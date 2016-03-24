Классические интерьеры дома в Карловых Варах

В современных планировках кухня обычно объединена со столовой или гостиной, однако здесь эти зоны разделены массивным порталом в форме арки. Классический кухонный гарнитур еще раз подчеркивает безупречность исполнения дизайна интерьера. Великолепные хрустальные люстры, пол из натурального светлого камня, нарядные шторы из ткани с богатым орнаментом — все это напоминает дворцовую помпезность, — именно здесь из года в год будут создаваться кулинарные шедевры.