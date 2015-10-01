Плюсы и минусы светодиодных ламп: спасение или наказание?

Мы поговорили с вами о плюсах, и минусы светодиодных ламп теперь рассмотрим ниже. Пожалуй, на первом месте стоит дороговизна такого изделия.

Что касается срока эксплуатации, здесь тоже не все так лучезарно. Оказывается, что лампы хватит на одиннадцать лет только в том случае, если в день она будет работать не более четырех часов. То есть срок эксплуатации при среднем потреблении будет составлять около трех-пяти лет, что в несколько раз меньше обещанного. К тому же с течением времени светодиоды «умирают» и яркость лампочки уменьшается день за днем.

Еще одним недостатком ламп со светодиодами является то, что свет, излучаемый ими, по своему спектру отличается от привычного желтоватого. Около восьмидесяти процентов опрошенных людей ответили, что на них оказывает негативное влияние применение такого света в домашних условиях, лампы накаливания куда привычней и комфортнее.

Помимо цветовой окраски света, такие лампы выдают узконаправленное освещение. Это означает, что для большого пространства потребуется больше ламп, чем при использовании обычных ламп Ильича.

И, наконец, последним отрицательным моментом использования этих ламп является то, что для их долговечного использования предполагается эксплуатация специальных осветительных приборок и проводок, без которых светодиоды быстро деградируют и теряют свои свойства. Таким образом, приобретение таких ламп влечет за собой покупку специального оборудования.

Пожалуй, мы с вами ознакомились со всеми самыми главными плюсами и минусами светодиодных ламп, теперь хотелось бы уделить внимание сферам их применения.