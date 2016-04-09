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Как сделать мечту реальностью: итальянский стиль кантри

Перла Вереника Перла Вереника
Вилла в Испанской Каталонии, ODEL ODEL Вилла Кирпичи Белый
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Итальянский стиль, как и вся природа этой страны, пропитан солнцем и яркими красками, естественный и роскошный одновременно. Даже одного путешествия в эту радушную страну достаточно, чтобы навсегда в сердце остались незабываемые впечатления и желание создать такую же колоритную атмосферу в своем доме. 

1. Средиземноморский стиль во всем

Реконструкция дома Rash_studio Терраса в средиземноморском стиле
Rash_studio

Реконструкция дома

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

Особой приметой итальянского дома всегда будет безупречное сочетание легкости и уюта. Здесь вы не встретите минималистичных концепций. И архитектура дома, и внутренняя отделка непринужденно сочетают романтичность и естественность, безудержное смешение цветов, тканей, фактур и предметов, смелых дизайнерских решений и уважения к традициям предков. В этом стиле преобладают теплые оттенки и богатые фактуры: мозаичная плитка, декоративная штукатурка, роспись, имитация фресок. Добавить замысловатости и сделать помещение более интересным поможет окраска стен в несколько слоев, это усложнит восприятие помещения и создаст эффект игры света.

2. В тени под виноградной беседкой

Водоем Руслан Михайлов rmgarden Сад в средиземноморском стиле
Руслан Михайлов rmgarden

Водоем

Руслан Михайлов rmgarden
Руслан Михайлов rmgarden
Руслан Михайлов rmgarden

Виноградная лоза – неотъемлемый атрибут любого античного произведения искусства, и столь же популярна для оформления дома в итальянском кантри-стиле. Легкие деревянные конструкции или тонкие кованные прутья, обвитые кружевом виноградных лоз и гроздьев, раскидистая тень и прохлада в любой жаркий день, уютный и тихий отдых в вечерней прохладе – это те нехитрые секреты, которые создают особое средиземноморское гостеприимство и радушную атмосферу в каждом доме.

3. Типичный дворик в итальянском стиле

homify Дома в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

Итальянский дворик – уютный, скрытый от посторонних глаз стенами дома, это сочетание интерьерного и ландшафтного дизайна. На внутренний дворик часто выходят окна и двери столовой, спальни, гостиной. Всегда можно открыть дверь и расширить внутреннее пространство дома за счет площадки двора. Открытые веранды, навесы, садовая мебель с мягкими подушками, зеленые изгороди и цветы в кадках – все это убранство дворика в итальянской стилистике делает эту часть дома излюбленным местом отдыха всей семьи и гостей.

4. Горизонтальные плоские крыши

Los Altos de Marbella, Yeregui Arquitectos Yeregui Arquitectos Дома в средиземноморском стиле
Yeregui Arquitectos

Yeregui Arquitectos
Yeregui Arquitectos
Yeregui Arquitectos

Еще одним знаковым элементом домов в итальянском кантри-стиле является просторная плоская крыша в горизонтали. Причем это не только и не столько элемент декоративный, как практичная площадка для размещения самых разных функций: от сада до бассейна. Горный ландшафт средиземноморских стран таков заставляет с максимальной эффективностью использовать любую ровную горизонтальную поверхность – пусть даже и на крыше дома. Ну а с появлением современных кровельных материалов и технологий, позволяющих обеспечить надежную гидроизоляцию кровли дома с плоскими крышами стали наращивать популярность и в России. 

5. Неповторимый пейзаж

Couleur Porvençal, I.D.O jardins I.D.O jardins Сад в средиземноморском стиле
I.D.O jardins

I.D.O jardins
I.D.O jardins
I.D.O jardins

Неповторимые пейзажи Средиземноморья – лучшее украшение интерьеров итальянских домов. Итальянский стиль открыт навстречу природе, вдохновлен красками безупречно лазурного моря, неба, цветущих садов и строится на сочетании цветовой гаммы внутри комнаты и роскошной зелени за окном. Пейзаж можно назвать одним из главных элементов декора, который используется по максимуму. Этому служат сама архитектура домов, построенных на возвышенности, и широкие панорамные окна, и открытые балкончики, соединяющие внутреннее пространство комнаты со свежестью природы.

6. Роскошь в деревне

Главный фасад дома ODEL Вилла Кирпичи Белый фасад дома,испания,вилла,дизайн,бассейн,вилла в испании
ODEL

Главный фасад дома

ODEL
ODEL
ODEL

Дом в итальянском стиле – словно жемчужина, надежно скрыт в зелени садов, а внутреннее пространство двора и дома дарит ощущение покоя. Привычные для средиземноморской культуры тенистые патио возле дома, бассейны и пруды в саду – органичные элементы роскоши итальянского стиля. 

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