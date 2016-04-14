Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Эффективные способы, как избавиться от муравьев!

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Blackboard Wall, Arch&G Arch&G Кухни в эклектичном стиле
Loading admin actions …

Случаются такие ситуации, что вы просыпаетесь, хотите сделать утренний кофе и обнаруживаете, что большое количество муравьев атаковало вашу кухню. Несмотря на то, что они не являются достаточно большими, чтобы причинить вам ощутимый вред, само их присутствие может привести вас в замешательство, особенно если попадают в пищу и распространяют бактерии по всей поверхности для приготовления пищи. 

Ваша первая реакция – это избавиться от этих надоедливых насекомых. Но это не всегда легко сделать. Если муравейник находится у дома, это означает, что муравьи постоянно будут проникать в ваш дом. Есть разные виды муравьев, некоторые могут атаковать дом, другие же – сад, одни кусаются, остальные – нет. Для них нужны разные способы устранения. Итак, в этой статье вы узнаете, как избавиться от муравьев, какие эффективные способы для этого существуют.

Скотч

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs Окна и двериОкна
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

Есть много разных средств от муравьев. Они в большинстве случаев эффективны, но это небезопасно использовать в доме химикаты, особенно если есть маленькие дети. Существуют альтернативные варианты таким средствам. К примеру, можно использовать скотч. Найдите место проникновения муравьев в дом, обычно они идут линией, проследите, где она начинается. У входа наклейте скотч в нескольких местах. Они там застрянут и не смогут попасть в дом.

Лимоны

Ceramic Bird Lemon Juicer homify КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
homify

Ceramic Bird Lemon Juicer

homify
homify
homify

Лимоны отлично помогают избавиться от муравьев в доме и других насекомых. Они не любят лимоны из-за их кислоты и запаха. Просто нанесите свежий лимонный сок в тех районах, где муравьи входят в дом – подоконники, под дверями или трещины в стенах. Еще хорошей идеей является разбросать небольшие кусочки лимонной корки у входа в дом, чтобы предотвратить новое нашествие.

Мука

Cocina AMBLESIDE AW15, Laura Ashley Decoración Laura Ashley Decoración КухняХранение Твердая древесина Эффект древесины
Laura Ashley Decoración

Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración

Мука  - это еще один способ, позволяющий остановить муравьев. Одна из причин того, что муравьи входят в дом, это поиски воды. Создавая линию из муки вокруг точек входа в дом, они будут вынуждены пройти через это, чтобы попасть в дом. Они испачкаются в муке, начнут избегать таких областей.

Мел

Blackboard Wall, Arch&G Arch&G Кухни в эклектичном стиле
Arch&amp;G

Arch&G
Arch&amp;G
Arch&G

Мел является прекрасным и простым способом удерживания муравьев от вашего дома. Используйте большие куски мела, можно цветной или белый, чтобы нарисовать большой круг вокруг точек входа в дом. Муравьи не любят карбонат кальция в меле и будут избегать его. Мел также может быть использован для устранения муравьев, улиток и слизней в саду. Просто разбрасывайте порошкообразный мел вокруг растений в грядках.

Цветочные горшки

Hand Made Copper Garden Plant Pots UKAA | UK Architectural Antiques ГостинаяКамины и аксессуары Металл Синий
UKAA | UK Architectural Antiques

Hand Made Copper Garden Plant Pots

UKAA | UK Architectural Antiques
UKAA | UK Architectural Antiques
UKAA | UK Architectural Antiques

Огненные муравьи могут появиться в любом месте. Несмотря на то, что они не часто входят в дом, они могут неприятно и очень болезненно укусить в саду. Есть несколько простых способов избавления от этих муравьев. Найдите цветочный горшок с отверстием в дне. Поместите этот горшок в перевернутом виде над муравейником, а затем залейте горячей водой. Также это дело можно доверить садовнику

Устранение муравьиных следов

Ants, Studio Verissimo Studio Verissimo Домашнее хозяйство Текстиль Хлопок Белый
Studio Verissimo

Studio Verissimo
Studio Verissimo
Studio Verissimo

Муравьи представляют собой умное небольшое сообщество. У них есть разные члены сообщества, которые имеют различные функции. Одной из таких является работа разведчиком. Такие муравьи идут и ищут источники воды и пищи для племени. Затем эта информация отправляется обратно к племени. Потом они все идут к нужному месту строгой линией. Один из способов избавиться от муравьев – это убить разведчика, если вам удастся найти их на этом этапе, ведь это трудно. Если вы не в состоянии найти разведчика, то нужно удалить следы. Можно просто поставить препятствие на их пути, к примеру, рассыпьте тальк или крахмал на их дорожку.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Борная кислота

KitchenIcicle, Quantumby Inc. Quantumby Inc. КухняКухонная мебель
Quantumby Inc.

Quantumby Inc.
Quantumby Inc.
Quantumby Inc.

Если не получается вывести муравьев, то нужно использовать более сильные средства. Например, можно взять борную кислоту. Помните, что она токсична. Кислоту применяйте в виде порошка, насыпьте ее в те места, где были муравьи. Обязательно насыпьте порошок в труднодоступные углы, трещины и пустоты. Это эффективное средство.

Уксус

Kitchen designs, Impetus kitchens Impetus kitchens КухняШкафы и полки
Impetus kitchens

Impetus kitchens
Impetus kitchens
Impetus kitchens

Уксус хорошо подходит для устранения муравьев. В пульверизатор налейте уксус и воду в равных частях. Разбрызгайте эту смесь везде, где вы видели насекомых. Они не терпят запах уксуса, поэтому уйдут в другие места. Если имеется большое скопление муравьев, то можно взять больше уксуса.

Самодельная ловушка с бурой

Cocina Línea Española Blanca, Cocinas y Muebles Flores Cocinas y Muebles Flores КухняХранение Изделия из древесины Белый
Cocinas y Muebles Flores

Cocinas y Muebles Flores
Cocinas y Muebles Flores
Cocinas y Muebles Flores

Если вышеприведенные советы не помогают, то нужны серьезные средства. Самым серьезным способом является применение самодельной приманки из буры. Ее очень просто сделать. Возьмите сахар (столовую ложку), буру (1/3 чайной ложки) и воду (2 столовые ложки). Смешайте сахар и буру, затем добавьте воду. Должна получиться густая паста. В конце можно добавить чайную ложку меда. Полученную смесь положите в пластиковый контейнер, на крышку от банки и т.д. Ловушки поставьте там, где вы видели муравьев. Им понравится такое лакомство, а потом вы их больше не увидите.

Как декорировать стену без гвоздей?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо