Дом винодела с итальянским акцентом

Италия — излюбленное место дислокации высшего света. В то же время, эта страна известна своим зодчеством, которое явилось прообразом всего современного строительства. Архитектура Италии продолжает развиваться и, вместе с тем, удивлять многочисленных туристов, приезжающих сюда со всех уголков света.
Проект, который мы хотим сегодня показать, был создан с целью поразить воображение истинных ценителей прекрасного. Эта необычная постройка в современном стиле находится на холме буквально в нескольких километрах от одного из самых красивых городов Италии. Новостройка отделана натуральными материалами, а расположение внутренних помещений позволяет любоваться открывающимся из окон пейзажем. История возникновения здания достаточно интересна.
Ответственной за строительство этого необычного дома выступила специализирующаяся на разработке и возведении деревянных конструкций любой сложности итальянская компания WOODLAB. Реализованный инновационный проект подходит для непростых природных условий, будь то ветра, снега, сложный рельеф местности.
Заказчиком выступил винодел, желающий впечатлить своих клиентов, которые из года в год приезжают в пригород Вероны, чтобы вкусить сладости даров природы этого региона. Хозяин дома понимает, что помимо предлагаемого качественного продукта и оказанного радушия, впечатления — еще один фактор, способный привести в дом больше гостей.
Основываясь на знаниях о традиционной загородной архитектуре Италии, специалисты предложили дизайн, который идеально подходит для проживания, проведения презентаций винных коллекций и торжественных приемов. Достоинством дегустационного дома является возможность гостям остаться на ночь.
Общая площадь постройки составляет 250 кв. м.
Постройка состоит из двух модулей, что отвечает принципам внутреннего деления пространства. При строительстве были использованы натуральные материалы – перекрестно-клееные панели X-Lam. В настоящее время в мире насчитывается менее десяти производителей этих панелей. Этот материал из дерева считается весьма перспективным.
Фасады здания выглядят относительно сдержанно и спокойно. Одной из главных идей авторов проекта стало использование ломаной линии в качестве основополагающего элемента. Благодаря этому, особенно привлекательным дом выглядит в вечернее время.