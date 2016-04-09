Как сделать мечту реальностью: итальянский стиль кантри

Еще одним знаковым элементом домов в итальянском кантри-стиле является просторная плоская крыша в горизонтали. Причем это не только и не столько элемент декоративный, как практичная площадка для размещения самых разных функций: от сада до бассейна. Горный ландшафт средиземноморских стран таков заставляет с максимальной эффективностью использовать любую ровную горизонтальную поверхность – пусть даже и на крыше дома. Ну а с появлением современных кровельных материалов и технологий, позволяющих обеспечить надежную гидроизоляцию кровли дома с плоскими крышами стали наращивать популярность и в России.