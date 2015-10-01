Плюсы и минусы светодиодных ламп: спасение или наказание?

Много споров сейчас идет о плюсах и минусах светодиодных лампах. Стоит ли приобрести новомодную лампу или не нужно изменять привычным традициям?
С первой секунды появления огня человек стремится осветить себе путь. С каждым днем технологии становятся все более совершенными. Если раньше для того чтобы осветить помещение, зажигали факелы, то спустя какое-то время в ход пошли лучины и свечи. Но наука не стоит на месте и уже через несколько десятков лет в мире появляется электричество и с ним – лампа накаливания. Она представляет собой искусственный источник света. Принцип действия такой лампы заключается в пропускании через тело накаливания электрического тока и повышении температуры до температуры красного свечения, видного человеческому глазу. Общими элементами любой лампы накаливания является тело накала, колба и токоотводы. Вообще, в конструкции присутствуют еще колба и газовая среда, но эти элементы варьируются в зависимости от вида лампы, подробнее в Книге идей
7 необычных ламп для вашего интерьера.
По своим функциональным особенностям лампы накаливания делятся на лампы общего назначения, декоративные, местного освещения, транспортные, иллюминационные, сигнальные, прожекторные и для оптических приборов.
Но каким бы прекрасным изобретением ни была лампа накаливания, со временем расход электроэнергии во всем мире увеличился, как и ее стоимость. Ученые стали работать над созданием более доступного источника света.
К слову, за последние десять лет средняя плата за электроэнергию увеличилась в двадцать раз.
Таким усовершенствованным изобретением стали лампы со светодиодами. Если говорить о плюсах и минусах светодиодных ламп, можно сравнить среднестатистическую лампу накаливания и светодиодную.
Разделим плюсы и минусы светодиодных ламп.
Начнем с аргументов, по которым стоит использовать эти лампы. Первым и самым главным плюсом является мощность. Если у лампы накаливания это 75 Ватт, то у светодиодной лампы всего 4 Ватта, что почти в двадцать раз меньше.
Вторым важным моментом является срок службы – производители таких ламп гарантируют, что она прослужит около одиннадцати лет.
И третьим явным плюсом является то, что в отличие от лампы накаливания, светодиодным не страшны перепады напряжения. Даже при непостоянной мощности их свет все равно будет ровным.
Четвертым значимым плюсом является то, что при пользовании светодиодными лампами хозяева квартиры «разгружают» электропроводку, ведь количество потребляемой ими энергии, равно как и мощность, почти в двадцать раз меньше, чем у обычной лампы накаливания. Таким образом, уменьшается риск возгорания проводки и повышается уровень пожаробезопасности.
Ну и, конечно же, стоит сказать, что такая лампа никак не повлияет на общий дизайн интерьера.
Мы поговорили с вами о плюсах, и минусы светодиодных ламп теперь рассмотрим ниже. Пожалуй, на первом месте стоит дороговизна такого изделия.
Что касается срока эксплуатации, здесь тоже не все так лучезарно. Оказывается, что лампы хватит на одиннадцать лет только в том случае, если в день она будет работать не более четырех часов. То есть срок эксплуатации при среднем потреблении будет составлять около трех-пяти лет, что в несколько раз меньше обещанного. К тому же с течением времени светодиоды «умирают» и яркость лампочки уменьшается день за днем.
Еще одним недостатком ламп со светодиодами является то, что свет, излучаемый ими, по своему спектру отличается от привычного желтоватого. Около восьмидесяти процентов опрошенных людей ответили, что на них оказывает негативное влияние применение такого света в домашних условиях, лампы накаливания куда привычней и комфортнее.
Помимо цветовой окраски света, такие лампы выдают узконаправленное освещение. Это означает, что для большого пространства потребуется больше ламп, чем при использовании обычных ламп Ильича.
И, наконец, последним отрицательным моментом использования этих ламп является то, что для их долговечного использования предполагается эксплуатация специальных осветительных приборок и проводок, без которых светодиоды быстро деградируют и теряют свои свойства. Таким образом, приобретение таких ламп влечет за собой покупку специального оборудования.
Пожалуй, мы с вами ознакомились со всеми самыми главными плюсами и минусами светодиодных ламп, теперь хотелось бы уделить внимание сферам их применения.
Но если говорить о плюсах и минусах светодиодных ламп не для домашнего освещения, то можно выделить скорее больше положительных аспектов.
Лучше всего эти лампы используются в световой рекламе, замене неонового освещения, дизайне помещении и мебели, ландшафтной подсветке, дисплеях и экранах, дорожные знаках и светофорах.
Если говорить о конкретных примерах, то первым, пожалуй, стоит выделить применение светодиодных ламп в сфере ЖКХ. Помимо огромной экономии (использование таких светильников экономит около двухсот миллионов рублей за год), в лампах нет стекла, а, значит, они обезопасят освещение в лифтах, на лестничных площадках и при освещении улиц. Больше всего светодиодные лампы используются при освещении дорог – магистралей, пешеходных переходов и автодорог. Дело в том, что такие лампы обладают прекрасной светопередачей, а это значительно снижает уровень количества дорожно-транспортных происшествий. Кстати, рассматривая плюсы и минусы светодиодных ламп в освещении улиц и дорог, то они полностью отвечают всем нормам.
Реклама – еще один неисчерпаемый источник применения светодиодных ламп. Свет, передаваемый этим методом, является наиболее близким по восприятию человеком, поэтому все цвета выглядят ярко и насыщенно. А что еще нужно рекламщикам и маркетологам, если непривлечение внимания потенциальных клиентов? Светящие вывески днем, а тем более ночью, точно не останутся без внимания.
Такие лампы часто применяются в ночных клубах – их свет очень яркий и мощный как раз то, что нужно для вечеринки. Как правило, под потолком и на стенах заведения располагается несколько источников света с большим количеством встроенных таких ламп, что создает эффект яркости и сочности красок.
Кому не нравится вид подсвеченных ярких бассейнов, фонтанов и водопадов? Но мало кто знает, что для создания такого эффекта используются светодиодные лампы. Они наиболее полно могут передать глубину любого цвета, и прекрасно освещают брызги воды.
Подсветка мебели и интерьера комнат является интересным применением светодиодных ламп. Как правило, это ленты, на которых размещены светодиоды в определенной последовательности. Подсветку можно сделать на кухне и в ванной, в гостиной и спальне – в любом интерьере и в любом стиле. Такой тип освещения станет оригинальной особенностью квартиры, внесет изюминку в атмосферу комнаты и, конечно, придаст ей больше света.
Одной из самых неординарных сфер применения ламп со светодиодами является садоводство. Все дело в том, что лишь треть мощности идет на освещение, остальные две трети переходят в тепло. А как известно, при выращивании растений в теплицах очень важно соблюдать температурный режим. Поэтому эти лампы в садовом деле просто незаменимы.
Например, мелкие светодиоды можно вмонтировать в потолок, как это сделали дизайнеры-консультанты по освещению из HEMELPLAFOND. При их включении в полной темноте перед вами появится звездное небо. Также можно встроить лампы в мебель или стены комнаты, что создаст ощущение пребывания в космосе.
О плюсах и минусах светодиодных ламп можно говорить бесконечно. Они уже довольно давно появились в жизни людей, но по поводу их пользы все еще ведутся многочисленные споры. Пожалуй, каждый должен выбрать для себя, использовать или не использовать их исходя из целей желаемого эффекта или материальных возможностей.