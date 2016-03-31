Дача нового поколения

Интересуетесь тем, как можно красиво оформить фасады дачи в современном стиле или даже ищите целый проект дачного домика 21-ого века? Давайте вместе посмотрим на этот амбициозный и смелый проект от студии SEWERYN PRACOWNIA, выполненный в стиле урбанизма и узнаем, какие дачи нас ждут в будущем.
Первое, что стоит заметить, это тенденцию перепрофилирования дач. Вместо садоводства и огородничества все чаще на первый (а иногда и единственный) план выходит просто безмятежный отдых. В таком случае на даче вы найдете домашний кинотеатр на всю семью, патио, удобную ванную комнату с окном и т. п. Дача становится именно летним домиком на американский манер, куда переезжают всей семьей на лето из душного города.
В современном дизайне фасадов дачи между собой конкурируют те же самые типы отделки, что и в дизайне коттеджей. Если раньше новым шагом в сторону современности был сайдинг и, в принципе, остается таковым во множестве регионов, то на передовой линии люксовых летних домиков мы видим декоративные панели из натурального дерева, металла, пластика и других материалов.
В этой даче также была реализована идея комбинированных фасадов, первый этаж оформлен деревом, второй – декоративными панелями. Как вы видите на фото, правильно составленные декоративные панели на втором этаже позволяет сделать такой экстерьер практически бесшовным.
В дизайне забора превалирует минимализм и стандартные материалы. Дерево и бетон справляются с задачей декоративного и практичного ограждения, как правило, лучшего всего.
Сейчас мы смотрим на интерьер гостиной на этой даче, достаточно роскошной по меркам второго жилья. Восхищает открытая планировка и, что не менее важно, панорамное остекление.
Даже на маленькой даче в 20-30 кв. метров вы можете позволить себе роскошь свободной планировки и одного модуля дверей-слайдеров на террасу. Такой модуль будет стоит дороже, чем обычное окно, но заменит сразу несколько окон в комнате из-за своего особенно практичного формата.
В дизайне зоны отдыха при дачном домике не редко стремление к патио. В принципе, главным его отличием является низкая мебель и при этом мягкая, а не твердая.
В данном варианте мы видим бюджетный вариант из пластмассовых стульев и мебели из палетт. Такую мебель из палетт можно создать и самостоятельно, дополнительно вам понадобится лишь заказать в ателье матрасы для диванчиков.
Если у вас есть дополнительные средства для ремонта на даче, подумайте о таких модных трендах, как кухонный остров, встроенные системы хранения и шкафы-купе, организация отопления. Последнее вы можете реализовать с помощью системы «теплый пол» и теплового насоса, что проще всего для дачи с несколькими жилыми комнатами. Для одной комнаты самый простой вариант – маленькая железная печь на дровах.
Организация полноценной ванной комнаты или душевой на даче позволит вам с радостью проводить здесь не только выходные, но и недели напролет. Для этого вам нужна будет более-менее постоянная подача вода, канализация, электронагреватель и комната с практичной отделкой в виде керамической плитки. Помните, что для ванной комнаты (унитаз, раковина, душевая кабина + стиральная машина) хватит и пространства в 3,5 кв. метра! Скорее всего, они и правда у вас есть.
Также есть идея организации ванной комнаты в отдельном домике, например, рядом с новой баней или просто на другом фундаменте, если изначальная конструкция вашей дачи не позволяет расширить функционал и добавить такое помещение.
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