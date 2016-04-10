Креативные идеи применения барной тележки!

Неважно, в каком стиле сделан ваш дом, для каждого направления есть своя подходящая барная тележка. Для ретро легко подобрать столик в стиле середины 20 века, изготовленный из дерева светлых пород. Если вам нравится стиль кантри или прованс, то подойдет столик из резного дерева, окрашенный светлой краской. Барная тележка из хромированного металла хорошо впишется в современный или минималистический интерьер, зеркальная столешница с золотым каркасом отлично дополнит гламурный стиль, а для классической гостиной подойдет столик в колониальном стиле.

Таким образом, вы узнали, как дать новую жизнь барной тележке. Старая барная тележка может получить совершенно новую функцию во многих отношениях. Воплотить эти идеи в реальность очень легко, а ваш интерьер станет более оригинальным и функциональным. Какая идея вам понравилась больше всего?