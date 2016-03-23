До и После: Как строился современный сруб

Для всех тех, кто хочет увидеть своими глазами изнутри строительство современного сруба с удачной планировкой, мы подготовили сегодня специальный материал! Студия архитектуры WOODY-HOLZHAUS – KONTIO любезно поделилась с нами фотографиями с собственной стройки одного из своих самых интересных проектов. Посмотрим?
Этот проект – не просто сезон работы! Это настоящее вдохновение для тех, что мечтает о собственном деревянном доме и хочет реализовать ее любыми средствами. В данном случае мы видим работу настоящих профессионалов, которые построили уже не одну сотню деревянных домов и действительно знают, что делают.
После сооружение фундамента под сруб профессионалы принимаются за строительство самого дома. Укладка нижнего венца (первых бревен) – очень серьезная работа, способная повлиять на качество строения всего дома. Между первым венцом и гидроизоляцией прокладывается уплотнитель.
В данном случае мы видим безупречно чистую работу студии WOODY-HOLZHAUS – KONTIO, которая даже на этапе стройки выглядит аккуратно и красиво.
Метод строительства: фирменные дома построены по уникальной технологии на основе ламинированных оцилиндрованных бревен.
Площадь дома: 95,8 кв. метров (+ терраса 26,5 кв. метров).
Стиль дома: американский кантри.
Высокая энергоэффективность домов из оцилиндрованных бревен с ламинацией позволяет считать такие дома пассивными, что существенно снижает затраты на отопление.
В строительстве сруба существуют разные типы углов. В данном случае была использована укладка «с остатком», что значит что в интерьере вы найдете выступающие элементы бревен. Этот угол самый практичный, теплый и не продуваемый. Длина остатка обычно составляет около 20-30 см.
Расчет стропильной системы в проектах данной фирмы учтен уже в самой документации. В данном случае мы увидим, как матица (бруски или бревна, на которых держится крыша), создана на современный лад. Вы также можете заметить, что коньковая схватка сделана из нержавеющей стали.
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Монтаж кровли в данном проекте был выполнен со свесом крыши – выступом за линию внешней стены. Данная традиция возникла из-за необходимости предотвращения попадания осадков как на стены, так и на фундамент дома. Обычно свес составляет около 70-80 см.
Следующим этапом в строительстве сруба является монтаж окон и дверей, при том, что все специальные зоны для проведения коммуникаций в дом уже рассчитаны в проекте. В данном случае мы видим, что владельцы дома выбрали вариант белых пластиковых окон с белой расстекловкой. Так сруб уже приобретает черты стиля американский кантри и смотрится более изящно.
Перед тем, как приступить к внутренней отделке и декору, вся площадка расчищается, на это также может понадобится достаточно много времени. Еще до этапа дизайна интерьера в проекте предусмотрена облицовка вагонкой мансарды и ее утепление.
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Попадая на небольшую мансарду, мы сразу замечаем, что здесь, как в в других зонах дома, выполнена укладка «с остатком», что делает такой дом еще более аутентичным, чем он мог бы быть.
В дизайне интерьера деревянного дома мы советуем вам присмотреться к стилям кантри, рустик, шале, лофт, американский винтаж, этнический шик, а также к менее популярным колониальному, тропическому и средиземноморскому стилю.
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