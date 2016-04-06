Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Как залатать гипсокартон?

Журналисты и блогеры Журналисты и блогеры
SS Bedroom - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design Спальня в стиле кантри
Loading admin actions …

Сегодня гипсокартон стал применяться повсеместно. И каждому, кто сталкивался с этим материалом известно, как часто поверхность его требует косметической починки даже в самом магазине. Это неизбежная опасность, связанная с природой материала, сообщающей ему и его положительные качества.

Что же, приняв как неизбежность необходимость заниматься заравниванием и ремонтом гипсокартона, не стоит считать это каким-то особым трудом. Работа эта совершенно не трудоёмка и не требует специальных навыков, но кое-какое представление о ней всё же стоит приобрести.

Ремонт и латание

réhabilitation d'une maison de ville de 1890, atelier julien blanchard architecte dplg atelier julien blanchard architecte dplg Детские комната в эклектичном стиле
atelier julien blanchard architecte dplg

atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg

Конечно, случаются и такие поломки в гипсокартонных стенах, когда говорить о залатывании не приходится. Единственное, что остаётся: расшить перегородку и заменить испорченные листы. 

Однако, чаще всего происходят повреждения косметические. С ними справится всякий, если в его распоряжении найдутся бесхитростные инструменты и средства.

Несколько несложных процедур

aCA-50 Finished Work, CoRREA Arquitectos CoRREA Arquitectos Стены и пол в стиле модерн
CoRREA Arquitectos

CoRREA Arquitectos
CoRREA Arquitectos
CoRREA Arquitectos

Прежде  всего следует верно подготовить поверхность. Это один из самых важных шагов. И иногда эта подготовка требует большего, чем просто банку шпаклевки и шпателька. 

Вот некоторые советы, которые помогут вам ускорить работу, избежать проблем и получить безупречный результат.

Использование шпаклёвки под покраску

Декор спальни Tatiana Zaitseva Design Studio Спальня в стиле минимализм Бежевый полки под кроватью,уютный диван,уютный уголок
Tatiana Zaitseva Design Studio

Декор спальни

Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio

Нужно иметь ввиду, что если залатанная при помощи обычной шпаклёвки стена впоследствии должна быть окрашена, перед этим её необходимо обработать грунтовкой-герметиком. В противном случае зашпаклёванные участки могут проступать сквозь финишный красочный слой мутными пятнами.

Однако, дополнительных грунтовочных работ вполне можно избежать, если воспользоваться шпаклёвкой 2 в 1 с грунтующим эффектом. Обычно зарубежные производители обозначают такой тип шпаклёвки значком self-priming  или with primer.

Смешанные составы для больших повреждений

ИНТЕРЬЕР VA, INT2architecture INT2architecture Гостиная в скандинавском стиле
INT2architecture

ИНТЕРЬЕР VA

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Шпаклёвка прекрасно подходит для того, чтобы маскировать отверстия от саморезов и другие мелкие вмятины. Но если дырка в стене величиной с пятак и больше или просто глубока, то лучше прибегать к помощи химически отвердевающих смесей. Такие смеси представляют собой порошок с установленным временем застывания от пяти до девяноста минут. 

Реакция начинается после добавления в смесь воды. Смеси со временем застывания в пять минут хороши тем, что почти сразу после первого слоя, можно наносить второй. Помните, что специальные смеси твёрже обычных при шлифовке, поэтому их следует тотчас заравнивать заподлицо, после того, как отверстие будет надёжно заполнено.

Шпаклевание маленьких “рваных” отверстий

Bolefloor y Curv8, Rochene Floors Rochene Floors Стены и пол в рустикальном стиле Дерево
Rochene Floors

Rochene Floors
Rochene Floors
Rochene Floors

По удалении гвоздей, анкеров или картинных крепежей, как правило, остаётся зазубренный край старой краски или картона, мешающий нанесению шпаклёвочного материала. Решение состоит в том , чтобы сделать вмятину поверх отверстия , после чего наносить шпаклёвку.

Большинство качественных инструментов (шпателей)  имеют закругленный наконечник на рукояти из твёрдого пластика или латуни, который прекрасно подходит для эти целей. Просто слегка придавите рукояткой или другим тупым инструментом место поверх отверстия.

Спрей для трещин

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
Ekaterina Donde Design

Скандинавское настроение

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Трещины в гипсокартоне обычно образуются вокруг оконных и дверных проемов. Они появляются в результате подвижек и смещения рамы, поэтому их крайне трудно исправить раз и навсегда. Использование специального ремонтного спрея для гипсокартонных плит поможет продлить жизнь результатов ремонта. Спрей образует эластичную мембрану поверх трещины, растягивающуюся и сжимающуюся по мере микро-подвижек здания.

Первым делом трещина заделывается обычной шпаклёвкой, после чего обрабатывается спреем. В соответствии с инструкцией, понадобится нанести один или несколько слоёв, после чего по высыхании можно приступать к покраске.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Ряд отверстий – одним махом

SS Bedroom - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design Спальня в стиле кантри
MUDA Home Design

SS Bedroom – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

Рабочие, постоянно имеющие дело с гипсокартоном, как правило не шпаклюют каждое отверстие от шурупа отдельно, а наносят раствор на ряд отверстий одной длинной полосой. Помимо того, что этот метод делает работу быстрее, с его помощью так же лучше маскируются отверстия и облегчается полировка по высыхании. Вместо того, чтобы ошкуривать каждое отверстие , вы можете сделать это по периметру большой просто полосы.

