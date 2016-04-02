Шикарный коттедж в Шотландии

Признаемся, мы никогда не ищем просто дом сам по себе. Мы пытаемся найти место, где удобно разместились бы все наши достоинства и недостатки и даже осталось бы место для пары-тройки новых полезных привычек. Этот коттедж в Шотландии способен вместить все. Нашу любовь к свободе и роскоши, природе и друзьям, детям и хорошему кино. Посмотрим?
Мы еще не достаточно привыкли к панорамного остеклению и трендовой комбинированной отделке, чтобы не восклицать каждый раз, когда они столь удачно сочетаются на фасаде. Дом, в который, кажется, можно войти прямо с газона, не может не восхищать.
Вечерняя подсветка в его внешнем облике играет далеко не последнюю роль, делая брутальные железные декоративные панели эффектными, а рельефность камня – практически волшебной.
На фасаде этого дома присутствуют дерево и стекло, металл и камень. Все это гармонично разбавлено штукатуркой подходящего цвета. Неброско, но если присмотреться, то кажется просто идеальным.
В облике этого дома сочетаются современность, традиционность и даже брутальное средневековье, позволяя найти золотую середину между образом жизни всех членов семьи и объединить их в единое целое.
Шикарная гостиная с аристократической ноткой в виде элегантной классической мебели смотрится просто восхитительно в легком голубином оттенке. Зонирование здесь было произведено камином в брутально-каменном обрамлении, который выглядит, как оригинальный.
В столовой – ретро-мебель темно-рыжего цвета, которая состоит из стульев с черными кожаными сиденьями и строгого стола. Потолочные светильники голубого и оранжевого оттенков выполнены из разных материалов, эту особенность стоит тоже принять во внимание.
Мягкое кресло у панорамного окна в сад является прекрасным и нетрадиционным дополнением столовой, которая кроме основной функциональной нагрузки, также является местом для досуга всей семьи и особенно – детей.
На стильном кухонном острове – мойка с краном с высоким изливом, стеклокерамическая варочная поверхность и барная стойка. Уникальная комбинация из различных материалов в дизайне кухонного острова является модным трендом в интерьере этой части дома.
На заднем плане мы также можем увидеть антикварный буфет, который вместе с картиной макового поля удивительным образом добавляет этой ультра-современной кухне атмосферу кантри.
Удобная основательная лестница с деревянными перилами и ступенями очень подходит этому дому, а модуль остекления на два пролета ненавязчиво подчеркивает его статус. Традиционный облик этой лестницы очень сильно влияет на все настроение проекта, так как каждый, кто когда-либо жил в двухэтажном доме, знает, что лестница практически определяет твое отношение к дому, как, например, парадное крыльцо для гостей.
В этом доме нет ничего, что хотелось бы изменить не только нам, но и его новым владельцам. Архитектор исполнил все до единого их пожелания, включая мощеные натуральным камнем террасы, место для столовой на свежем воздухе и необычный цвет рам для окон как стильную альтернативу стандартным черным или белым.
В этом доме привлекает внимание и планировка. Часть дома имеет одноэтажный формат, основная же – двухэтажный. Таким образом, асимметричный фасад предоставляет архитектору больше возможностей для воплощения эстетических идей и прекрасно разбавляет традиционный пригород инновационными решениями.
Мы благодарим фотографа homify Криса Хамфри за предоставленную возможность поделиться этими прекрасными и высокопрофессиональными снимками с нашими читателями и желаем ему творческих успехов.
Для тех, кто уже спешит на дачу: