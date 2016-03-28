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Удобный дом вдали от суеты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в стиле модерн Твердая древесина
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Оригинальный проект загородного дома возле леса для супружеской пары, вышедшей на пенсию, порадует тех, кто мечтает о таком же образе жизни. Воплотили мечту двух владельцев специалисты из студии Genius Partners, которые решили индивидуальными идеями многие стандартные вопросы.

Планировка дома

homify Дома в стиле модерн Твердая древесина
homify

homify
homify
homify

В основе данного строительства лежал каркас из SIP-панелей, солнечные батареи на крыше для бытового пользования и нагрева воды, а также панорамное остекление во многих зонах дома и организация специальной террасы для приема гостей, лестницу на которую вы видите на фотографии выше.

Здесь двое пенсионеров собирают своих друзей, родственников и даже иногда устраивают домашние вечеринки – чем не прекрасная старость?

​Задний дворик

homify Дома в стиле модерн Твердая древесина
homify

homify
homify
homify

Ландшафтный дизайн в стиле сада камней позволяет наслаждаться собственными трудами в садоводстве и при этом не перетруждаться. Такой сад рассчитан на минимальный уход и максимальную отдачу.

Террасы связаны друг с другом и могут называться одной мульти-террасой, она опоясывает дом от самого укромного уголка до парадного крыльца.

Здесь же, глядя на внутренний дворик и окрестную долину, кажется, время остановилось, а комфорт и удобство жизни на природе поставлены на первый план.

​Жизнь вдвоем

homify Гостиная в стиле модерн
homify

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homify
homify

Уникальная планировка кухни-гостиной создана дизайнером специально для данного проекта. В ней, например, нет дивана, лишь два любимых кресла хозяев. Кухонный остров является с одной стороны рабочей поверхностью, с другой – библиотекой, а сбоку – столовой группой на четверых! Панорамное остекление с двух сторон в гостиной заливает ее светом с восхода до заката!

​Удобная планировка

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Посмотрите, как удобно разместился рабочий кабинет с компьютером возле столовой и как удачно простая лестница вписана в интерьер в стиле минимализм (она находится во втором проходе слева).

​Образ жизни

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Наверху мы сразу попадаем в мастер-сьют – туалетный столик хозяйки стоит в холле рядом с ванной комнатой, а две соседние двери ведут в гардеробную и спальню. Здесь же находится и гостевая для родственников, обычно используемая как кабинет или зал для занятий йогой.

​Сад по-корейски

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Уход за кустовыми посадками занимают больше половины работы в таком саду. Аккуратные, декоративно-лиственные и цветущие кусты располагаются между камнями, а также по периметру здания. Предусмотрительно у дома есть отдельная терраса для горшечных растений на рассаду возле спуска к собственной полянке.

Еще часть посадок занимают новые деревья, и лишь пара грядок занята овощами. Например, помидорами, огурцами и зеленью для домашнего салата.

​Декоративный водоем

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Вдали мы можем видеть навес для садовой мебели и велосипедов, а также садового инвентаря. На переднем же плане – декоративный водоем, гордость хозяйки, созданный архитектором из местных камней прямо по ее эскизам.

Вы тоже можете заказать у ландшафтного архитектора такой водоем, который видите в ваших мечтах. Достаточно найти в галерее картинку вашей мечты и показать ее профессионалу.

Завершая экскурсию по этому прекрасному дому на двоих, мы напоминаем вам, что построить себе дом для жизни на пенсии можно и гораздо раньше, например, сначала в формате дачи на участке ИЖС. Такой подход позволит вам вкладывать средства постепенно, остаться на пенсии с приличным жильем, при этом обеспечив детей квартирой в городе. Такой удивительный маневр – не редкость в передовых странах Азии, Западной Европы и Скандинавии.

Для тех, кто любит комфорт:

— Стиль европейский урбан;

— Стильные идеи дизайна гардеробной.

​Деревянные лестницы: от 60 тыс. рублей
А вы бы где хотели жить в идеале – в таунхаусе, пентхаусе, загородном особняке или на вилле у моря?

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