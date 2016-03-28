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Дом винодела с итальянским акцентом

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Casa in legno con struttura X Lam, provincia di Verona, WoodLab WoodLab Дома в стиле модерн Дерево
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Италия — излюбленное место дислокации высшего света. В то же время, эта страна известна своим зодчеством, которое явилось прообразом всего современного строительства. Архитектура Италии продолжает развиваться и, вместе с тем, удивлять многочисленных туристов, приезжающих сюда со всех уголков света. 

Проект, который мы хотим сегодня показать, был создан с целью поразить воображение истинных ценителей прекрасного. Эта необычная постройка в современном стиле находится на холме буквально в нескольких километрах от одного из самых красивых городов Италии. Новостройка отделана натуральными материалами, а расположение внутренних помещений позволяет любоваться открывающимся из окон пейзажем. История возникновения здания достаточно интересна.

Безупречные формы

Casa in legno con struttura X Lam, provincia di Verona, WoodLab WoodLab Дома в стиле модерн Дерево
WoodLab

WoodLab
WoodLab
WoodLab

Ответственной за строительство этого необычного дома выступила специализирующаяся на разработке и возведении деревянных конструкций любой сложности итальянская компания WOODLAB. Реализованный инновационный проект подходит для непростых природных условий, будь то ветра, снега, сложный рельеф местности.

Впечатления — лучший комплимент

Casa in legno con struttura X Lam, provincia di Verona, WoodLab WoodLab Дома в стиле модерн Дерево
WoodLab

WoodLab
WoodLab
WoodLab

Заказчиком выступил винодел, желающий впечатлить своих клиентов, которые из года в год приезжают в пригород Вероны, чтобы вкусить сладости даров природы этого региона. Хозяин дома понимает, что помимо предлагаемого качественного продукта и оказанного радушия, впечатления — еще один фактор, способный привести в дом больше гостей.

Есть повод вернуться…

Casa in legno con struttura X Lam, provincia di Verona, WoodLab WoodLab Дома в стиле модерн Дерево
WoodLab

WoodLab
WoodLab
WoodLab

Основываясь на знаниях о традиционной загородной архитектуре Италии, специалисты предложили дизайн, который идеально подходит для проживания, проведения презентаций винных коллекций и торжественных приемов. Достоинством дегустационного дома является возможность гостям остаться на ночь. 

Общая площадь постройки составляет 250 кв. м.

Эко-материалы будущего

Casa in legno con struttura X Lam, provincia di Verona, WoodLab WoodLab Дома в стиле модерн Дерево
WoodLab

WoodLab
WoodLab
WoodLab

Постройка состоит из двух модулей, что отвечает принципам внутреннего деления пространства. При строительстве были использованы натуральные материалы – перекрестно-клееные панели X-Lam. В настоящее время в мире насчитывается менее десяти производителей этих панелей. Этот материал из дерева считается весьма перспективным. 

Идеальные черты

Casa in legno con struttura X Lam, provincia di Verona, WoodLab WoodLab Дома в стиле модерн Дерево
WoodLab

WoodLab
WoodLab
WoodLab

Фасады здания выглядят относительно сдержанно и спокойно. Одной из главных идей авторов проекта стало использование ломаной линии в качестве основополагающего элемента. Благодаря этому, особенно привлекательным дом выглядит в вечернее время.

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