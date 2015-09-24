Отделка внутренних стен – сравниваем 10 материалов

Отделка внутренних стен поможет создать интересный дизайн, от которого будет зависеть весь общий вид комнаты. Поэтому отнеситесь серьезно к ее выбору.
Некоторые стили интерьера подразумевают для отделки стен использование кирпича. Например, кирпич активно применяется в стиле лофт. Для этих целей используется специальный облицовочный кирпич. В интерьере в основном применяют рельефный кирпичный, силикатный. В дизайне помещения можно использовать сразу несколько видов этого материала разной расцветки. Лучше всего облицовывать кирпичом небольшие фрагменты на стенах, а не все стены. Но если все же вы хотите такой вариант, то должны знать, что такую тяжелую облицовку они могут не выдержать. Поэтому в этих случаях многие используют керамическую плитку, имитирующую кирпич. Благодаря облицовочному кирпичу можно усилить несущие стены, для этого нужен гиперпрессованный кирпич.
Важную роль в создании стильного и современного интерьера играет отделка внутренних стен. Поэтому при выборе материала нужно отнестись к этому серьезно и взвешенно. Каждый материал обладает своими преимуществами и недостатками, с которыми следует заранее ознакомиться, что подобрать самый подходящий вариант.
Окрашивание стен является самым доступным и дешевым способом, чтобы кардинально изменить интерьер. Вы сможете без особого труда изменить и фактурное, и цветовое решение. Благодаря современной краске помещение можно содержать в чистоте, производить влажную уборку окрашенных стен. Цветовая гамма богата различными оттенками, также есть разнообразие текстурного содержания. Есть некоторые краски, которые можно наносить прямо на обои, создавая при этом интересные сочетания.
Существуют такие виды краски, как масляная, эмалевая, водоэмульсионная и клеевая. Масляные краски потеряли свою популярность, так как теперь есть более экологичные, устойчивые альтернативы. В состав эмалевых красок входит лак. Они отлично подходят для окраски стен. Чтобы достичь наилучшего эффекта, поверхность должна иметь шероховатость. У клеевой краски основным компонентом является клей. Водоэмульсионная краска имеет в своем составе воду, которая разбавляет ее компоненты. Она быстро сохнет, долго держится, не характеризуется процессом отслаивания. Краска полностью безвредна для человека. Благодаря красящим пигментам имеется широкая цветовая гамма.
Для отделки стен чаще всего используют именно обои. Отделка внутренних стен при помощи данного материала не сложна, практична и красива. Обои выпускают на бумажной, флизелиновой, тканевой, полимерной основе. В зависимости от помещения нужны обои с различными свойствами. Этот материал достаточно разнообразен, поэтому можно выделить такие его виды, как бумажные обои, виниловые, текстильные, флизелиновые, жидкие, обои под покраску, фотообои, стеклообои, 3D обои. По такому критерию, как влагостойкость, обои разделяются на влагостойкие, моющиеся и невлагостойкие. Если нужны полотна, выполняющие функцию звукопоглощения, то они должны быть сделаны на основе ворсистых материалов. Отделка внутренних стен обоями должны выполняться при помощи качественного клея.
Плитка представляет собой эстетичный и надежный материал, идеально подходящий для отделки стен. Существуют разные виды этого материала, например, стеклянная плитка, зеркальная, керамическая, фотоплитка, плитка-мозаика. Самой популярной является, конечно же, керамическая плитка. Также этот материал может быть твердым или мягким. Твердый вариант плитки стоит дороже, но имеет большую прочность.
Ценится данный материал больше всего за то, что он устойчив к влаге и перепаду температур. Плитка способна имитировать камень, дерево и другие стройматериалы, что дает возможность сделать помещение изысканным и стильным. Стоит помнить, что этот материал должен подбираться сугубо под определенное помещение, так как каждый его вид имеет свои характеристики. Важно продумать и цвет, чтобы интерьер помещения смотрелся выигрышно.
Этот материал отличается стильным и красивым внешним видом. Главным его достоинством является прочность. Монтаж иногда выполнять трудно из-за большого веса камня. Если вы собрались обшивать внутренние стены именно натуральным камнем, то следует приготовиться к тому, что придется выложить внушительную сумму денег. Перед кладкой поверхность нужно выравнивать. Для стен, конечно, можно использовать различные имитации под камень, что имеет намного меньшую стоимость. Также прекрасной альтернативой является искусственный облицовочный камень. Его вес примерно в два раза меньше природного камня. По внешнему виду облицовочный камень практически неотличим от натурального. Процесс отделки достаточно прост.
Отделка внутренних стен декоративной штукатуркой является современным видом декора помещения. Такая отделка становится все более популярной, так как обладает рядом преимуществ. Материал делится на несколько видов – фактурная штукатурка (делается фактура), венецианская, структурная (делаются борозды) и минеральная (добавляется гранитная или мраморная крошка). Фактурная штукатурка представляет собой массу, которую покрывают краской после ее нанесения. Ее главным преимуществом является пластичность. Благодаря такому преимуществу можно создавать разные интересные эффекты. Структурная штукатурка имеет необычный вид, так как обработанная поверхность приобретает зернистый, неоднородный вид. Венецианская отделка способна имитировать ценные породы камня. Она может использоваться для создания рисунков и различного декора на стене. В работе она немного сложна. Минеральная штукатурка часто применяется для отделки помещения. Она отличается экологичностью, небольшой ценой, прочностью.
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Отделка внутренних стен стеновыми панелями из дерева является весьма экологичным вариантом, который к тому же радует глаз уютным и приятным внешним видом. Для создания таких панелей дизайнеры используют как светлые, так и темные породы дерева. Обшивка из дерева обладает звуко- и теплоизоляционными свойствами. Благодаря прочности и устойчивости к механическому воздействию панели смогут прослужить долгое время.
Стеновые панели отлично подходят для тех случаев, когда нужно приложить минимум усилий и затрат. Их легко устанавливать, а выбор расцветок имеется просто огромный. Данные панели подходят абсолютно для любых помещений, они даже могут устанавливаться в ванных комнатах. Это возможно благодаря целому ряду преимуществ – водостойкость, гигиеничность, огнестойкость, долгий срок службы, экологичность, простая установка, эстетичность. С их использованием можно избежать лишних хлопот, так как не требуется выравнивать стены, удалять штукатурку, краску или обои. Для установки панелей из пластика не нужен специальный инструмент и особые навыки у мастера. Панели выполняют также функции тепло- и звукоизоляции, могут отлично маскировать разного рода коммуникации. Не требуется и специальный уход.
Таким образом, вариантов того, как отделать внутренние стены существует много. Отделка внутренних стен и выбор материала зависит от типа помещения, так как каждый материал обладает различными свойствами, подходящими для того или иного места. Перед тем как начать отделку, следует ознакомиться с видами отделки и выбрать то, что подойдет для вашего случая. Также не забывайте ориентироваться на имеющийся бюджет, поскольку некоторые материалы доступны практически всем, некоторые имеют высокую цену.