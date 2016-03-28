Дом винодела с итальянским акцентом

Италия — излюбленное место дислокации высшего света. В то же время, эта страна известна своим зодчеством, которое явилось прообразом всего современного строительства. Архитектура Италии продолжает развиваться и, вместе с тем, удивлять многочисленных туристов, приезжающих сюда со всех уголков света.

Проект, который мы хотим сегодня показать, был создан с целью поразить воображение истинных ценителей прекрасного. Эта необычная постройка в современном стиле находится на холме буквально в нескольких километрах от одного из самых красивых городов Италии. Новостройка отделана натуральными материалами, а расположение внутренних помещений позволяет любоваться открывающимся из окон пейзажем. История возникновения здания достаточно интересна.