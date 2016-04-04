Ниши в стене: источник вдохновения для вашего домашнего дизайна!

В архитектуре под нишами понимают глубокие или поверхностные углубления в стенах. Создание ниш – старинный архитектурный и интерьерный прием, который всегда применялся лишь с декоративной целью. Издревле ниши имели арочную или стрельчатую форму. В наше время ниши вновь стали популярными, но теперь и назначений у них больше (ниши могут быть не только декоративными, но и функциональными), да и формы ниш в современном интерьере весьма разнообразны.
Сегодня такие нишы часто создаются дизайнерами еще на стадии проектирования, так как пользуются огромной популярностью. Однако сделать специальные выемки может практически каждый желающий украсить свою квартиру.
Использовать нишу можно множеством способов. В ней можно устроить выставку ваших ручных работ и коллекций, или хранить в ней вещи, которыми вы пользуетесь нечасто. Ниша может сочетать в себе одновременно прикладные и декоративные функции. В выборе назначения ниши нет никаких ограничений! Единственное, чего не стоит делать, так это вовсе игнорировать это место, поскольку оно имеет потенциал стать достойным элементом общего дизайна.
По следам квартирного вопросана нтв
Hа кухне для наибольшей функциональности необходимо использовать как можно больше мест для хранения имеющейся утвари. Поэтому мебели бывает недостаточно и дизайнеры используют различные ниши в качестве систем хранения.
Крупную нишу можно приспособить в качестве подставки для предметов мебели или кухонной техники. Bытянутое пространство от пола до потолка, выделенное стенами можно приспособить под домашнюю винотеку.
Некоторые застройщики, предполагая примерное расположение холодильного шкафа на кухне, располагают в том месте нишу стандартных размеров. Удобно размещать в такой нише и телевизор. Он будет со всех сторон защищён стеной от негативного воздействие агрессивной среды, царящей на кухне во время приготовления пищи. В кухонной мебели часто делаются ниши под встроенную бытовую технику. Это позволяет удобно и компактно разместить в помещении все необходимое, сохраняя максимум свободного пространства.
Большинство людей используют нишу в ванной с сугубо практическими целями – для хранения банных принадлежностей. Однако, она может стать декоративной деталью, если в ней аккуратно расставить коллекцию флакончиков с духами.
Внести немного оригинальности можно установив зеркало на задней стенке ниши. В нем будет отражаться задняя поверхность всех предметов, расставленных на полках. Здесь будут великолепно смотреться и трехмерные предметы, как, например, статуэтки, и простые вещи, например, декоративные свечи.
Один из распространенных способов использования ниши – организовать в ней библиотеку. Где бы она ни находилась – в гостиной, в кухне или в спальне – это отличное место для хранения книг, к тому же при этом вам не придется приобретать специальный шкаф для книг.
В больших помещениях, в широких длинных коридорах и просторных холлах с высокими потолками бывает непросто создать действительно уютную атмосферу. Кажется, что площадь стен слишком велика. Можно украсить стены картинами, постерами, светильниками. Но если помещение действительно большое, то однотипный декор не подходит: заполнив холл картинами, получим «картинную галерею», а украсив стены коридора одними светильниками, сделаем его похожим на туннель.
Декор нужно комбинировать. Ниши позволят избежать монотонности и несколько изменить геометрию благодаря углублениям и выступам. Ряд «ритмично» расположенных ниш с одинаковой или сочетающейся отделкой не перегрузит пространство и не лишит его простора и света. И пусть они украдут какую-то часть площади, зато не будет возникать ощущения пустых «бесконечных» стен. А если ниши оборудовать подсветкой, то помещение станет светлее, параднее, жизнерадостнее.
Отделку ниши выбирают в зависимости от задач, которые она выполняет, и от желаемого эффекта. Разная отделка стены и ниши заостряет внимание на этом интерьерном объекте. Это необходимо, если, создавая нишу, хочется решить дополнительную задачу – например, визуально расширить или повысить комнату, изменить геометрию пространства, просто украсить стену с помощью ниши.
Если ниша будет экспозиционной, то внимание нужно привлекать к выставленным в ней предметам, а не к самой нише. В этом случае ниша обычно совпадает по цвету и фактуре со стеной. Дизайнеры не рекомендуют выбирать для отделки ниши значительно более темный оттенок по сравнению с цветом стен, иначе ниша будет казаться «черной дырой».
Если на одной стене несколько ниш, то их нужно располагать симметрично, на одинаковом расстоянии друг от друга. Вертикальные ниши располагаются, как правило, в ряд, а горизонтальные можно расположить одна под другой или лесенкой.
Форма ниши должна повторять форму мебели, потолочных конструкций, дверей и т.п. Так, если мебель имеет скругленные углы, а дверь в помещение украшена арочной накладкой, прямоугольная ниша будет совсем некстати – в этом случае лучше сделать арочную нишу либо прямоугольную, но со скругленными углами.