Нанесите смесь по прямой линии через все отверстия и затем широким шпателем разровняйте и удалите излишки.

Ремонт густоповреждённого участка.

Дизайн 1-го этажа частного дома в коттеджном поселке "Бавария" Студия интерьерного дизайна happy.design Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Студия интерьерного дизайна happy.design

Дизайн 1-го этажа частного дома в коттеджном поселке Бавария

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

В местах с большим количеством выбоин и отверстий, как это бывает в прихожих, не стоит пробовать зашпаклевать каждую вмятину по отдельности . Вместо этого возьмите широкий шпатель и пройдитесь тонким слоем смеси по всему участку. Лучший результат в этом случпе даст универсальная шпаклёвочная смесь.Нанесите тонкий слой раствора по всему участку. Затем соскоблите его , оставив заполненными только углубления и отверстия . Возможно придется нанести два или три слоя , чтобы полностью зашпаклевать отверстия, однако тонкие слои быстро высыхают и просты в обработке. После того, как последний слой просохнет, поверхность необходимо ошкурить.

Подготовка отошедших фрагментов картона перед шпаклёвкой

KEFIR HOME IK-architects Спальня в стиле минимализм
IK-architects

KEFIR HOME

IK-architects
IK-architects
IK-architects

Часто, снимая старый клеевой слой или самоклеющиеся крючки, вы можете повредить верхний бумажный слой плиты, оставляя торчащую шероховатую кайму. Если вы попытаетесь шпаклевать стену сразу так, пед подготовки и герметизации повреждённого участка, жидкость из шпаклевочного раствора проникнет в бумагу, и та пойдёт пузырями, что может создать еще большую проблему.

Решение этой проблемы заключается в первичной обработке рваного края с применением герметика на основе масла или шеллака. Такие герметики выпускаются в виде аэрозоли и жидкости, наносимой при помощи кисти. Аналоги на водной основе могут привести к точно такой же проблеме вздутой поверхности. После того, как герметик высохнет, слегка зашкурьте этот участок, чтобы удалить затвердевшие фрагменты рваной бумаги. Затем это место можно шпаклевать обычным составом.

Латание дыр среднего размера

Living Spaces, ERC ERC Гостиная в скандинавском стиле
ERC

ERC
ERC
ERC

Существует достаточно большое количество способов залатать дыры размером с дверную ручку. Однако самый простой и быстрый заключается в использовании специальной синтетической сетки. 

Прежде всего следует очистить поверхность стены и ошкурить её для того, чтобы слегка загрубить поверхность для лучшего сцепления. Затем поверх отверстия приклеивается сетка и покрывается двумя или тремя тонкими слоями шпаклёвочного раствора.

Комуфлирование неровности при помощи текстурирования стены

Строгий скандинавский стиль в двух комнатной квартиры в ЖК «Триколор», дизайн-бюро ARTTUNDRA дизайн-бюро ARTTUNDRA Гостиная в скандинавском стиле Синий
дизайн-бюро ARTTUNDRA

Строгий скандинавский стиль в двух комнатной квартиры в ЖК «Триколор»

дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA

Текстура апельсиновой корки на стенах или потолке – потрясающе простой и симпатичный  способ скрыть дефекты и украсить поверхность. Но это может стать серьёзной трудностью, если площадь повреждения достаточно велика.

Сегодня это делается запросто без привлечения специалистов, благодаря специальным аэрозольным текстурным смесям. Аэрозоли эти отличаются по величине текстурных элементов, по времени высыхания и прочих свойствам. Перед тем, как начинать обработку поверхности стены, попробуйте текстурный аэрозоль на клочке картона или сухой штукатурки. Дайте образцу полностью высохнуть и только после этого решайте, необходимо ли менять текстуру на более грубую или тонкую. Помните, что вы всегда можете выполнить еще один слой, если после первого нанесения текстура не достаточно выявлена.

Используйте боковой свет

ИНТЕРЬЕР VA, INT2architecture INT2architecture Спальня в скандинавском стиле
INT2architecture

ИНТЕРЬЕР VA

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Подготавливая стену под покраску, разместите источник яркого света так, чтобы косой свет шёл через всю стену. Это подчеркнет все дефекты, сделает их заметнее  и поможет вам определиться с тем, достаточно ли неровности заполнены шпаклёвкой, и нет ли необходимости повторить операцию или лишний раз зашкурить поверхность.

Если ваши стены выглядят гладкими при таком освещении, вы можете быть уверены, что так же опрятно будет выглядеть и конечный результат после покраски.

интерьер прихожей Tatiana Zaitseva Design Studio Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Бежевый теплые цвета,приглушенные цвета,цвета стен,компактная мебель,настенное искусство
Tatiana Zaitseva Design Studio

интерьер прихожей

Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio

Таким образом, видно что хотя процедуры починки гипсокартонных поверхностей и разнообразны, тем не менее ничего сложного в этом нет. Эти нехитрые советы и приёмы помогут вам выполнить ремонт стен максимально качественно.

Как создать в доме тишину?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо