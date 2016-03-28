Как обезопасить себя от строителей-мошенников

Однажды каждый из нас сталкивается с необходимостью делать ремонт в своей квартире. Если это небольшой «косметический» проект, то проблем и сложностей, которые могут возникнуть с выбором подрядчиков или поставщиком материалов, можно легко избежать. Но что делать, если в ближайшее время вам предстоит заниматься строительством загородного дома или капитальными работами по перепланировке помещений? Как выбрать команду добросовестных дизайнеров и строителей, среди множества организаций, предлагающих свои услуги? Как распознать обман частных лиц и предотвратить некачественное выполнение ремонта? В этой книге идей мы расскажем, на что необходимо обратить внимание перед началом масштабных строительных работ.