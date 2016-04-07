Экологическая повестка и Домострой

Сколько бы раз ни говорилось о “повальной” якобы тенденции к “озеленению” стиля жизни и курсу на экологичность, всё же никуда пока не деться от констатации: да, учитывая особенности отечественного менталитета и реальных условий жизни, eco-friendly стиль жизни всё ещё остаётся практикой с одной стороны маргинальной, а с другой – роскошной.

Да, сегодня идея о возведении жилых комплексов с предустановленными локальными очистными сооружениями для воды, с системой сбора дождевой воды, с активным использованием альтернативных источников энергии и проч. – идея эта остаётся типом футуристической фантазии.

Но, как бы то ни было, следует опять и опять проговаривать эти идеи – чтобы в конце концов такое отношение к окружающему нас миру, к природе и другим людям стало для нас нормой. Обратимся к теории малых дел, малых свершений.

Что мы реально можем предпринять сегодня? Нужно в конце концов уяснить, что нет ничего сложного в том, чтобы слегка озаботится экономией ресурсов на бытовом уровне.