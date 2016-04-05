Потрясающая терраса в центре Стамбула

Что бы ни говорили про Турцию, но именно с нее для большинства россиян начинается Средиземноморье. Как первая влюбленность она настолько сильно впечатывает себя в сердце, что многие годами потом ищут повторения. И находят! Ты становишься совершенно иным, когда за окном практически вечное лето и все, что ты действительно любишь, уже есть в твоей жизни. Прямо здесь и сейчас.

Роскошные низкие диваны, настолько мягкие, что ты чувствуешь себя, как на облачке. Столовая группа из темного дерева, которую ты так жаждешь поставить во дворе своего загородного дома, когда достроишь террасу. Плитка, выложенная очаровательной мозаикой. Да, она очень практична, но любишь ее ты не за это. Она просто всегда напоминает тебе те места, где ты наслаждался ее прохладой, ступая босыми ногами. А в питерской многоэтажке ты почти вернешь себе эти ощущения, проведя под ней «теплый пол», что тоже будет здорово.