Как залатать гипсокартон?

Сегодня гипсокартон стал применяться повсеместно. И каждому, кто сталкивался с этим материалом известно, как часто поверхность его требует косметической починки даже в самом магазине. Это неизбежная опасность, связанная с природой материала, сообщающей ему и его положительные качества.

Что же, приняв как неизбежность необходимость заниматься заравниванием и ремонтом гипсокартона, не стоит считать это каким-то особым трудом. Работа эта совершенно не трудоёмка и не требует специальных навыков, но кое-какое представление о ней всё же стоит приобрести.