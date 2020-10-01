7 способов, как устранить запах краски

Ремонт уже закончился, но в доме все равно что-то не так?

Зачастую в воздухе витает одна неприятная деталь – запах краски. И далеко не все знают, как от него избавиться. Он вызывает головные боли, ухудшает общее состояние здоровья жильцов. Кроме того, сложно выйти на улицу, ведь даже одежда впитывает этот самый запах и дает всем понять, у кого дома проводится ремонт. Чем больше площадь малярных работ, тем более устойчивым будет запах. Есть несколько методов его предупредить, а еще лучше от него избавиться. В теплое время года будет достаточно проветрить квартиру хотя бы в течение двенадцати часов. Но если ремонт проводится в зимнее время, то избавиться от запаха краски станет возможным при помощи нижеприведенных методов. Используйте несколько способов сразу, чтобы воздействовать на источник запаха комплексно. Итак, в этой статье вы найдете 7 способов, которые помогут избавиться от запаха краски в доме.



