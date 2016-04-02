​До и После: Из старого дома в модный лофт

Мини-домик, почти растворившийся среди остальных коттеджей на маленькой улочке в Буэнос-Айресе, привлек внимание одного молодого предпринимателя из-за своей прекрасной цены. Подвох был в том, что этот дом был старый и требовал не только капитального ремонта, но и перепланировки, и нового дизайн-проекта, который бы сделал так, чтобы его недостатки исчезли или, как минимум, стали не столь заметны в эффектном проекте.

Зная все это, новый владелец обратился к архитекторам из студии PERSPECTIVA, которая работает в районе столицы Аргентины и ее главных округов. Благодаря этому мы с вами стали свидетелем потрясающего преображения простейшего дома из блоков постройки 40-х годов в модный лофт в стиле минимализм