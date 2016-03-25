На празднике классицизма: дом в Чехии

На этом изображении запечатлена прекрасная интерпретация самого красивого стиля в истории дизайна, он же был дополнен актуальными элементами, без которого не обойтись ни одному современному дому. Внешний вид фасада шкафа купе приближает нас к эпохе королей, однако его функциональное оснащение позволяет уверенно смотреть в будущее. Зеркальные двери зрительно расширяют границы пространства, привнося в атмосферу элемент таинственности.