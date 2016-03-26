Домик в деревне в стиле шале

Как сделать из самого обычного домика в деревне настоящее шале? Узнать об этом можно в нашей статье, посвященной проекту студии MEIER ARCHITEKTEN GMBH.

Изначально альпийские шале были всего лишь семейными домами горных пастухов. Они были построены собственноручно, и с течением времени в таких домах появились характерные признаки – удобные элементы и подходящие приемы, которые копировали все, кто обустраивал свой дом в альпийском регионе.

Сейчас стиль шале имеет сразу три направления. Первый из них подразумевает строительство коттеджей «под шале» во всем мире, где проекты могут быть реализованы даже из блоков. Второй – люксовый, в нем создают бутик-отели и шале для сдачи в аренду туристам и потому заимствуют многие роскошные элементы и из других стилей. Третий же начинается с реконструкции реальных шале – маленьких домиков в деревне, хотя тоже часто имеет отношение к туристической сфере. Сегодня мы покажем вам именно третий вариант, полный оригинального очарования шале.