TOP-10 проектов домов из Турции

Чешме – оригинальный курорт, любимый не только англичанами, но и виндсерферами со всего мира. Здесь вода в море похожа на идеальную тропическую лагуну цвета лазури, а виллы соревнуются друг с другом либо по исторической ценности, либо по размаху и комфортабельности.

Авторы проекта из Minerva Mimarlik наверняка гордятся этой удивительной виллой, которая больше всего похожа на оазис из наших снов!