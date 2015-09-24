Отделка внутренних стен – сравниваем 10 материалов

Окрашивание стен является самым доступным и дешевым способом, чтобы кардинально изменить интерьер. Вы сможете без особого труда изменить и фактурное, и цветовое решение. Благодаря современной краске помещение можно содержать в чистоте, производить влажную уборку окрашенных стен. Цветовая гамма богата различными оттенками, также есть разнообразие текстурного содержания. Есть некоторые краски, которые можно наносить прямо на обои, создавая при этом интересные сочетания.

Существуют такие виды краски, как масляная, эмалевая, водоэмульсионная и клеевая. Масляные краски потеряли свою популярность, так как теперь есть более экологичные, устойчивые альтернативы. В состав эмалевых красок входит лак. Они отлично подходят для окраски стен. Чтобы достичь наилучшего эффекта, поверхность должна иметь шероховатость. У клеевой краски основным компонентом является клей. Водоэмульсионная краска имеет в своем составе воду, которая разбавляет ее компоненты. Она быстро сохнет, долго держится, не характеризуется процессом отслаивания. Краска полностью безвредна для человека. Благодаря красящим пигментам имеется широкая цветовая гамма.