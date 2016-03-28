Удобный дом вдали от суеты

В основе данного строительства лежал каркас из SIP-панелей, солнечные батареи на крыше для бытового пользования и нагрева воды, а также панорамное остекление во многих зонах дома и организация специальной террасы для приема гостей, лестницу на которую вы видите на фотографии выше.

Здесь двое пенсионеров собирают своих друзей, родственников и даже иногда устраивают домашние вечеринки – чем не прекрасная старость?