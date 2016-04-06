Невероятные идеи использования сухих деревьев в интерьере

В культуре человечества неизменно присутствуют разные, противоположные аспекты существования. Это радость и грусть, добро и зло, жизнь и смерть. Никогда не бывает так, чтобы человек полностью отверг ту или иную сферу жизни только потому, что она ему не нравится.
Философский подтекст библейской истории о древе познания добра и зла заключается именно в том, что человек определенно не мог не познать зло. Ведь если он его не познал, то не понял бы что значит добро.
У одного фантаста есть забавный рассказ на указанную тему. Суть заключается в том, что во Вселенной существует множество планет, где сценарий развития населения один. И начинается он с искушения Евы съесть запретный плод со злосчастного дерева. И вот на одной из планет вышла осечка: Ева ни в какую не желала есть этот плод. Закончилось все тем, что ее все же искусили. Но не Змей, а Сын Божий. Обосновывалось это тем, что бессмертные люди, не познавшие добра и зла, быстро скакнут в развитии, захватывая пространство не только на своей планете, но и на чужих.
Использование сухих деревьев в интерьере — смелый ход, который позволяет увидеть прекрасное в уже не живой природе, которая некогда излучала жизнь.
Еще одной причудливой изюминкой может стать использования сухих деревьев в интерьере ванной. Так, тонкие ветви сухого дерева могут стать отличным элементом декора. Например, из них можно сделать панно. Для этого на полотно выбранного тона (красного, синего и т. д.) можно наложить сухие ветви, сделать рамку и скрыть под стекло.
Хорошо обработанное сухое дерево, покрытое антисептиками и лакокрасочными материалами, может прослужить довольно долго. Сейчас возможно все! Поэтому для любителей кантри можно сделать и облицовку стен из дерева, что придаст ванной особой пикантности. Также сухое дерево можно использовать в качестве вешалки для полотенец, мочалок и т.д.
Но сказку можно подарить не только детям, но и взрослым. Ведь много взрослых людей обожают, к примеру, фильмы из трилогии «Властелин колец», которые не что иное, как современная сказка для любого возраста. Кто из них не мечтал проснуться королем или королевой лесных эльфов, чувствующих и повиливающих природой.
Поэтому декоративными сухими деревьями можно прекрасно украсить спальню, в том числе изголовье кровати. Например, ножки со стороны кровати, где будут находиться ноги, сделать в виде спиляных стволов деревьев. А у изголовья ножки заменить целыми деревьями, которые словно арка возвышаются над головами. Можно сделать ножки в виде деревьев со всех сторон. Оплетаясь ветвями друг с другом они создадут причудливый балдахин, который образует поистине эльфийскую кровать.
Еще одной оригинальной идеей использования сухого дерева в интерьере станет оборудование места для отдыха при помощи гамака. Прочно установив два целых сухих дерева один против друга, можно подвесить между ними гамак. Деревья можно украсить искусственными яблоками или птицами.
Еще одна идея применения сухих деревьев в дизайне — это столовые и журнальные столики.
Так, одну — две из прочных веток можно использовать в качестве ножек для таких столов. Прочно закрепив их на широкой деревянной пластине или листе металла, можно сделать эти ножки устойчивыми.
Если сверху полученные ножки накрыть стеклом, выйдет стильный столовый или журнальный столик. Стулья и табуреты в комплект к таким столам следует выполнять в том же стиле. С той лишь разницей, что в качестве сидения не стоит использовать стекло. Деревянные или мягкие сидушки вполне подойдут.
Дети интересны в том, что даже зная правду они хотят верить в сказку. Изредка такая способность присуща и взрослым, однако у большинства людей она исчезает.
Поэтому любой элемент интерьера в детской комнате, умело преподнесенный ребенку, может стать его любимой, волшебной вещью.
Среди старых сказок, а также современных произведений в жанре фэнтези есть немало упоминаний о волшебных или мертвых лесах, которые обладают невероятными магическими свойствами. Деревья в них могут быть живыми, помогать или препятствовать главным героям.
Одна небольшая сухая ветка в комнате вряд ли заставит ребенка поверить в ее волшебство, а вот целое сухое дерево, размещенное дома, привнесет в него атмосферу сказочной интриги. Тщательно обработав поверхность небольшого, но целого дерева, отшлифовав кору и сучки, покрыв их лакокрасочными средствами, можно превратить сухостой в магическое дерево.
Преподнести эту идею ребенку можно по-разному. Так, можно сказать, что это дерево силы, возле которого ребенок наберется терпения и сил, чтобы побеждать негативных сказочных персонажей. При этом можно сказать, что победа возможна лишь при условии поедания полезной овсяной каши. Это будет и красивое, и воспитательное сухое дерево в интерьере.
Кантри — это деревенский стиль, который вобрал в себя множество нюансов модного дизайна интерьера, характерного для деревенских поселений многих стран мира.
Прежде всего, для этого стиля характерна простота, а также использование натуральных материалов. Исходя из этого, сухие деревья прекрасно подойдут для декорирования спальни в этом стиле.
О кроватях, вместо ножек которых установлены целые деревья, уже шла речь выше. В то же время, можно делать и другие детали интерьера из сухого дерева.
Так, угол можно украсить сухим деревом таким образом, будто оно стоит там не полностью, а лишь его продольный спил.
Туалетный столик с зеркалом можно украсить вьющимися сухими ветками по его угловым стыкам, будто они его оплели. Контуры зеркала желательно декорировать таким же образом.
На целое дерево можно повешать специальные светильники, создав таким образом локальное освещение.
У камина, расположенного в спальне, вместо привычного дивана или кресел можно установить сухое бревно. На него можно сесть. Однако слишком близко его размещать не стоит, чтобы не было риска пожара.
Проблема зонирования пространства особо остро встает в небольшом по площади жилье, особенно в квартирах. Во многих статьях о дизайне, специалисты раскрывающих этот вопрос, предлагается использовать с этой целью двусторонние шкафы, диваны, расположенные по центру комнаты, ширмы и другие хитрости обстановки.
В этой статье предлагается такой вариант, как ширма из сухих деревьев.
Здесь не лишним будет вспомнить деревянные частоколы, возводимые Робинзоном Крузо вокруг своего дома для защиты от зверей и туземцев, прибывающих на его необитаемый остров.
Так, если отпилить от ствола сухого дерева средние ветви и соединить их в один насест, то получится небольшой деревянный забор. Его можно поставить за спинкой дивана или скрыть за ним рабочий стол, оградив таким образом рабочую зону.
Подобным образом можно оградить и кухонный стол, создавая впечатление отдыха в пляжной беседке.