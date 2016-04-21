Наверное, нет ничего более раздражающего, чем летающие и кусающие комары, которые не дают спокойно отдохнуть или уснуть после тяжелого рабочего дня. Эти маленькие создания могут просто сводить с ума даже только своим присутствием, не говоря уже о бессонных ночах, которые они создают. Поэтому вопрос о том, как избавиться от комаров, очень актуален.

Мало того, что комары раздражают и мешают, они также могут вызвать различные опасные заболевания. Тем не менее, хорошей новостью является то, что мы можем дать отпор, и мы не должны делить наши дома с этими вредителями. Сделав несколько небольших изменений у себя дома и, возможно, изменив некоторые ежедневные привычки, вы в скором времени избавитесь от присутствия комаров у себя дома. Итак, в этой статье вы узнаете полезные советы, как избавиться от комаров, что действительно в этом помогает.