Восхитительный деревянный дом в Японии!

Встретить на другом конце Земли что-то созвучное традициям твоей родной страны, по меньшей мере странно. Да, все можно объяснить глобализацией, развитым туризмом, интернетом или эмиграцией. А может быть все гораздо проще?
Мы все действительно любим теплоту и цвет натурального дерева, залитые солнцем пространства, огонь в очаге, и потому создаем именно из этих элементов уютное пространство для себя и своих детей. Думаю, вы согласитесь, что профессионалы из студии ATELIER TAMA справились с этим на все 100%.
Узкий участок под строительство предлагает не много вариантов для размещения дома. Вы либо лишаетесь заднего дворика и сопутствующих удовольствий, но получаете перед домом удобное пространство для машины, либо решаете использовать для парковки саму улицу, а дом сдвигаете максимально близко к ней. В этом проекте из Японии решили остановиться на первом варианте, а задний дворик заменили небольшой террасой, на которую выходит полноформатное (от пола до потолка) остекление зоны кухни.
Открытая планировка первого этажа представлена кухней, столовой, гостиной, рабочим кабинетом и уголком у камина – идеальным местом для сна ваших питомцев. Трудно представить, как распланировать такое пространство для одной комнаты, но профессионалы homify способны и не на такое.
Комфортность использования просчитывается, исходя из реальных потребностей всех членов именно этой семьи, потому данная планировка просто является отражением определенного стиля жизни.
Расширенный набор мебели и оборудования для кухни с островом показывает, что учтена каждая мелочь, а солнечный свет из окон просто идеально заливает зону столовой.
Хочется прямо сейчас присесть, опереть локти на столешницу из слэба и произнести какую-нибудь позитивную банальность, а-ля «А жизнь-то прекрасна!» Именно такой эффект создает интерьер, созданный специально для тебя и предугадывающий все твои желания – фактические и даже эмоциональные.
Дом построен из SIP-панелей и внешне оштукатурен, то есть он учитывает и сейсмоактивность, и современные тенденции в дизайне. Тем не менее, традиционный каминный уголок вносит такое эстетическое очарование в интерьер и так органично вписывается в стиль кантри, что его просто не могло не быть в этом, пускай и очень современном, доме.
Традиционно японский дом уделяет большое внимание комфорту детей. Никто не думает, что большое количество игрушек, книг и других атрибутов пребывания в доме ребенка «нагружает» интерьер или мешает уборке. И лишь взрослая напряженная жизнь приносит стремление к минимализму и тотальному перфекционизму, как способу контроля над окружающим миром.
Ванная же, на азиатский манер, начинается еще в коридоре – здесь за перегородкой мы найдем раковину, которая рассчитана не только на стандартное использование, но и игровое.
Как сильно вы любите своих детей? Настолько ли, чтобы отдать в полноправное владение целый этаж для размещения спальни, собственной ванной комнаты и игровой, а также создать там столько укромных уголков, чтобы, например, играть в прятки?
Конечно, можно сказать, что в Японии просто смещены приоритеты в сторону детей, потому что далее, во взрослой жизни, они подчинены весьма активному рабочему распорядку современной азиатской жизни.
А что, если в этом и есть главный секрет национальной трудоспособности? Может быть, именно счастливое детство, где созданы все условия не только для полноценной учебы и игр, но и оставлено лишнее место для собственных детских задумок, позволяет сохранить открытый и активный настрой всего поколения?
Взять полную ответственность не только за свою жизнь, но и за будущее своих детей, и заказать у архитектора проект с местом для проявления детской фантазии в достаточно просторной комнате – значит позволить детям быть просто детьми.
Для тех, кто любит отдыхать на природе: