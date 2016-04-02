Шикарный коттедж в Шотландии

Мы еще не достаточно привыкли к панорамного остеклению и трендовой комбинированной отделке, чтобы не восклицать каждый раз, когда они столь удачно сочетаются на фасаде. Дом, в который, кажется, можно войти прямо с газона, не может не восхищать.

Вечерняя подсветка в его внешнем облике играет далеко не последнюю роль, делая брутальные железные декоративные панели эффектными, а рельефность камня – практически волшебной.