Как озеленить рабочий стол?

Можно разместить на рабочем столе цветы в вазе. В зависимости от формы и высоты вазы подбирают разное наполнение для них. Так, в вытянутой, узкой вазе отлично будет смотреться один цветок. Пышный букет будет смотреться нелепо. Зато такой букет и «пузатая» ваза подойдут друг другу идеально. А один цветочек будет смотреться в такой объемной вазе одиноко.

Вазы также интересны своим многообразием. Так, к примеру, для интерьеров современных стилей хорошо подойдут металлические и стеклянные сосуды. Они целиком соответствуют хай-тек технологиям: могут отражать и пропускать свет, переливаются и сияют, добавляют в интерьер дополнительный блеск, удивляют новизной формы, но вместе с этим смотрятся довольно минималистично и скромно.

Для подчеркивания этнического стиля, применяют сосуды имеющие национальный орнамент, традиционную роспись — к примеру, с изображением египетских пирамид, иероглифами, греческим меандром и т.д. Предметы из традиционных материалов и изделия примитивных форм также будут отражать стиль.

Для морского, тропического, экологического интерьера могут подойти вазы, украшенные ракушками, а кроме этого бамбуковые, деревянные, плетеные.

Идеальным декором арабского интерьера будут сказочные мозаичные сосуды.

Терракотовые издеия из керамики, похожие на фермерские горшки, подчеркнут кантри и прованс стили. Во всех этих вариантах ваза служит не только емкостью для цветка, но и выполняет функцию стилеобразующей детали.