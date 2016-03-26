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Домик в деревне в стиле шале

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гостиная в рустикальном стиле Дерево
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Как сделать из самого обычного домика в деревне настоящее шале? Узнать об этом можно в нашей статье, посвященной проекту студии MEIER ARCHITEKTEN GMBH.

Изначально альпийские шале были всего лишь семейными домами горных пастухов. Они были построены собственноручно, и с течением времени в таких домах появились характерные признаки – удобные элементы и подходящие приемы, которые копировали все, кто обустраивал свой дом в альпийском регионе.

Сейчас стиль шале имеет сразу три направления. Первый из них подразумевает строительство коттеджей «под шале» во всем мире, где проекты могут быть реализованы даже из блоков. Второй – люксовый, в нем создают бутик-отели и шале для сдачи в аренду туристам и потому заимствуют многие роскошные элементы и из других стилей. Третий же начинается с реконструкции реальных шале – маленьких домиков в деревне, хотя тоже часто имеет отношение к туристической сфере. Сегодня мы покажем вам именно третий вариант, полный оригинального очарования шале.

​Из домика в деревне – в модное шале

homify Дома в рустикальном стиле Дерево
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Интересно, что главными визуальными отличиями стиля шале от славянских деревенских домов является определенный скат крыши и наличие более квадратных ставней. Если вы собираетесь делать шале из домика в деревне, вы наверняка уже задумывались о замене кровли, так почему бы не сделать ее именно в альпийском стиле?

Для такой кровли вам понадобится опытный специалист, который точно знает, как добиться нужного результата. Главные особенности – менее резкий скат, декоративные кронштейны и выступ за пределы внешней стены минимум на 80-90 см!

Для деревенского домика с железной или любой другой обшивкой было бы полезно избавиться от нее и привести оригинальный брус в порядок. Если не получается довести до идеального состояния, подумайте о современных декоративных панелях из натурального дерева – они смотрятся шикарно в любом проекте. Чтобы сэкономить, используйте их только для главного фасада.

Далее мы поговорим о том, как в дизайне интерьера сделать из простого деревенского домика настоящее шале.

​Кухня в стиле шале

homify Кухня в рустикальном стиле Твердая древесина
homify

homify
homify
homify

Самый лучший вариант в плане аутентичного дизайна для деревенской кухни– мебель из массива с каменной столешницей. Тем не менее, такой дорогостоящий вариант (если он фирменный) мало кто может себе позволить, ремонтируя деревенский дом.

В таком случае лучше подумать о фасадах «под камень» или «под дерево», но не в стиле кантри или итальянском, а именно в стиле рустик, как на фотографии.

​Отделка деревенского дома

homify Гостиная в рустикальном стиле Дерево
homify

homify
homify
homify

Посмотрите внимательно на фотографию этого шале, с которого внутри сняли все декорации. Если ваш сруб в хорошем состоянии, вы можете проделать с ним то же самое. Главное, что стоит понять – над этим шале работали профессионалы, тратили на него время и силы, поэтому он выглядит так элегантно даже в оригинальном виде.

Также в этом доме была проведена система «теплого пола» с отоплением из теплового насоса, оставлен оригинальный камин, на пол положена керамическая плитка и массив доски, двери отчасти сняты для создания открытой планировки, а старые косяки заменены на новые, но в стиле основной постройки.

​Спальня в стиле шале

homify Спальня в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Спальня в стиле шале – это особенное место, где сочетается элегантность туристического люкса и брутальность альпийской природы. Кровать с текстильным изголовьем и изысканное постельное белье здесь отлично подходят к остальным предметам в стиле рустик.

​Ванная комната

homify Ванная комната в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Организация ванной комнаты в старом доме – очень важное и весьма трудоемкое занятие. Все коммуникации должны быть подведены заново, сливы – вмонтированы в стены, установлено отопление и организована удобная планировка.

Для тех, кто любит комфорт:

— Стиль европейский урбан;

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​До и После: Из заброшенного дома в прекрасную дачу
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