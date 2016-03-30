До и После: Заброшенный дом в деревне стал коттеджем!

Иногда старый дом не просто нуждается в ремонте и редизайне, но и в талантливом декораторе, который сможет все его недостатки превратить в достоинства! В этом проекте было то, почему люди зачастую не решаются восстанавливать старые дома – атмосфера ностальгии, уныния, огромное количество старых ненужных вещей, а также настолько заброшенный вид строения, что вряд ли у кого-то из соседей были мысли о его скором возрождении!

Но дизайнерская студия STILSCHMIEDE – BERLIN полна специалистов, которые действительно любят свою работу. Для этого заброшенного дома в деревне они выбрали стиль прованс, как наиболее подходящий по атмосфере, чтобы скомпенсировать его местоположение и превратить в настоящий бриллиант эстетики!

Кроме того, данный проект пережил капитальный ремонт – замену кровли, всех коммуникаций, обрел полностью новую внутреннюю отделку, а в некоторых местах был дополнительно утеплен для новой радостной жизни хозяев!