильную и современную веранду. На второе место по популярности вышла Книга идей, посвященная проекту деревянного шале. Большой и светлый дом, построенный на века, без труда завоевал симпатию читателей. 

Какие еще проекты стали героями недели и почему, вы узнаете из подборки лучших статей. Приятного просмотра!

1. Красивые веранды для вашего дома

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Идеи дизайна веранды для загородного дома или коттеджа специально для вас – в этой статье, полной вдохновения! От самых простых в конструктивном смысле веранд мы перейдем к тем, что напоминают зимние сады или даже… церкви! Давайте посмотрим, к чему приведет нас путешествие, и узнаем, как выглядит веранда вашей мечты.

2. Проект деревянного шале в современном стиле

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Специально для тех, кого интересует строительство дома на природе, а не в пригороде, мы публикуем очень интересный проект сруба от студии WOODY-HOLZHAUS – KONTIO. В нем вы найдете монументальную традиционность, будто защищающую всю вашу семью от невзгод и просто плохой погоды, и современный, максимально практичный подход в архитектуре и дизайне.

Кроме того, это шале еще и выглядит невероятно красиво. Светлый, большой и основательный он имеет фундамент, оформленный декоративным камнем, и многочисленные балконы в альпийском стиле. Подробный разбор экстерьера и интерьера дома вы найдете в статье ’Проект деревянного шале в современном стиле’.

3. ​Проект одноэтажного дома для пригорода

villa familiale à Hagenthal-le-Bas, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE Вальмовые крыши
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

Идеальный дом на одну семью не обязан быть многоуровневым. Специально для тех, кто любит одноэтажные проекты, мы представляем интересный вариант загородного дома от студии A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE. В их подходе чувствуется основательность и любовь к современным решениям. Думаем, этот коттедж отлично подойдет для большой и шумной семьи!

4. 11 проектов красивых деревянных лестниц

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

Проект лестницы для загородного дома или дачи уже давно перестал быть чисто техническим и все чаще является эффектным декоративным акцентом в дизайне интерьера. 11 лестниц, которые мы собрали для вас в этой статье, призваны доказать, что и древесина в своем натуральном виде может быть безумно эстетичной и привлекательной.

5. Как самому построить дачу из контейнера

POCKETCONTAINER - Das Mikrohaus, Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren Дома в стиле минимализм
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

Стильная, современная и экономичная дача из контейнера, которая еще и не требует стройки – мечта! Узнать о том, как ее построить и как она выглядит, вы можете в нашей новой статье об изумительном проекте переоборудования контейнера в дачу.

Смотрите внимательно и вы увидите, что нет ничего сложного в этой программе, подразумевающей работу 1-2 взрослых и не имеющую никаких сложных технологий, недоступных умелому человеку. План работ, чертеж и приблизительную смету проекта вы найдете в Книге идей ’Как самому построить дачу из контейнера’.

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