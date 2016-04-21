Наверное, нет ничего более раздражающего, чем летающие и кусающие комары, которые не дают спокойно отдохнуть или уснуть после тяжелого рабочего дня. Эти маленькие создания могут просто сводить с ума даже только своим присутствием, не говоря уже о бессонных ночах, которые они создают. Поэтому вопрос о том, как избавиться от комаров, очень актуален.
Мало того, что комары раздражают и мешают, они также могут вызвать различные опасные заболевания. Тем не менее, хорошей новостью является то, что мы можем дать отпор, и мы не должны делить наши дома с этими вредителями. Сделав несколько небольших изменений у себя дома и, возможно, изменив некоторые ежедневные привычки, вы в скором времени избавитесь от присутствия комаров у себя дома. Итак, в этой статье вы узнаете полезные советы, как избавиться от комаров, что действительно в этом помогает.
Лучше всего при наступлении темноты закрывать окна, даже если есть антимоскитные сетки. Комаров обычно много в сумерках, на рассвете и в темноте. Поэтому, если это возможно, оставайтесь в помещении в такое время. Если вы все же выходите в это время, когда комары очень активны, то защищайте открытые участки тела.
Конечно, хорошо не открывать окна, чтобы не залетали комары. Но в таком случае в доме станет очень жарко и душно. Чтобы этого избежать и иметь постоянный приток свежего воздуха в помещении, установите сетку для окон, которая будет препятствовать москитам проникать в комнату. Не забудьте установить сетку также и для вентиляционных отверстий. Сетку внимательно проверьте на наличие повреждений и дырочек, этого будет достаточно для проникновения насекомого.
По мнению дизайнеров москитные сетки для кровати практичны и также еще выглядят романтично. Москитная сетка, висящая над кроватью, будет защищать вас от нападения этих насекомых, пока вы спите. Это также выглядит весьма романтично, так как напоминает кровать с балдахином и с красивыми драпировками вокруг него.
Наличие антимоскитных растений вокруг дома является естественным и простым способом избавления от комаров. Таким образом, вы не должны использовать токсичные противомоскитные спирали и другие химические продукты. К растениям, которые отталкивают комаров, относят такие как базилик, розмарин, тимьян и эвкалипт.
Подоконник является одним из лучших мест, чтобы поставить туда эти растения, которые отталкивают комаров. Вы можете установить кашпо на вашем подоконнике или поместить некоторые растения в горшках также на подоконник, если есть достаточно места. Балкон и вход в дом также хорошие места, чтобы поместить эти противомоскитные растения.
Освещение, что висит низко, например, такое как изображено на этом фото, может помочь избавиться от комаров, так как они не любят светлые пространства. Если у вас есть высокий потолок, и свет находится далеко от того, где вы сидите, этого может быть недостаточно, чтобы удержать подальше москитов. Так, попробуйте использовать подвесное освещение, чтобы сохранить места, где свет будет достаточно яркий, чтобы комары держались далеко. Темные пространства, такие как углы и место под лестницей должны быть хорошо освещены, чтобы не привлекать комаров. Поставьте вокруг дверных проходов светодиодные лампы, желтые или натриевые лампы.
Другим действенным способом избавления от комаров является создание циркуляции воздуха при помощи вентилятора или другого приспособления. Вентиляторы сохраняют воздух сухим, что комары не любят. Они предпочитают находиться во влажных местах, поэтому при создании сухого микроклимата в доме, комары перейдут в более влажное место и оставят вас в покое. Для этого достаточно использовать самый простой вентилятор. Комары не смогут до вас достать, пока воздух будет дуть на вас, а вы сможете спокойно отдохнуть.
Таким образом, вы узнали, как можно избавиться от комаров хотя бы на определенный промежуток времени. Надеемся, что эти советы вам помогут, и вы отдохнете от постоянного жужжания над ухом.