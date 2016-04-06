Невероятные идеи использования сухих деревьев в интерьере

В культуре человечества неизменно присутствуют разные, противоположные аспекты существования. Это радость и грусть, добро и зло, жизнь и смерть. Никогда не бывает так, чтобы человек полностью отверг ту или иную сферу жизни только потому, что она ему не нравится.

Философский подтекст библейской истории о древе познания добра и зла заключается именно в том, что человек определенно не мог не познать зло. Ведь если он его не познал, то не понял бы что значит добро.

У одного фантаста есть забавный рассказ на указанную тему. Суть заключается в том, что во Вселенной существует множество планет, где сценарий развития населения один. И начинается он с искушения Евы съесть запретный плод со злосчастного дерева. И вот на одной из планет вышла осечка: Ева ни в какую не желала есть этот плод. Закончилось все тем, что ее все же искусили. Но не Змей, а Сын Божий. Обосновывалось это тем, что бессмертные люди, не познавшие добра и зла, быстро скакнут в развитии, захватывая пространство не только на своей планете, но и на чужих.

Использование сухих деревьев в интерьере — смелый ход, который позволяет увидеть прекрасное в уже не живой природе, которая некогда излучала жизнь.