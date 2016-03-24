Современная дача у реки

Кто-то мечтает о вилле на Сицилии, другие – о студии в Египте, а кто-то – о современной и шикарной даче у реки, недалеко от вашего место проживания. Сюда можно приехать в выходные на рыбалку, пожарить шашлыки, вывести детей на каникулы для общения с природой и даже самому собраться в мини-отпуск с вечера вторника до утра среды, если захотите!
Данный проект студии KWINT ARCHITECTEN нацелен именно на мульти-функциональное использование. В таком домике можно отпраздновать День Рождения, собрать вечеринку, пожить месяц или даже полгода! Здесь есть отопление, приватные спальни для детей и родителей, а также шикарный вид из гостиной на реку! Кто бы от такого отказался?
Новый дачный дом – это место, где вы можете отдохнуть от города. Даже если вы увлекаетесь садоводством и огородничеством, в первую очередь, дача должна давать вам комфорт и все условия для того, чтобы провести свой отпуск с пользой для здоровья и самого себя.
В этом дачном домике есть место для родителей с 2-4 детьми, так как в нем целых три мансардные спальни. Они почти крошечные, но зато весь дом получился бюджетным и достаточно практичным.
Отделка дома, материалы, использованные в дизайне интерьера и вообще во всем проекте – все это выбрано с упором на экономию. Тем не менее, перед вами –полноценный жилой дом, проект которого может быть использован и вами для вдохновения и планирования собственной дачи.
Когда дача перестает быть местом для постоянной и упорной работы в саду, вы начинаете всерьез задумываться о дизайне. Ландшафтном, в том числе. Грядки сменяются клумбами и не теми, что требуют постоянного ухода, а продуманными и эстетичными на современным лад.
Геометричные посадки, мульчирование белой галькой или мелкими камнями, кусты под стрижку, посадка естественного зеленого забора по периметру – главные тренды в дизайне сада в стиле модерн.
Перемещаясь вовнутрь, мы видим, что все интерьеры в стиле ретро и оформлены декоративными панелями. Простые линии, пара ярких акцентов и ваша дача готова к тому, чтобы принять вас (со всеми вашими тревогами) и ваших детей (со всеми их игрушками)!
Дачный домик с современной кухней – настоящее удовольствие для хозяйки! Из такого дома вам наверняка не захочется уезжать! Только подумайте – ведь вполне возможно создать в этом приватном оазисе даже лучшие условия, чем в городе!
Интересная дизайнерская лестница имеет необычную структуру – первый пролет имеет всего три ступени и площадку. Кстати, самая дешевая дачная лестница на заказ будет стоить около 60 тыс. рублей! Об этом более подробно вы можете посмотреть в статье «Цены на деревянные лестницы».
Напоминаем вам, что дачный домик – это место не только для досуга, но и даже, возможно, для работы. В США, например, в принципе всегда существует возможность взять некоторую работу на дом, и если на вашей даче было бы место для ноутбука, вы наверняка справились бы с ней и дома.
Кроме того, дачный домик – это еще и прекрасная инвестиция. Если построить его основательно, он может стать вашим реальным домом на пенсии, тогда как квартира в городе останется детям. Поэтому мы настоятельно рекомендуем, как минимум, поинтересоваться такой идеей, ведь дом площадью всего в 70 кв. метров – тоже дом, если в нем можно жить зимой!
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