Как обезопасить себя от строителей-мошенников

Однажды каждый из нас сталкивается с необходимостью делать ремонт в своей квартире. Если это небольшой «косметический» проект, то проблем и сложностей, которые могут возникнуть с выбором подрядчиков или поставщиком материалов, можно легко избежать. Но что делать, если в ближайшее время вам предстоит заниматься строительством загородного дома или капитальными работами по перепланировке помещений? Как выбрать команду добросовестных дизайнеров и строителей, среди множества организаций, предлагающих свои услуги? Как распознать обман частных лиц и предотвратить некачественное выполнение ремонта? В этой книге идей мы расскажем, на что необходимо обратить внимание перед началом масштабных строительных работ.
В первую очередь специалисты homify рекомендуют изучить подобный опыт ваших друзей и коллег. Наверняка каждый может поделиться собственными проблемами и «подводными камнями», с которыми пришлось иметь дело. Помните, что не стоит входить в одну и ту же воду дважды. Напроситесь в гости к друзьям, чтобы собственными глазами увидеть работы потенциального подрядчика – это поможет вам сформировать собственное мнение о результате, вы сможете наглядно оценить качество предоставленных услуг.
Второй верный способ узнать больше о компании, с которой планируете сотрудничество, — Интернет. Сайты с отзывами, желтые страницы, форумы часто оказываются полезными. Однако стоит помнить, что негативные комментарии могут быть написаны конкурентами, а положительные – пиар-специалистами самой компании. Возьмите тайм-аут и обдумайте все возможные варианты, их плюсы и минусы. К тому же, любая строительная фирма располагает солидными документами, такими как свидетельство о регистрации и постановке на налоговый учет, допуск СРО со сроком действия. Серьезные компании имеют собственный сайт с портфолио работ, где указан адрес офиса и его номер телефона. Покажется странным, если вам предложат встретиться за его пределами.
«Бесплатный сыр бывает только в мышеловке» — именно это правило стоит учитывать при заключении договора со строителями, которые делают слишком выгодное ценовое предложение. Задумайтесь. В результате может оказаться, что квалификации подрядчика окажется недостаточно для предоставления качественной услуги. Или же позднее вам могут выставить новые счета за якобы «дополнительные», не обговоренные ранее работы. К слову, квалифицированный мастер не будет просить вас приобрести необходимые для ремонта инструменты.
Аккуратно отнеситесь к слишком яркой и вызывающей рекламе строительной компании. Квалификация её сотрудников может оказаться высокой, однако выставленный счет будет включать в себя еще и стоимость той рекламы, что вы увидели. Она не является гарантом качества. Порой, нескольких красивых фотографий недостаточно для того, чтобы убедиться в профессионализме предполагаемого подрядчика. Попросите показать большее количество работ, изучите не только визуальные проекты, но и настоящие фотографии.
Не стесняйтесь задавать много вопросов, покажите, что вы интересующийся человек и планируете вникать во все тонкости процесса. Вы собираетесь доверить строительной компании обустройство своего дома, поэтому такая дотошность оправдывается самой целью мероприятия.
Частные строители предлагают чуть более низкую цену, однако они не дают гарантию на выполненные работы, так как обычно работают без договора. Спустя некоторое время после ремонта могут всплывать недостатки и недоделки, поэтому добросовестный исполнитель согласится помочь с их исправлением, а недобросовестного привлечь к ответственности практически невозможно.