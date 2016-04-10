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Креативные идеи применения барной тележки!

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Art Deco Trolley, Travers Antiques Travers Antiques ГостинаяДиваны и журнальные столики
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Дома меняются, и поэтому мебель в домах также становится другой. Барная тележка является своеобразным столиком, где хранились спиртные и другие напитки и с помощью ее обслуживали клиентов. Но что если придать этому предмету новое назначение, например, превратить его в полку для хранения, что сейчас очень популярно в компактных домах. А может вы решили избавиться от алкоголя и хотите по-новому использовать такую тележку? Не волнуйтесь, вам не нужно выбрасывать этот красивый предмет мебели, потому что мы всегда можем найти и другие практические применения для него. Вот 6 идей, которые позволят вашей тележке начать новую жизнь.

Прикроватная тумбочка

Fotografie auf Holz , madeva Holzliebe madeva Holzliebe Спальная комната Тумбочки
madeva Holzliebe

madeva Holzliebe
madeva Holzliebe
madeva Holzliebe

Одним из простых способов использовать барную тележку является ее превращение в прикроватную тумбочку. Ее полки отлично подойдут для хранения нужных вещей, а на самый верх можно поставить лампу, лекарства или что-либо другое, что может понадобиться среди ночи. Простая деревянная тележка хорошо впишется в рустикальный стиль спальни или в стиль кантри. С помощью дизайнера ее можно гармонично вписать и в современный интерьер.

Применение на кухне

Novedades 2015, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Столовая комнатаБуфеты и серванты
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Такая тележка может найти себе применение и на кухне. На ней можно хранить специи, разные баночки и бутылочки. Многие используют ее как место для кофемашины. Тогда на нижней полке нужно разместить чай, кофе. Некоторые завтракают при помощи такого столика. Если ваша тележка большая, то ее применяют и для обслуживания гостей в качестве подноса и подачи напитков.

Хранение напитков и стаканов

Coleccion Møller , Design Within Reach Mexico Design Within Reach Mexico Столовая комнатаБуфеты и серванты Дерево Эффект древесины
Design Within Reach Mexico

Design Within Reach Mexico
Design Within Reach Mexico
Design Within Reach Mexico

Если вы хотите все же хранить некоторые напитки в барной тележке, но и придать ей новые функции, то поставьте в нее и стаканы, все нужное для приготовления коктейлей, добавьте интересные журналы и книги. Разместите тележку в углу в гостиной. Так вы сможете предложить своим гостям и напитки, и журналы, если вам нужно отойти.

Место для цветов

Orto Urbano, Berilla srl Berilla srl Сад Горшки и вазы
Berilla srl

Berilla srl
Berilla srl
Berilla srl

У вас есть старая изношенная барная тележка, вероятно, с ржавыми неисправными колесами? И вы не знаете, что  с ней делать? Ну не выбросить же. Всегда всему можно дать новую жизнь. Используйте старую барную тележку в качестве держателя растений. Будь то в вашем саду или в углу балкона, вы всегда можете сохранить некоторые растения или даже вырастить их в самой тележке. Также для подобной роли подойдут и старые ящики, которые можно разукрасить своими руками, и различные контейнеры.

Тележка в ванной для полотенец и разных средств

Studio Domo ALLY Trolley, Designstudio speziell® Designstudio speziell® Ванная комнатаХранение
Designstudio speziell®

Designstudio speziell®
Designstudio speziell®
Designstudio speziell®

Другой способ использовать старую барную тележку в ванной комнате заключается в том, чтобы разместить на ней туалетные принадлежности, полотенца и многое другое. Если ваша барная тележка сделана из пластика, то лучше поставить ее в угол, чтобы на нее не попадали брызги от воды.

Место хранения для офисных принадлежностей

Gorgeous Kitchen and Bar Trolleys, The Yellow Door Store The Yellow Door Store Столовая комнатаПолки для вина
The Yellow Door Store

The Yellow Door Store
The Yellow Door Store
The Yellow Door Store

И, наконец, не только в вашем доме вы можете использовать свою барную тележку, но и на рабочем месте тоже. Будь то в качестве предмета для хранения канцелярских принадлежностей на работе или в качестве картотеки и места для хранения файлов в своем кабинете, где вы работаете дома.

Тележка и стиль интерьера

Art Deco Trolley Travers Antiques ГостинаяДиваны и журнальные столики
Travers Antiques

Art Deco Trolley

Travers Antiques
Travers Antiques
Travers Antiques

Неважно, в каком стиле сделан ваш дом, для каждого направления есть своя подходящая барная тележка. Для ретро легко подобрать столик в стиле середины 20 века, изготовленный из дерева светлых пород. Если вам нравится стиль кантри или прованс, то подойдет столик из резного дерева, окрашенный светлой краской. Барная тележка из хромированного металла хорошо впишется в современный или минималистический интерьер, зеркальная столешница с золотым каркасом отлично дополнит гламурный стиль, а для классической гостиной подойдет столик в колониальном стиле.

Таким образом, вы узнали, как дать новую жизнь барной тележке. Старая барная тележка может получить совершенно новую функцию во многих отношениях. Воплотить эти идеи в реальность очень легко, а ваш интерьер станет более оригинальным и функциональным. Какая идея вам понравилась больше всего?

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