На празднике классицизма: дом в Чехии

В величественной Чехии среди дворцов, парков и симпатичных исторических зданий находится небольшой двухэтажный дом, интерьеры которого создавались в лучших традициях классического стиля. Сегодняшний проект можно назвать семейной инвестицией, так как он реализовывался с одной лишь целью — заложить основу для уютного родового гнезда. Над проектом работали местные специалисты, дизайнеры ISDESIGN GROUP S.R.O. Давайте прогуляемся по этим благородным интерьерам…
Дизайнер Инна Войтенко предлагает нам сперва пройтись по интерьеру спальной комнаты — именно она воплощает прекрасный образ морфея и волшебства. Нежный персиковый, «пыльный» серый, мерцающий белый. Автор использует приятные на ощупь умиротворяющие ткани. В интерьере большое внимание уделено весомым и неприметным мелочам. Преимущественно вся мебель и элементы декора выполнены на заказ.
Главной козырь детской комнаты — это, безусловно, сказочная атмосфера, которая воплощает в себе мечты маленькой принцессы. Пространство ребенка сочетает в себе несколько функций: она одновременно выступает спальней, игровой и местом для учебы. Именно поэтому сочетание кукольного розового и сияющего белого создают идеальный баланс, который не утомляет и не дает скучать.
Все приватные помещения находятся на самом высоком этаже дома. Это пространство обладает индивидуальным характером и наполнено всем необходимым для поддержания домашнего уюта. Автор уделила большое внимание деталям: коридор второго этажа насыщен различными элементами декора. В то же время здесь остается много воздуха и места для комфортного пребывания.
Прекрасно, что классика находит применение и в наши дни. Как известно, это влиятельное течение стало логичным результатом развития архитектуры, придя на смену помпезному рококо, который часто подвергался критике за чрезмерную манерность, напыщенность, пресыщение декоративными элементами. Классика отождествляет сбалансированность орнаментов, а также роскошь и шик в деталях.
На этом изображении запечатлена прекрасная интерпретация самого красивого стиля в истории дизайна, он же был дополнен актуальными элементами, без которого не обойтись ни одному современному дому. Внешний вид фасада шкафа купе приближает нас к эпохе королей, однако его функциональное оснащение позволяет уверенно смотреть в будущее. Зеркальные двери зрительно расширяют границы пространства, привнося в атмосферу элемент таинственности.