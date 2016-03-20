Топ 5 – Лучшие проекты недели

Абсолютным рекордсменом по количеству прочтений на прошедшей неделе стала подборка из 9 элегантных веранд. Это неудивительно – дом с красивой верандой гарантированно получает статус звезды улицы , и многие владельцы дачных домов мечтают на зависть соседям пристроить к своим домам стильную и современную веранду. На второе место по популярности вышла Книга идей, посвященная проекту деревянного шале. Большой и светлый дом, построенный на века, без труда завоевал симпатию читателей.

Какие еще проекты стали героями недели и почему, вы узнаете из подборки лучших статей. Приятного просмотра!