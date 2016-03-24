Классические интерьеры дома в Карловых Варах

Следуя глубинным традициям и современным представлениям о том, как должны выглядеть интерьеры семейного поместья, авторы проекта создали образ пространства, где все комнаты объединены общим стилем, настроением, характером. Классика подразумевает гармонию, симметрию, использование в оформлении интерьеров дорогих и качественных отделочных материалов, а также изысканных аксессуаров. Люстры, лепнины, зеркала и мебель как произведение искусства — все это нашло свое место в проекте, который разработали специалисты студии ISDESIGN GROUP S.R.O.
Для отделки в классическом стиле характерны арки, полуарки, колонны и бордюры. Помимо прочего, нельзя не обратить внимание на использование лепнины, карнизов и потолочных розеток. В этой роскошной гостиной люстры из хрусталя создают изумительную игру света, бросая радужные блики на стены и мебель. Для освещения всего дома предусмотрены различные группы ламп, которые можно переключать, меняя интенсивность.
В современных планировках кухня обычно объединена со столовой или гостиной, однако здесь эти зоны разделены массивным порталом в форме арки. Классический кухонный гарнитур еще раз подчеркивает безупречность исполнения дизайна интерьера. Великолепные хрустальные люстры, пол из натурального светлого камня, нарядные шторы из ткани с богатым орнаментом — все это напоминает дворцовую помпезность, — именно здесь из года в год будут создаваться кулинарные шедевры.
Лестничный холл — центральный элемент планировки приватной части дома. Лестница выполнена вручную из натурального дерева высокого класса, её резные балясины подчеркивают элегантность классического стиля и являются несомненным украшением этого интерьера. Пролеты украшены хрустальными светильниками с позолотой.
Основной цвет спальни звучит изысканно и благородно в контексте нежно-голубых оттенков и струящихся шелковых тканей. Сложная декоративная часть была перенесена на шторы, изголовье кровати, стены. В итоге получился благородный интерьер в классическом стиле.
В доме предусмотрено две спальни, и каждая комната является образцом отменного вкуса. Как и остальные помещения, второе приватное пространство выполнено в классическом стиле. Спокойный цвет штор добавляет мягкости и уюта. Дизайн спальни самодостаточен. Выбранный стиль раскрывается во всей красе в лучах солнца, а также при различном вечернем освещении, интенсивность которого регулируется при помощи различных световых сценариев.
В оформлении кабинета предполагается использование натуральных и дорогих материалов (кожа, ценные породы дерева, текстиль), которые прослеживаются в росписи мебели, а также гармонии пастельных оттенков с золотисто-коричневыми тонами. Такая палитра сочетает в себе определенную строгость и благородство.