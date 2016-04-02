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Шикарный коттедж в Шотландии

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Solid House, North Berwick, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd Дома в стиле модерн
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Признаемся, мы никогда не ищем просто дом сам по себе. Мы пытаемся найти место, где удобно разместились бы все наши достоинства и недостатки и даже осталось бы место для пары-тройки новых полезных привычек. Этот коттедж в Шотландии способен вместить все. Нашу любовь к свободе и роскоши, природе и друзьям, детям и хорошему кино. Посмотрим?

​Эффектный фасад

Solid House, North Berwick, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd Дома в стиле модерн
Chris Humphreys Photography Ltd

Solid House, North Berwick

Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Мы еще не достаточно привыкли к панорамного остеклению и трендовой комбинированной отделке, чтобы не восклицать каждый раз, когда они столь удачно сочетаются на фасаде. Дом, в который, кажется, можно войти прямо с газона, не может не восхищать.

Вечерняя подсветка в его внешнем облике играет далеко не последнюю роль, делая брутальные железные декоративные панели эффектными, а рельефность камня – практически волшебной.

​Комбинированная отделка

Solid House, North Berwick, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd Дома в стиле модерн
Chris Humphreys Photography Ltd

Solid House, North Berwick

Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

На фасаде этого дома присутствуют дерево и стекло, металл и камень. Все это гармонично разбавлено штукатуркой подходящего цвета. Неброско, но если присмотреться, то кажется просто идеальным.

В облике этого дома сочетаются современность, традиционность и даже брутальное средневековье, позволяя найти золотую середину между образом жизни всех членов семьи и объединить их в единое целое.

​Гостиная

Solid House, North Berwick, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd Гостиная в стиле модерн
Chris Humphreys Photography Ltd

Solid House, North Berwick

Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Шикарная гостиная с аристократической ноткой в виде элегантной классической мебели смотрится просто восхитительно в легком голубином оттенке. Зонирование здесь было произведено камином в брутально-каменном обрамлении, который выглядит, как оригинальный.

​Столовая

Solid House, North Berwick, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd Кухня в стиле модерн
Chris Humphreys Photography Ltd

Solid House, North Berwick

Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

В столовой – ретро-мебель темно-рыжего цвета, которая состоит из стульев с черными кожаными сиденьями и строгого стола. Потолочные светильники голубого и оранжевого  оттенков выполнены из разных материалов, эту особенность стоит тоже принять во внимание.

Мягкое кресло у панорамного окна в сад является прекрасным и нетрадиционным дополнением столовой, которая кроме основной функциональной нагрузки, также является местом для досуга всей семьи и особенно – детей.

​Кухонный остров

Solid House, North Berwick, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd Кухня в стиле модерн
Chris Humphreys Photography Ltd

Solid House, North Berwick

Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

На стильном кухонном острове – мойка с краном с высоким изливом, стеклокерамическая варочная поверхность и барная стойка. Уникальная комбинация из различных материалов в дизайне кухонного острова является модным трендом в интерьере этой части дома.

На заднем плане мы также можем увидеть антикварный буфет, который вместе с картиной макового поля удивительным образом добавляет этой ультра-современной кухне атмосферу кантри.

​Лестница

Solid House, North Berwick, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Chris Humphreys Photography Ltd

Solid House, North Berwick

Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Удобная основательная лестница с деревянными перилами и ступенями очень подходит этому дому, а модуль остекления на два пролета ненавязчиво подчеркивает его статус. Традиционный облик этой лестницы очень сильно влияет на все настроение проекта, так как каждый, кто когда-либо жил в двухэтажном доме, знает, что лестница практически определяет твое отношение к дому, как, например, парадное крыльцо для гостей.

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​Семейная идиллия

Solid House, North Berwick, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd Дома в стиле модерн
Chris Humphreys Photography Ltd

Solid House, North Berwick

Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

В этом доме нет ничего, что хотелось бы изменить не только нам, но и его новым владельцам. Архитектор исполнил все до единого их пожелания, включая мощеные натуральным камнем террасы, место для столовой на свежем воздухе и необычный цвет рам для окон как стильную альтернативу стандартным черным или белым.

В этом доме привлекает внимание и планировка. Часть дома имеет одноэтажный формат, основная же – двухэтажный. Таким образом, асимметричный фасад предоставляет архитектору больше возможностей для воплощения эстетических идей и прекрасно разбавляет традиционный пригород инновационными решениями.

​Благодарности

Solid House, North Berwick, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd Дома в стиле модерн
Chris Humphreys Photography Ltd

Solid House, North Berwick

Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Мы благодарим фотографа homify Криса Хамфри за предоставленную возможность поделиться этими прекрасными и высокопрофессиональными снимками с нашими читателями и желаем ему творческих успехов.

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