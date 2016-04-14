Эффективные способы, как избавиться от муравьев!

Случаются такие ситуации, что вы просыпаетесь, хотите сделать утренний кофе и обнаруживаете, что большое количество муравьев атаковало вашу кухню. Несмотря на то, что они не являются достаточно большими, чтобы причинить вам ощутимый вред, само их присутствие может привести вас в замешательство, особенно если попадают в пищу и распространяют бактерии по всей поверхности для приготовления пищи.
Ваша первая реакция – это избавиться от этих надоедливых насекомых. Но это не всегда легко сделать. Если муравейник находится у дома, это означает, что муравьи постоянно будут проникать в ваш дом. Есть разные виды муравьев, некоторые могут атаковать дом, другие же – сад, одни кусаются, остальные – нет. Для них нужны разные способы устранения. Итак, в этой статье вы узнаете, как избавиться от муравьев, какие эффективные способы для этого существуют.
Есть много разных средств от муравьев. Они в большинстве случаев эффективны, но это небезопасно использовать в доме химикаты, особенно если есть маленькие дети. Существуют альтернативные варианты таким средствам. К примеру, можно использовать скотч. Найдите место проникновения муравьев в дом, обычно они идут линией, проследите, где она начинается. У входа наклейте скотч в нескольких местах. Они там застрянут и не смогут попасть в дом.
Лимоны отлично помогают избавиться от муравьев в доме и других насекомых. Они не любят лимоны из-за их кислоты и запаха. Просто нанесите свежий лимонный сок в тех районах, где муравьи входят в дом – подоконники, под дверями или трещины в стенах. Еще хорошей идеей является разбросать небольшие кусочки лимонной корки у входа в дом, чтобы предотвратить новое нашествие.
Мука - это еще один способ, позволяющий остановить муравьев. Одна из причин того, что муравьи входят в дом, это поиски воды. Создавая линию из муки вокруг точек входа в дом, они будут вынуждены пройти через это, чтобы попасть в дом. Они испачкаются в муке, начнут избегать таких областей.
Мел является прекрасным и простым способом удерживания муравьев от вашего дома. Используйте большие куски мела, можно цветной или белый, чтобы нарисовать большой круг вокруг точек входа в дом. Муравьи не любят карбонат кальция в меле и будут избегать его. Мел также может быть использован для устранения муравьев, улиток и слизней в саду. Просто разбрасывайте порошкообразный мел вокруг растений в грядках.
Огненные муравьи могут появиться в любом месте. Несмотря на то, что они не часто входят в дом, они могут неприятно и очень болезненно укусить в саду. Есть несколько простых способов избавления от этих муравьев. Найдите цветочный горшок с отверстием в дне. Поместите этот горшок в перевернутом виде над муравейником, а затем залейте горячей водой. Также это дело можно доверить садовнику.
Муравьи представляют собой умное небольшое сообщество. У них есть разные члены сообщества, которые имеют различные функции. Одной из таких является работа разведчиком. Такие муравьи идут и ищут источники воды и пищи для племени. Затем эта информация отправляется обратно к племени. Потом они все идут к нужному месту строгой линией. Один из способов избавиться от муравьев – это убить разведчика, если вам удастся найти их на этом этапе, ведь это трудно. Если вы не в состоянии найти разведчика, то нужно удалить следы. Можно просто поставить препятствие на их пути, к примеру, рассыпьте тальк или крахмал на их дорожку.
Если не получается вывести муравьев, то нужно использовать более сильные средства. Например, можно взять борную кислоту. Помните, что она токсична. Кислоту применяйте в виде порошка, насыпьте ее в те места, где были муравьи. Обязательно насыпьте порошок в труднодоступные углы, трещины и пустоты. Это эффективное средство.
Уксус хорошо подходит для устранения муравьев. В пульверизатор налейте уксус и воду в равных частях. Разбрызгайте эту смесь везде, где вы видели насекомых. Они не терпят запах уксуса, поэтому уйдут в другие места. Если имеется большое скопление муравьев, то можно взять больше уксуса.
Если вышеприведенные советы не помогают, то нужны серьезные средства. Самым серьезным способом является применение самодельной приманки из буры. Ее очень просто сделать. Возьмите сахар (столовую ложку), буру (1/3 чайной ложки) и воду (2 столовые ложки). Смешайте сахар и буру, затем добавьте воду. Должна получиться густая паста. В конце можно добавить чайную ложку меда. Полученную смесь положите в пластиковый контейнер, на крышку от банки и т.д. Ловушки поставьте там, где вы видели муравьев. Им понравится такое лакомство, а потом вы их больше не увидите.