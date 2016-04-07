Экологическая повестка и Домострой

Сколько бы раз ни говорилось о “повальной” якобы тенденции к “озеленению” стиля жизни и курсу на экологичность, всё же никуда пока не деться от констатации: да, учитывая особенности отечественного менталитета и реальных условий жизни, eco-friendly стиль жизни всё ещё остаётся практикой с одной стороны маргинальной, а с другой – роскошной.
Да, сегодня идея о возведении жилых комплексов с предустановленными локальными очистными сооружениями для воды, с системой сбора дождевой воды, с активным использованием альтернативных источников энергии и проч. – идея эта остаётся типом футуристической фантазии.
Но, как бы то ни было, следует опять и опять проговаривать эти идеи – чтобы в конце концов такое отношение к окружающему нас миру, к природе и другим людям стало для нас нормой. Обратимся к теории малых дел, малых свершений.
Что мы реально можем предпринять сегодня? Нужно в конце концов уяснить, что нет ничего сложного в том, чтобы слегка озаботится экономией ресурсов на бытовом уровне.
Экологически чистый дом – в идеале – это некая вариация на тему естественного жилища. Сегодня в связи “зелёной” тенденцией стали крайне популярны дома из самана. Однако, такой вариант может показаться многим достаточно радикальным решением. С другой стороны, и простое использование специальных систем контроля расхода ресурсов вкупе с накоплением и вторичным их потреблением ведут к тому же.
Этот простой, но важный шаг – огромный вклад в сохранение и приумножение земных благ. Речь всегда или как правило идёт о каких-то небольших и частных преобразованиях. Например, использование “французских” окон в вашем доме, позволит залить его естественным светом в течение всего дня.
В некоторых домах возможно оборудовать мансардные окна или световые люки, что так же обеспечит постоянное и обильное естественное освещение. Это не только помогает экономить на электричестве, но и сообщает интерьеру неповторимую атмосферу уюта и гостеприимства.
Залог экологичности – сознательность. То есть от каждого в этой концепции ожидается та мера предприятий и дел, которая не превышает возможностей конкретного человека или семьи. Собственно, для начала на этом пути достаточно всего лишь осознанно оценить своё потребление и минимизировать не нужные траты ресурсов, плюс сократить использование токсичных или экологически не безвредных материалов и продуктов.
К тому же, совсем не сложно предпринять некоторые изменения, ведущие к усовершенствованию потребления. Посмотрим на некоторые примеры таких изменений, которые рекомендуют специалисты.
Важнейший принцип экологически чистого зодчества – максимально возможное использование биоразлагаемых материалов. Имеются в ввиду “зеленые” материалы, которые не наносят наносят никакого ущерба природе, в отличии от их синтетических аналогов: перерабатываемые полимерные материалы, натуральное волокно , биоразлагаемый бетон и т.д. Все они попадают в эту категорию.
Сторонники такого взгляда на строительство и стиль жизни апеллируют к тому, что в прежние времена использовались экологически чистые природные материалы, такие как джут, хор, бамбук, терракоты, известковый раствор для строительства жилищ, и многие из построек на их основе прошли испытание временем.
Если вы задумываетесь об экологичности дома не на стадии строительства, а в процессе обживания, то вы можете уделить внимание материалам из которых сделана мебель и отделочным материалам.
Каждый саженец, который вы решили посадить и вырастить – это ваш вклад в озеленение планеты. Вы можете заняться озеленением не только в саду, но и во внутренних помещениях, украсив свой интерьер растениями. Оригинальным решением будет выбор в пользу живой зеленой кровли. Это поможет вам поддерживать оптимальную температуру воздуха в доме круглый год.
Что касается сада-огорода на территории загородного дома, то его достоинства невозможно переоценить: он выполняет эстетическую функцию, защищает от пыли, делает возможным комфортный отдых на свежем воздухе для всей семьи круглый год, обеспечивает вас свежими овощами и фруктами.
Фотоэлектрические панели устанавливаются на крыше, на террасе или в саду . С помощью такого источника энергии вы можете значительно сократить выбросы парниковых газов, производить собственное электричество и пускать излишки обратно в сеть, а также просто сэкономить на счетах за коммунальные услуги.
Если погодные условия в вашем регионе не позволяют использовать солнечную энергию, как полноценную замену основным привычным источникам энергии, используйте её хотя бы частично, для удовлетворения некоторых потребностей.
Следуя “зеленому” образу жизни, стоит позаботиться о том, чтобы использованная вода очищалась и подвергалась повторному использованию. Например, устанавливается система очистки собранной дождевой воды и сточных вод для вторичного использования в саду или для туалета.
Если ваш дом не оснащен подобными системами очистки, существуют более простые способы позаботиться об экономии воды. Направив слив от умывальника в сливной бачок вашего туалета, вода, которую вы используете для мытья рук, будет повторно использоваться для смывания в туалете.
Ограничитель смыва, подтянутые капающие краны, и даже простое выключение воды на время, когда вы чистите зубы помогут внести вклад в общее дело экономии природных ресурсов. В конце концов, бесчисленные маленькие капли собираются вместе, чтобы заполнить океан .
“Эко-дружественный” или eco-friendly дом – это то измерение частной ответственности человека за сохранность земли в её естественном виде, которое можно и необходимо рассматривать не столько долгом, сколько мощным поводом для построения радостной и счастливой жизни.