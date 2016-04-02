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​До и После: Из старого дома в модный лофт

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
PH en Villa del Parque, PERSPECTIVA PERSPECTIVA Дома в стиле модерн
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Мини-домик, почти растворившийся среди остальных коттеджей на маленькой улочке в Буэнос-Айресе, привлек внимание одного молодого предпринимателя из-за своей прекрасной цены. Подвох был в том, что этот дом был старый и требовал не только капитального ремонта, но и перепланировки, и нового дизайн-проекта, который бы сделал так, чтобы его недостатки исчезли или, как минимум, стали не столь заметны в эффектном проекте.

Зная все это, новый владелец обратился к архитекторам из студии PERSPECTIVA, которая работает в районе столицы Аргентины и ее главных округов. Благодаря этому мы с вами стали свидетелем потрясающего преображения простейшего дома из блоков постройки 40-х годов в модный лофт в стиле минимализм

​До: старый дом

PH en Villa del Parque, PERSPECTIVA PERSPECTIVA
PERSPECTIVA

PERSPECTIVA
PERSPECTIVA
PERSPECTIVA

Заброшенный дом, главным плюсом которого было наличие террасы на крыше первого этажа с выходом на нее прямо из дома, выглядит менее удручающе на черно-белых фотографиях. В действительности интерьеры со сколотой керамической плиткой, окнами, которым более 20-ти лет, и элементами мебели из середины прошлого века, смотрятся очень печально.

Терраса в процессе была преобразована в кабинет и дополнительную спальню, что сделало дом удобным для проживания не 1-2, а 2-4 человек.

​После: реформация!

PH en Villa del Parque, PERSPECTIVA PERSPECTIVA Столовая комната в стиле модерн
PERSPECTIVA

PERSPECTIVA
PERSPECTIVA
PERSPECTIVA

Основой данного проекта было создание современного пространства с возможностью иметь дополнительную комнату в зоне старой террасы. В районе с очень маленькими участками любое, даже самое маленькое увеличение – большой плюс. Первым этапом была замена кровли, подчистка перекрытий, замена окон, дверей и материалов отделки, а также – новая лестница в стиле минимализм.

Дом пережил небольшую перепланировку, а все коммуникации были заменены на новые.

​После: новый лофт

PH en Villa del Parque, PERSPECTIVA PERSPECTIVA Рабочий кабинет в стиле модерн
PERSPECTIVA

PERSPECTIVA
PERSPECTIVA
PERSPECTIVA

Теперь наверху мы видим кабинет с приватными солнечными окнами, красиво окруженный густой зеленой растительностью. Для данного района – это настоящая роскошь!

​После: отделка фасадов

PH en Villa del Parque, PERSPECTIVA PERSPECTIVA Дома в стиле модерн
PERSPECTIVA

PERSPECTIVA
PERSPECTIVA
PERSPECTIVA

Стильный и практически урбанистический модерн в серых тонах – то, что крайне несвойственно стандартным пригородам Аргентины. Обычно дома здесь имеют очень яркую окраску, особенно такие старые, в которых до сих пор живут традиционные семьи. Подобная улочка похожа на карнавал в Рио даже больше, чем кажется на первый взгляд, ведь интерьеры таких ретро-домов не менее пестрые.

​После: оформление дворика

PH en Villa del Parque, PERSPECTIVA PERSPECTIVA Сад в стиле модерн
PERSPECTIVA

PERSPECTIVA
PERSPECTIVA
PERSPECTIVA

Маленький внутренний дворик, окруженный с двух сторон стенами здания и 2,5-метровым забором, стал прекрасным местом для отдыха всей семьи. Кстати, по всей Латинской Америке, даже в самых дешевых домах, мы все равно найдем на заднем дворике зону летней кухни, как минимум, с раковиной и одной столешницей.

​План реформации

PH en Villa del Parque, PERSPECTIVA PERSPECTIVA
PERSPECTIVA

PERSPECTIVA
PERSPECTIVA
PERSPECTIVA

Первая колонка планов показывает 1-ый и 2-ой этажи до реформации. Вторая колонка – после. А третья показывает дом в разрезе, так как удивительно, что новые две комнаты – спальня и кабинет, разместились не на 2-ом уровне, а, если быть точнее, на 1,5-ом.

​Остекление в новой детской

PH en Villa del Parque, PERSPECTIVA PERSPECTIVA Спальня в стиле модерн
PERSPECTIVA

PERSPECTIVA
PERSPECTIVA
PERSPECTIVA

Остекление в новой спальне организовано с помощью окон-слайдеров – популярной новинки на Средиземноморье, в США и странах ЛА. Такие окна позволяют проветрить комнату за считанные секунды, а летом и вовсе абсолютно незаменимы.

Такой вариант окон также очень популярен для дополнительных помещений – веранд, лоджий, балконов, зимних садов. Все чаще они начинают использоваться и в мегаполисах, где панорамное остекление открывает новые возможности для новейшего образа жизни в стиле урбан.

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