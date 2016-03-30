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До и После: Заброшенный дом в деревне стал коттеджем!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Eine Vorher/ Nachher Kollektion zum Thema Inneneinrichtung, Stilschmiede - Berlin - Interior Design Stilschmiede - Berlin - Interior Design
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Иногда старый дом не просто нуждается в ремонте и редизайне, но и в талантливом декораторе, который сможет все его недостатки превратить в достоинства! В этом проекте было то, почему люди зачастую не решаются восстанавливать старые дома – атмосфера ностальгии, уныния, огромное количество старых ненужных вещей, а также настолько заброшенный вид строения, что вряд ли у кого-то из соседей были мысли о его скором возрождении!

Но дизайнерская студия STILSCHMIEDE – BERLIN полна специалистов, которые действительно любят свою работу. Для этого заброшенного дома в деревне они выбрали стиль прованс, как наиболее подходящий по атмосфере, чтобы скомпенсировать его местоположение и превратить в настоящий бриллиант эстетики!

Кроме того, данный проект пережил капитальный ремонт – замену кровли, всех коммуникаций, обрел полностью новую внутреннюю отделку, а в некоторых местах был дополнительно утеплен для новой радостной жизни хозяев!

​До: заброшенный дом без статуса

Eine Vorher/ Nachher Kollektion zum Thema Inneneinrichtung, Stilschmiede - Berlin - Interior Design Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design

Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design
Stilschmiede - Berlin - Interior Design

Кажется, этот дом уже давно никто не навещает – последние хозяева съехали более 15 лет назад и с тех пор здесь только изредка появлялись родственники. В нем еще сохранилась капелька былого могущества – прочного и основательного дома в зеленой провинции, но все остальное вызывает лишь печаль.

​После: особняк в европейском стиле!

Eine Vorher/ Nachher Kollektion zum Thema Inneneinrichtung, Stilschmiede - Berlin - Interior Design Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design

Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design
Stilschmiede - Berlin - Interior Design

В ходе реконструкции архитектор и дизайнер придумали для этого дома новый образ – особняк в европейском стиле с историей, аристократичный и элегантный, как и сама новая семья!

​До: гостиная из прошлого века

Eine Vorher/ Nachher Kollektion zum Thema Inneneinrichtung, Stilschmiede - Berlin - Interior Design Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design

Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design
Stilschmiede - Berlin - Interior Design

В прошлом в этой гостиной наверняка бывали и хорошие времена, но неумолимо текущее время сделало ее неприглядным местом для отдыха.

После: гостиная с шиком!

Eine Vorher/ Nachher Kollektion zum Thema Inneneinrichtung, Stilschmiede - Berlin - Interior Design Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design

Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design
Stilschmiede - Berlin - Interior Design

Новая гостиная, наоборот, смотрится так, будто в ней каждый день витает атмосфера праздника! Именно это и нужно семье с детьми-школьниками!

​До: кухня, которой не было

Eine Vorher/ Nachher Kollektion zum Thema Inneneinrichtung, Stilschmiede - Berlin - Interior Design Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design

Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design
Stilschmiede - Berlin - Interior Design

Старая кухня располагалась в безумно тесном помещении площадью менее 8 кв. метров, поэтому дизайнер решила организовать новое место для нее в этой комнате.

​После: кухня высшего класса!

Eine Vorher/ Nachher Kollektion zum Thema Inneneinrichtung, Stilschmiede - Berlin - Interior Design Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design

Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design
Stilschmiede - Berlin - Interior Design

Новая кухня выглядит практически фантастично. Выполненная в стиле гарнитура с кухонным островом и высокими модулями хранения, она выводит дизайн этого дома на новый уровень!

В этой кухне легко справиться с кулинарией сложных блюд, а на мини-кухне удобно приготовить бутерброд! В ней есть все, чтобы вдохновить себя и своих близких на истинную, французскую любовь к хорошим и красивым блюдам!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​До: комната со старой мебелью

Eine Vorher/ Nachher Kollektion zum Thema Inneneinrichtung, Stilschmiede - Berlin - Interior Design Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design

Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design
Stilschmiede - Berlin - Interior Design

Возвращаясь в зону столовой, на старом снимке мы находим здесь не совсем уютную атмосферу.

​После: столовая для любимых друзей!

Eine Vorher/ Nachher Kollektion zum Thema Inneneinrichtung, Stilschmiede - Berlin - Interior Design Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design

Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design
Stilschmiede - Berlin - Interior Design

В контексте дизайн-проекта и оформления интерьеров в стиле шебби-шик в этой столовой нашлось место для изысканных манер и нежности! Посмотрите внимательно на покрытие пола в этой комнате – оно кажется оригинальным, принадлежащим этому старому дому, хотя на самом деле является новым.

Дом оформлен с сильным влиянием прованса. Кажется, в нем живет благородная семья, любящая не только уединение на природе, но и красоту утреннего солнца и пение птиц. 

Волшебная французская сказка, рожденная в очаровательной провинции, среди фруктовых садов и виноградников, может стать частью и вашего дома, если вы задумаетесь о дизайне интерьера в стиле прованс

Для тех, кто собирает коллекции Книг Идей:

— До и После: 10 проектов редизайна гостиной;

— Идеи дизайна модной гостиной на любой вкус.

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