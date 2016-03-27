TOP-10 проектов домов из Турции

Десять шикарных проектов от турецких архитекторов homify порадуют вас не только удивительными решениями в дизайне, но и прекрасными вдохновляющими образцами для подражания!
Чешме – оригинальный курорт, любимый не только англичанами, но и виндсерферами со всего мира. Здесь вода в море похожа на идеальную тропическую лагуну цвета лазури, а виллы соревнуются друг с другом либо по исторической ценности, либо по размаху и комфортабельности.
Авторы проекта из Minerva Mimarlik наверняка гордятся этой удивительной виллой, которая больше всего похожа на оазис из наших снов!
Об этом изысканном в своей современности проекте мы уже писали ранее, показывая вам также и интерьеры на этой вилле. Кажется, что в ней сочетается и голливудский размах, и турецкие тренды. Проверим?
Удивительно лаконичные фасады этой виллы напоминают нам шикарные резиденции в Малибу, Калифорния, но на самом деле она реализована в Бодруме, не менее легендарном городе в другой части света.
Выполненная с любовью к утонченной эстетике она показывает нам, что асимметричные фасады – не просто писк сезона, а практичная тенденция, позволяющая реализовать потрясающие планировки.
Асимметричные виллы, составленные из двух прямоугольных объемов, положенных друг на друга практически перпендикулярно – то, что захватывает дух при первом знакомстве с данным трендом.
Турецкая столица Анкара находится в глубине материка, в засушливой местности, полной, тем не менее, ощущения исторического величия. Этот удивительный домик в стиле кантри отлично вписывается не только в пейзаж, но в атмосферу места. Узнать о нем больше вы можете здесь.
Старинные каменные руины, расположенные по всему Бодруму и окрестностям, напоминают нам о том, что раньше в этой местности жили именно греки. Копирование данного стиля в архитектуре помогает этой части Эгейского побережья Турции оставаться на вид именно греческой, хотя население здесь уже давно сменилось.
Уникальный проект дома для проведения банкетов может вдохновить нас на изучение новых тенденций в стиле модерн. Односкатная крыша, которая покрывает также и зону крупноформатной террасы, создает на ровном участке с живописным бассейном соответствующую динамику.
Более интернациональный подход в дизайне фасадов мы можем наблюдать в этом проекте, выполненном в стиле минимализм. Построенный в Стамбуле этот дом скорее напоминает европейские проекты, чем турецкие, и этим тоже привлек наше внимание.
Возвращаясь к истинно турецкой архитектуре – домам, которые завораживают любого туриста, в первый раз вошедшего в исторический центр Стамбула, Анталии, Мармариса или любого другого города на побережье – мы видим особенное очарование средиземноморской жизни на современный лад. В этих виллах есть не только очарование традиций, явный исторический контекст, но и любовь к повышенному уровню комфорта. Удивительно, но именно в Турции модерн остается национальным, оставляя за собой право на некоторые характерные и легко узнаваемые черты.
Здесь очень выигрышно смотрится натуральное дерево в современной вариации горизонтальной отделки с помощью декоративных панелей. А сочетание в дизайне экстерьера традиционного формата остекления с ультра-современным, ковки и металла со штукатуркой и древесиной делает этот дом как минимум, безумно живописным.
Для тех, кто любит комфорт:
Пока остальные варианты вилл, рассмотренных выше, мы можем назвать интересными исключениями, вся остальная часть Турции, включая Стамбул и окрестности, Измир, Мармарис и другие популярные города застраиваются малоквартирными домами и коттеджами другого типа. Новый турецкий стандарт – большие двери-слайдеры с выходом в сад или на патио при квартире, ровные и четкие объемы, лаконичная комбинированная отделка и кофейные оттенки – сейчас переживает свой Золотой Век.