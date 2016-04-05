Как озеленить рабочий стол?

Если вы большое количество времени проводите за рабочим столом, то, разумеется, следует не только изредка наводить на нем порядок, но и поставить приятные для глаза и души вещички. Это могут быть, например, фотографии своей семьи или дорого человека; можно поместить свою любимую мягкую игрушку или дорогую сердцу безделушку или статуэтку и, конечно же, следует поставить небольшую вазу или горшок с цветком. Это поможет вам поднять себе настроение, немного отвлечься, а также расслабиться, чтобы с новыми силами приступить к работе или учебе.
Сегодня мы хотим рассказать вам о том, как именно можно озеленить свой рабочий стол.
Можно разместить на рабочем столе цветы в вазе. В зависимости от формы и высоты вазы подбирают разное наполнение для них. Так, в вытянутой, узкой вазе отлично будет смотреться один цветок. Пышный букет будет смотреться нелепо. Зато такой букет и «пузатая» ваза подойдут друг другу идеально. А один цветочек будет смотреться в такой объемной вазе одиноко.
Вазы также интересны своим многообразием. Так, к примеру, для интерьеров современных стилей хорошо подойдут металлические и стеклянные сосуды. Они целиком соответствуют хай-тек технологиям: могут отражать и пропускать свет, переливаются и сияют, добавляют в интерьер дополнительный блеск, удивляют новизной формы, но вместе с этим смотрятся довольно минималистично и скромно.
Для подчеркивания этнического стиля, применяют сосуды имеющие национальный орнамент, традиционную роспись — к примеру, с изображением египетских пирамид, иероглифами, греческим меандром и т.д. Предметы из традиционных материалов и изделия примитивных форм также будут отражать стиль.
Для морского, тропического, экологического интерьера могут подойти вазы, украшенные ракушками, а кроме этого бамбуковые, деревянные, плетеные.
Идеальным декором арабского интерьера будут сказочные мозаичные сосуды.
Терракотовые издеия из керамики, похожие на фермерские горшки, подчеркнут кантри и прованс стили. Во всех этих вариантах ваза служит не только емкостью для цветка, но и выполняет функцию стилеобразующей детали.
Так же очень хорошо и приятно на рабочем столе смотрятся небольшие цветущие растения. Одним из таких можно назвать орхидею. Его нежный легкий аромат, говорят, способствует творческому настрою и вдохновению. Так что если вы занимаетесь каким-либо видом творчества или много работаете «головой», поставьте на своем рабочем столе небольшой горшочек с орхидеей. Он порадует глаз, особенно в осенне-зимние пасмурные дни и, возможно, поможет вам создать новый шедевр или прийти к какому-то гениальному решению.
Окраску цветка можно выбирать в тон с основным оттенком помещения или чуть насыщеннее. Такие самостоятельные цвета орхидей, как белый, бордовый и желтый, отлично выглядят как собранные вместе в замысловатые композиции, так и просто как составляющие общего настроения. Если интерьер выполнен в белом цвете, то белая орхидея на рабочем столе станет логичным завершением единого пространства.
В последние годы в моду входит иметь эдакий настольный японский садик – дерево бонсай, де ещё и не одно. Выращивание бонсай – искусство медитативное, расслабляющее и переключающее разум с бесполезной суеты на благодатные почвы вечного и прекрасного. Что как раз поможет вам иногда отвлечься от работы.
Укоренять растение обязательно в затенённом месте, так как бонсаи не любят прямого попадания солнечных лучей. Эти деревья очень прихотливы и нежны, из-за нелепой ошибки при уходе после нескольких лет жизни могут умереть всего за пару дней. Чтобы этого не призошло, читайте нашу статью все о деревьях Бонсай.
Выращивание бонсай закаляет силу духа, терпение, внимательность, способствует появлению внутреннего покоя и умиротворения. Но если у вас всё же не хватит терпения и силы вырастить бонсай в домашних условиях – можно пойти в цветочный магазин и попросту дерево бонсай купить.
Итак, пожалуй, самым популярным цветком на рабочем столе с момента появления компьютеров стал кактус. Существует массовое предположении о том, что, находясь возле компьютера, кактус забирает на себя электромагнитное излучение, но после научных исследований это оказалось голословным мифом.
Но все же кактус вполне подходит для того, что поставить его на своем рабочем столе. Во-первых, его не нужно часто поливать – он спокойно перенесет отсутствие полива от 2 недель до месяца. Во-вторых, ему не нужно много света. Ну а в-третьих, он растет очень медленно, поэтому его не нужно часто пересаживать, что является очень не легкой и малоприятной процедурой.
Если одного цветка или растения вам мало и хочется цветочной композиции, то вам подойдет флорариум. Это неповторимая композиция из живых растений. Находясь в стеклянной оболочке, влаголюбивые тропические растения и суккуленты потребуют минимального ухода, а красивые, яркие, наполненные свежестью живые композиции сохранятся намного дольше, чем в обычных комнатных горшках.
Любители бонсай могут выбрать
тропический лес – это флорариум с бонсай, папоротниками и фиттонией в вазе ручной работы. Яркие растения, водопад, потрясающий ландшафт – композиция по-настоящему завораживает и восхищает. Флорариум добавит гармонии в вашем рабочем пространстве, подчеркнет ваше настроение и индивидуальность.
Еще одним вариантом небанального озеленения рабочего стола является тилландсия или воздушный цветок (так он называется по-английски). Его не нужно сажать в горшок с землёй и поливать, питательные вещества они получают из воздуха. Всё что им нужно – это умеренное освещение и переодическое обрызгивание.
Род тилландсий насчитывает около 500 видов. Как многие тропические жители, они поражают разнообразим форм, размеров и расцветок. Отдельные виды тилландсий меняют цвет листвы: в течение года она может становиться и серебристой, и красно-коричневой, и ярко-зеленой. Цветение тилландсий длительное, до 6 месяцев.
Если на вашем рабочем месте еще нет зелени, то мы настоятельно советуем найти немного места, чтобы поставить цветочный горшок, флорариум или вазу со свежими цветами. Даже такой небольшой релакс в рабочее время, поможет предотвратить стресс и повысит работоспособность.