7 способов, как устранить запах краски

Ремонт уже закончился, но в доме все равно что-то не так?
Зачастую в воздухе витает одна неприятная деталь – запах краски. И далеко не все знают, как от него избавиться. Он вызывает головные боли, ухудшает общее состояние здоровья жильцов. Кроме того, сложно выйти на улицу, ведь даже одежда впитывает этот самый запах и дает всем понять, у кого дома проводится ремонт. Чем больше площадь малярных работ, тем более устойчивым будет запах. Есть несколько методов его предупредить, а еще лучше от него избавиться. В теплое время года будет достаточно проветрить квартиру хотя бы в течение двенадцати часов. Но если ремонт проводится в зимнее время, то избавиться от запаха краски станет возможным при помощи нижеприведенных методов. Используйте несколько способов сразу, чтобы воздействовать на источник запаха комплексно. Итак, в этой статье вы найдете 7 способов, которые помогут избавиться от запаха краски в доме.
Зерна натурального молотого кофе, расставленные в емкостях по квартире, не только наполнят пространство легким утренним ароматом, но и смогут впитать часть неприятного запаха. Также достаточно открыть пакет молотого кофе (растворимый не подходит) и оставить его в помещении на некоторое время. Такой метод точно придется по душе истинным любителям ароматного и бодрящего напитка.
Следующий способ – использование древесного угля. Его можно купить в обычном магазине, подойдет тот, что используется для гриля и мангалов. Применять его нужно таким образом – раскрошить на более мелкие кусочки, положить в контейнеры небольшое количество угля и расставьте их по всей площади дома. Уголь славится своими абсорбирующими свойствами, именно поэтому он примет на себя запах краски за достаточно короткий промежуток времени, тем не менее контейнеры лучше оставить в свежевыкрашенной комнате на ночь.
Если зажечь такую свечу, то в огне утонут горючие соединения лакокрасочных материалов, что позволит устранить запах и наполнить квартиру приятными нотками ванили, ягод, имбирного печенья, морского бриза или лимонного щербета. Все зависит от ваших ароматических предпочтений.
По свежеокрашенному помещению нужно расставить несколько ведер с водой. Скорее всего вам придется пару раз поменять воду, прежде чем запах краски полностью исчезнет. Этот метод работает чуть медленней, чем остальные, но точно является самым безопасным и совершенно не ресурсозатратным.
Можно разложить по дому четвертинки больших луковиц, поместив их на тарелки. Хотя лук и сам источает сильный аромат, от него избавиться намного легче, чем от запаха краски. Быстро исчезает резкий запах и в случае, если разместить в помещении несколько емкостей с раствором воды и уксусной эссенции/столового уксуса.
От неприятного запаха краски помогут избавиться разложенные по помещению квартиры или дома дольки лимона. Оставить их нужно на несколько дней, а потом следует просто выбросить в мусорное ведро.
В случае устойчивого ароматического внедрения лакокрасочного запаха в прекрасный персидский ковер, который забыли убрать по неосторожности или очень рано внесли в отремонтированное помещение, следует посыпать его содой и оставить на ночь. Утром соду необходимо смести веником, а затем просто пропылесосить ковер. Это средство не только удалит запах от лакокрасочных материалов, но еще и освежит состояние ворса.
Лакокрасочная промышленность постоянно развивается и выпускает ассортимент красок без запаха. Водоэмульсионные лакокрасочные материалы имеют не такой выраженный аромат, время их высыхания занимает от двух до четырех часов, стоимость достаточно доступная. Эти материалы не требуют и смывания специальными растворителями, чей запах также не очень приятен, а применять их можно на большинстве поверхностей.
Если вы выбрали для покраски средства с запахом, то по советам специалистов смывание их с рабочих инструментов следует осуществлять только на улице, чтобы еще больше не усугубить ситуацию. Сами малярные работы лучше проводить при открытых окнах, это уменьшит влияние вредных паров на организм. Хранить остатки краски и растворителя нужно вне жилых помещений, к примеру, подойдет сарай (в случае ремонта частного дома) или подвальное помещение в многоэтажном доме. Если такой возможности нет, то хорошо закройте крышки банок и бутылок. Каждую заверните отдельно в полиэтиленовый пакет и плотно завяжите. При желании можно дополнительно обернуть еще одним слоем полиэтилена. Валики, кисти и другой инструмент для малярных работ тоже храните в плотно завязанных целлофановых пакетах. Для хранения также подойдет плотно закрывающаяся полка в туалетной или ванной комнате.
При ремонте резкого запаха краски практически невозможно избежать, он тут и там настигает вас даже после окончания малярных работ. Он, кажется, начинает сниться даже во сне. Еще один небольшой лайфхак в избавлении от неприятных последствий ремонта – обычный вентилятор – одно из лучших изобретений человечества после компаса и бумаги. Поставьте его рядом с открытым окном. Вентилятор заберет все неприятные, еще оставшиеся в квартире испарения, и отправит их прямиком в открытое окно. Не унывайте, запах краски обязательно покинет вашу квартиру, и она наполнится уютом, запахом яблочного пирога и свежего, уже кристально-чистого воздуха.