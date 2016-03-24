Современная дача у реки

Новый дачный дом – это место, где вы можете отдохнуть от города. Даже если вы увлекаетесь садоводством и огородничеством, в первую очередь, дача должна давать вам комфорт и все условия для того, чтобы провести свой отпуск с пользой для здоровья и самого себя.

В этом дачном домике есть место для родителей с 2-4 детьми, так как в нем целых три мансардные спальни. Они почти крошечные, но зато весь дом получился бюджетным и достаточно практичным.

Отделка дома, материалы, использованные в дизайне интерьера и вообще во всем проекте – все это выбрано с упором на экономию. Тем не менее, перед вами –полноценный жилой дом, проект которого может быть использован и вами для вдохновения и планирования собственной дачи.