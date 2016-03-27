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TOP-10 проектов домов из Турции

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Villa Dekorasyonu A'dan Z'ye , GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Дома в стиле минимализм
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Десять шикарных проектов от турецких архитекторов homify порадуют вас не только удивительными решениями в дизайне, но и прекрасными вдохновляющими образцами для подражания! 

Вилла в Чешме

ÇEŞME VİLLA, MİNERVA MİMARLIK MİNERVA MİMARLIK Дома в стиле модерн
MİNERVA MİMARLIK

MİNERVA MİMARLIK
MİNERVA MİMARLIK
MİNERVA MİMARLIK

Чешме – оригинальный курорт, любимый не только англичанами, но и виндсерферами со всего мира. Здесь вода в море похожа на идеальную тропическую лагуну цвета лазури, а виллы соревнуются друг с другом либо по исторической ценности, либо по размаху и комфортабельности.

Авторы проекта из Minerva Mimarlik наверняка гордятся этой удивительной виллой, которая больше всего похожа на оазис из наших снов!

​Люксовый модерн

BK House, Bahadır Kul Architects Bahadır Kul Architects Дома в стиле модерн
Bahadır Kul Architects

BK House

Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects

Об этом изысканном в своей современности проекте мы уже писали ранее, показывая вам также и интерьеры на этой вилле. Кажется, что в ней сочетается и голливудский размах, и турецкие тренды. Проверим? 

​Минимализм на море

Bodrum Villa, Adres Tasarım Adres Tasarım Дома в средиземноморском стиле
Adres Tasarım

Adres Tasarım
Adres Tasarım
Adres Tasarım

Удивительно лаконичные фасады этой виллы напоминают нам шикарные резиденции в Малибу, Калифорния, но на самом деле она реализована в Бодруме, не менее легендарном городе в другой части света.

Выполненная с любовью к утонченной эстетике она показывает нам, что асимметричные фасады – не просто писк сезона, а практичная тенденция, позволяющая реализовать потрясающие планировки.

​Футуристичный модерн

C.S. Evi, CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. Дома в стиле модерн
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Асимметричные виллы, составленные из двух прямоугольных объемов, положенных друг на друга практически перпендикулярно – то, что захватывает дух при первом знакомстве с данным трендом.

​Кантри в пригороде столицы

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Сборные дома
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Турецкая столица Анкара находится в глубине материка, в засушливой местности, полной, тем не менее, ощущения исторического величия. Этот удивительный домик в стиле кантри отлично вписывается не только в пейзаж, но в атмосферу места. Узнать о нем больше вы можете здесь.

​Греческое наследие

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Дома в стиле модерн
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Старинные каменные руины, расположенные по всему Бодруму и окрестностям, напоминают нам о том, что раньше в этой местности жили именно греки. Копирование данного стиля в архитектуре помогает этой части Эгейского побережья Турции оставаться на вид именно греческой, хотя население здесь уже давно сменилось.

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​Передовой дизайн

O.S. Çalışma Ofisi, CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. Дома в стиле модерн
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Уникальный проект дома для проведения банкетов может вдохновить нас на изучение новых тенденций в стиле модерн. Односкатная крыша, которая покрывает также и зону крупноформатной террасы, создает на ровном участке с живописным бассейном соответствующую динамику.

​Эволюция архитектуры

Villa Dekorasyonu A'dan Z'ye , GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Дома в стиле минимализм
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Более интернациональный подход в дизайне фасадов мы можем наблюдать в этом проекте, выполненном в стиле минимализм. Построенный в Стамбуле этот дом скорее напоминает европейские проекты, чем турецкие, и этим тоже привлек наше внимание

​Традиции на новый лад

Villa Dragos, Emrah Yasuk Emrah Yasuk Дома в стиле модерн
Emrah Yasuk

Emrah Yasuk
Emrah Yasuk
Emrah Yasuk

Возвращаясь к истинно турецкой архитектуре – домам, которые завораживают любого туриста, в первый раз вошедшего в исторический центр Стамбула, Анталии, Мармариса или любого другого города на побережье – мы видим особенное очарование средиземноморской жизни на современный лад. В этих виллах есть не только очарование традиций, явный исторический контекст, но и любовь к повышенному уровню комфорта. Удивительно, но именно в Турции модерн остается национальным, оставляя за собой право на некоторые характерные и легко узнаваемые черты.

Здесь очень выигрышно смотрится натуральное дерево в современной вариации горизонтальной отделки с помощью декоративных панелей. А сочетание в дизайне экстерьера традиционного формата остекления с ультра-современным, ковки и металла со штукатуркой и древесиной делает этот дом как минимум, безумно живописным.

Для тех, кто любит комфорт:

— Стиль европейский урбан;

— Стильные идеи дизайна гардеробной.

​Турецкий пригород

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS Дома в стиле модерн
BUUN MOTTO ARCHITECTS

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

Пока остальные варианты вилл, рассмотренных выше, мы можем назвать интересными исключениями, вся остальная часть Турции, включая Стамбул и окрестности, Измир, Мармарис и другие популярные города застраиваются малоквартирными домами и коттеджами другого типа. Новый турецкий стандарт – большие двери-слайдеры с выходом в сад или на патио при квартире, ровные и четкие объемы, лаконичная комбинированная отделка и кофейные оттенки – сейчас переживает свой Золотой Век.

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