Ниши в стене: источник вдохновения для вашего домашнего дизайна!

В архитектуре под нишами понимают глубокие или поверхностные углубления в стенах. Создание ниш – старинный архитектурный и интерьерный прием, который всегда применялся лишь с декоративной целью. Издревле ниши имели арочную или стрельчатую форму. В наше время ниши вновь стали популярными, но теперь и назначений у них больше (ниши могут быть не только декоративными, но и функциональными), да и формы ниш в современном интерьере весьма разнообразны.

Сегодня такие нишы часто создаются дизайнерами еще на стадии проектирования, так как пользуются огромной популярностью. Однако сделать специальные выемки может практически каждый желающий украсить свою квартиру.