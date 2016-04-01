​36 кв. метров – супер-дача из контейнеров!

8 бетонных свай, два контейнера, супруги-архитекторы и две дочки школьного возраста – вот, что понадобилось, чтобы менее, чем за лето, построить себе новую дачу. Посмотрим, что у них их этого получилось?

Авторы проекта взяли два контейнера, соединили их вместе, добавили отделку, остекление и коммуникации и получили прекрасное место для жизни четверых на все лето!

А их официальная студия WABI SABI ARQUITECTURA пополнила таким образом свое портфолио.