До и После: Как строился современный сруб

Для всех тех, кто хочет увидеть своими глазами изнутри строительство современного сруба с удачной планировкой, мы подготовили сегодня специальный материал! Студия архитектуры WOODY-HOLZHAUS – KONTIO любезно поделилась с нами фотографиями с собственной стройки одного из своих самых интересных проектов. Посмотрим?

Этот проект – не просто сезон работы! Это настоящее вдохновение для тех, что мечтает о собственном деревянном доме и хочет реализовать ее любыми средствами. В данном случае мы видим работу настоящих профессионалов, которые построили уже не одну сотню деревянных домов и действительно знают, что делают.