Восхитительный деревянный дом в Японии!

Встретить на другом конце Земли что-то созвучное традициям твоей родной страны, по меньшей мере странно. Да, все можно объяснить глобализацией, развитым туризмом, интернетом или эмиграцией. А может быть все гораздо проще?

Мы все действительно любим теплоту и цвет натурального дерева, залитые солнцем пространства, огонь в очаге, и потому создаем именно из этих элементов уютное пространство для себя и своих детей. Думаю, вы согласитесь, что профессионалы из студии ATELIER TAMA справились с этим на все 100%.