​36 кв. метров – супер-дача из контейнеров!

8 бетонных свай, два контейнера, супруги-архитекторы и две дочки школьного возраста – вот, что понадобилось, чтобы менее, чем за лето, построить себе новую дачу. Посмотрим, что у них их этого получилось?
Авторы проекта взяли два контейнера, соединили их вместе, добавили отделку, остекление и коммуникации и получили прекрасное место для жизни четверых на все лето!
А их официальная студия WABI SABI ARQUITECTURA пополнила таким образом свое портфолио.
Фундамент: свайный. Расстояние между сваями – 2,4 метра, что составляет ширину контейнера.
Метод строительства: контейнерное, с утеплением из ОСП (ориентировано-стружечная плита).
Предназначение: летнее проживание.
Отопление: печное, в главной комнате.
Напоминаем вам, что 20-ти футовый контейнер вы можете купить по цене от 25 до 150 тыс. рублей в зависимости от региона и состояния. При этом такому домику нужен будет фундамент, окна и двери, коммуникации, отделка и мебель, на которые нужно будет потратить от 100 до 500 тыс. рублей за домик площадью в 36 к.в.метров.
Итого получается, что вы можете позволить себе такую дачу, которую не нужно будет строить, по цене от 150 тыс. рублей. Тем не менее, приемлемый вариант для жизни с детьми будет стоить около 600-800 тыс. рублей.
В результате авторы проекта получили 36 кв. метров на четверых. Кухню, площадью 7 кв. метров, душевую комнату в 3 кв. метра, спальню девочек 7 кв. метров и основную комнату (кухня-столовая-спальня родителей) площадью около 19 кв. метров.
На стыке восточной этники и богемного шика родился стиль, который для многих может показаться очень уместным решением для дачного домика. В нем есть и этнические элементы, и натуральное дерево, и очарование традиционных ремесел.
Для домика из контейнера так же идеально подойдут следующие стили в дизайне: лофт и индастриал, минимализм и модерн, пляжный, азиатский и скандинавский.
Интересный формат остекления, выбранный для гостиной, основан на оформлении в стиле веранды. Так, эти деревянные двери с расстекловкой ведут на террасу, с которой далее можно спуститься к летней столовой, в сад или подойти к любимым цветникам.
Остекление в доме из контейнера чаще всего интегрируется немного иного формата. Стандартные пластиковые окна с двухкамерными стеклопакетами, а также маленькие окна для душевой и прихожей, тогда как в гостиной – двери-слайдеры с выходом на террасу.
Отопление в данном домике реализовано стандартное – печное, наиболее экономичное, если вы хотите жить на даче только летом. Если вы интересуетесь домами из контейнеров, мы советуем вам взглянуть на статью «Как самому построить дачу из контейнера».В статье приведены конкретные цены, а также история Стефана Брандта и его потрясающая дача из 20-футового контейнера!
Домики, построенные по данному типу строительства, могут быть приемлемым и для постоянного проживания, об этом мы уже говорили в проекте семейного дома здесь. В любом случае, если вы интересуетесь данной темой – вы попали туда, куда нужно, ведь на homify мы стараемся освещать эту тему со всеми подробностями!
Где найти архитектора под проект дома из контейнера? В этом мы тоже можем вам помочь. Например, студия CHM ARCHITECT имеет в своем портфолио уже несколько проектов таких домов, остальных же архитекторов вы можете найти в полном списке архитекторов homify.
Для тех, кто уже спешит на дачу: