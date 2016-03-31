Дача нового поколения

Интересуетесь тем, как можно красиво оформить фасады дачи в современном стиле или даже ищите целый проект дачного домика 21-ого века? Давайте вместе посмотрим на этот амбициозный и смелый проект от студии SEWERYN PRACOWNIA, выполненный в стиле урбанизма и узнаем, какие дачи нас ждут в будущем.

Первое, что стоит заметить, это тенденцию перепрофилирования дач. Вместо садоводства и огородничества все чаще на первый (а иногда и единственный) план выходит просто безмятежный отдых. В таком случае на даче вы найдете домашний кинотеатр на всю семью, патио, удобную ванную комнату с окном и т. п. Дача становится именно летним домиком на американский манер, куда переезжают всей семьей на лето из душного города.