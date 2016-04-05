Потрясающая терраса в центре Стамбула

Мечта многих из нас – расширить пространство для своего проживания. Кажется, еще бы 20 квадратов и жизнь стала бы такой, что желание большего уже будет выглядеть банальной жадностью. Эта терраса у владельцев уже была, и они все же дерзнули мечтать о том, чтобы эти 20 дополнительных квадратов стали бы настолько потрясающими и стильными, чтобы можно было бы сказать: «Сами себе завидуем!» А помогла им в этом студия İNDEKO İÇ MIMARI VE TASARIM.
Что бы ни говорили про Турцию, но именно с нее для большинства россиян начинается Средиземноморье. Как первая влюбленность она настолько сильно впечатывает себя в сердце, что многие годами потом ищут повторения. И находят! Ты становишься совершенно иным, когда за окном практически вечное лето и все, что ты действительно любишь, уже есть в твоей жизни. Прямо здесь и сейчас.
Роскошные низкие диваны, настолько мягкие, что ты чувствуешь себя, как на облачке. Столовая группа из темного дерева, которую ты так жаждешь поставить во дворе своего загородного дома, когда достроишь террасу. Плитка, выложенная очаровательной мозаикой. Да, она очень практична, но любишь ее ты не за это. Она просто всегда напоминает тебе те места, где ты наслаждался ее прохладой, ступая босыми ногами. А в питерской многоэтажке ты почти вернешь себе эти ощущения, проведя под ней «теплый пол», что тоже будет здорово.
Эта же терраса находится в Стамбуле, где все-таки есть зима. Не московская, конечно, но камин для тебя – совсем не декорация. Ты радуешься его теплу, глядя как за окном колышутся пальмы от такого сильного ветра, что возможность никуда не выходить из этого оазиса кажется настоящим благом. Сплошное безрамное остекление дает тебе полную защиту от непогоды и предоставляет место в партере во время этого действа. А представьте, когда за окнам гроза с фиолетово-розовыми молниями, разрезающими небо.
Обычные турецкие интерьеры часто кажутся нам немного ретро, если они не принадлежат к люксовому модерну. Но при этом от них исходит такая теплота и уют, что даже глядя на фото, ты легко себе можешь представить, как утопаешь в этом роскошно-красном диване, а ноги твои возлежат на цветастом пуфике таких удобных размеров.
И да, впереди тебя – огромный телевизор с очень качественной стерео-системой. А декоративные панели за ним настолько подходят к остальной мебели, что ты понимаешь, что вокруг тебя вовсе не ретро-обстановка из старой мебели, а хозяева просто очень традиционны, и то, что называют «преемственностью поколений», дает молодым устойчивую основу, которой иногда не хватает в жизни очень многих из нашего поколения.
Но самое невероятное ждет нас на последнем фото. Крыша террасы может исчезнуть. Без фокусника и иного волшебства, что даже немного удивляет, глядя на фото этой сказочной террасы. И тогда над тобой – то же самое небо, что видят люди и в Самаре, и в Екатеринбурге, а значит все возможно! Вот сделаю себе такую террасу и стану жить, как на море.
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