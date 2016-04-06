Как залатать гипсокартон?

Сегодня гипсокартон стал применяться повсеместно. И каждому, кто сталкивался с этим материалом известно, как часто поверхность его требует косметической починки даже в самом магазине. Это неизбежная опасность, связанная с природой материала, сообщающей ему и его положительные качества.
Что же, приняв как неизбежность необходимость заниматься заравниванием и ремонтом гипсокартона, не стоит считать это каким-то особым трудом. Работа эта совершенно не трудоёмка и не требует специальных навыков, но кое-какое представление о ней всё же стоит приобрести.
Конечно, случаются и такие поломки в гипсокартонных стенах, когда говорить о залатывании не приходится. Единственное, что остаётся: расшить перегородку и заменить испорченные листы.
Однако, чаще всего происходят повреждения косметические. С ними справится всякий, если в его распоряжении найдутся бесхитростные инструменты и средства.
Прежде всего следует верно подготовить поверхность. Это один из самых важных шагов. И иногда эта подготовка требует большего, чем просто банку шпаклевки и шпателька.
Вот некоторые советы, которые помогут вам ускорить работу, избежать проблем и получить безупречный результат.
Нужно иметь ввиду, что если залатанная при помощи обычной шпаклёвки стена впоследствии должна быть окрашена, перед этим её необходимо обработать грунтовкой-герметиком. В противном случае зашпаклёванные участки могут проступать сквозь финишный красочный слой мутными пятнами.
Однако, дополнительных грунтовочных работ вполне можно избежать, если воспользоваться шпаклёвкой 2 в 1 с грунтующим эффектом. Обычно зарубежные производители обозначают такой тип шпаклёвки значком
self-priming или
with primer.
Шпаклёвка прекрасно подходит для того, чтобы маскировать отверстия от саморезов и другие мелкие вмятины. Но если дырка в стене величиной с пятак и больше или просто глубока, то лучше прибегать к помощи химически отвердевающих смесей. Такие смеси представляют собой порошок с установленным временем застывания от пяти до девяноста минут.
Реакция начинается после добавления в смесь воды. Смеси со временем застывания в пять минут хороши тем, что почти сразу после первого слоя, можно наносить второй. Помните, что специальные смеси твёрже обычных при шлифовке, поэтому их следует тотчас заравнивать заподлицо, после того, как отверстие будет надёжно заполнено.
По удалении гвоздей, анкеров или картинных крепежей, как правило, остаётся зазубренный край старой краски или картона, мешающий нанесению шпаклёвочного материала. Решение состоит в том , чтобы сделать вмятину поверх отверстия , после чего наносить шпаклёвку.
Большинство качественных инструментов (шпателей) имеют закругленный наконечник на рукояти из твёрдого пластика или латуни, который прекрасно подходит для эти целей. Просто слегка придавите рукояткой или другим тупым инструментом место поверх отверстия.
Трещины в гипсокартоне обычно образуются вокруг оконных и дверных проемов. Они появляются в результате подвижек и смещения рамы, поэтому их крайне трудно исправить раз и навсегда. Использование специального ремонтного спрея для гипсокартонных плит поможет продлить жизнь результатов ремонта. Спрей образует эластичную мембрану поверх трещины, растягивающуюся и сжимающуюся по мере микро-подвижек здания.
Первым делом трещина заделывается обычной шпаклёвкой, после чего обрабатывается спреем. В соответствии с инструкцией, понадобится нанести один или несколько слоёв, после чего по высыхании можно приступать к покраске.
Рабочие, постоянно имеющие дело с гипсокартоном, как правило не шпаклюют каждое отверстие от шурупа отдельно, а наносят раствор на ряд отверстий одной длинной полосой. Помимо того, что этот метод делает работу быстрее, с его помощью так же лучше маскируются отверстия и облегчается полировка по высыхании. Вместо того, чтобы ошкуривать каждое отверстие , вы можете сделать это по периметру большой просто полосы.
Нанесите смесь по прямой линии через все отверстия и затем широким шпателем разровняйте и удалите излишки.
Бавария
В местах с большим количеством выбоин и отверстий, как это бывает в прихожих, не стоит пробовать зашпаклевать каждую вмятину по отдельности . Вместо этого возьмите широкий шпатель и пройдитесь тонким слоем смеси по всему участку. Лучший результат в этом случпе даст универсальная шпаклёвочная смесь.Нанесите тонкий слой раствора по всему участку. Затем соскоблите его , оставив заполненными только углубления и отверстия . Возможно придется нанести два или три слоя , чтобы полностью зашпаклевать отверстия, однако тонкие слои быстро высыхают и просты в обработке. После того, как последний слой просохнет, поверхность необходимо ошкурить.
Часто, снимая старый клеевой слой или самоклеющиеся крючки, вы можете повредить верхний бумажный слой плиты, оставляя торчащую шероховатую кайму. Если вы попытаетесь шпаклевать стену сразу так, пед подготовки и герметизации повреждённого участка, жидкость из шпаклевочного раствора проникнет в бумагу, и та пойдёт пузырями, что может создать еще большую проблему.
Решение этой проблемы заключается в первичной обработке рваного края с применением герметика на основе масла или шеллака. Такие герметики выпускаются в виде аэрозоли и жидкости, наносимой при помощи кисти. Аналоги на водной основе могут привести к точно такой же проблеме вздутой поверхности. После того, как герметик высохнет, слегка зашкурьте этот участок, чтобы удалить затвердевшие фрагменты рваной бумаги. Затем это место можно шпаклевать обычным составом.
Существует достаточно большое количество способов залатать дыры размером с дверную ручку. Однако самый простой и быстрый заключается в использовании специальной синтетической сетки.
Прежде всего следует очистить поверхность стены и ошкурить её для того, чтобы слегка загрубить поверхность для лучшего сцепления. Затем поверх отверстия приклеивается сетка и покрывается двумя или тремя тонкими слоями шпаклёвочного раствора.
Текстура апельсиновой корки на стенах или потолке – потрясающе простой и симпатичный способ скрыть дефекты и украсить поверхность. Но это может стать серьёзной трудностью, если площадь повреждения достаточно велика.
Сегодня это делается запросто без привлечения специалистов, благодаря специальным аэрозольным текстурным смесям. Аэрозоли эти отличаются по величине текстурных элементов, по времени высыхания и прочих свойствам. Перед тем, как начинать обработку поверхности стены, попробуйте текстурный аэрозоль на клочке картона или сухой штукатурки. Дайте образцу полностью высохнуть и только после этого решайте, необходимо ли менять текстуру на более грубую или тонкую. Помните, что вы всегда можете выполнить еще один слой, если после первого нанесения текстура не достаточно выявлена.
Подготавливая стену под покраску, разместите источник яркого света так, чтобы косой свет шёл через всю стену. Это подчеркнет все дефекты, сделает их заметнее и поможет вам определиться с тем, достаточно ли неровности заполнены шпаклёвкой, и нет ли необходимости повторить операцию или лишний раз зашкурить поверхность.
Если ваши стены выглядят гладкими при таком освещении, вы можете быть уверены, что так же опрятно будет выглядеть и конечный результат после покраски.
Таким образом, видно что хотя процедуры починки гипсокартонных поверхностей и разнообразны, тем не менее ничего сложного в этом нет. Эти нехитрые советы и приёмы помогут вам выполнить ремонт стен максимально качественно.