До и После: Из площадки в оазис!

Всех нас на homify бесконечно восхищает работа тех людей, для которых любой неблагоустроенный кусочек площади становится стимулом. Когда встречаются желания и возможности, может произойти настоящее чудо. Одно из таких мы представляем вам в нашей новой Книге Идей.
Интересная городская застройка в городе Сан Антонио де Калон, что находится на испанской ривьере с белоснежными пляжами, предполагает наличие у некоторых счастливчиков таких вот террас, узких, длинных, но с невероятным потенциалом. Реализовать возможности этого места владельцам помогли профессионалы из студии BERVIC INTERIORISMO.
Главное, что мы хотим показать читателям нашей статьи – это то, что даже 15-30 кв. метров площади могут полностью изменить ваш летний образ жизни! В этом и есть удивительный секрет дизайна и благоустройства – он воплощает мечты о том, что вы хотите, просто на основе того, что вы имеете.
Владельцы соседних похожих участков сделали часть дела. Брутальный каменный забор с одной стороны и белый из дерева – с другой можно считать хорошим началом. Прежние владельцы тоже хотели, чтобы это место было не просто забетонированным кусочком суши. Они поставили детский бассейн, пару деревьев в контейнерах и гриль на колесиках.
Тем не менее, на этом месте чувствовался недостаток стиля. Казалось, что несоответствующие друг другу кусочки мозаики теперь просто стоят в ряд. Новые же владельцы квартиры хотели создать здесь дизайнерский уголок, позволяющий им отдыхать, как в 5* отеле.
То, что получилось на этом месте, поразит вас, но главное – научит не сдаваться. Даже если вы уже на 70% благоустроили собственный участок, доведите дело до конца, ведь в оставшихся 30% вас могут ждать самые потрясающие сюрпризы и львиная доля отдачи от вложений!
Теперь мы смотрим на пространство с другой стороны. Потенциал здесь действительно велик. На террасу из дома выходят современные двери-слайдеры. Предвкушение чувствуем и мы, ведь наверняка здесь будет что-то грандиозное!
Казалось бы, что может быть проще, чем обшить все деревом и покрасить в белый, но как сильно от этого преображается пространство! Белоснежный забор по периметру был сооружен для большей приватности. Обрамление контейнеров для деревьев, удобная лавочка, подиум у ванной чаши и в дополнение – пара шезлонгов в нежном сером цвете завершают красивый ансамбль.
Дизайнеры не стали размывать релаксирующий эффект белого цвета, а добавили лишь немного зелени и оставили открытой оригинальную каменную кладку соседнего здания.
Оказывается, лавочка продолжается и далее вдоль стены, а под навесом – стильная столовая группа, что даст возможность пригласить гостей и разделить с ними радость обладая этим прекрасным местом. Здесь нашлось место всему, что любой бы хотел видеть на террасе перед своим домом. Здесь даже есть шкаф для бытового хранения и даже стильный навес.
Дерево создает эффектный контраст с каменной кладкой высокого соседнего забора, что еще больше усиливает ощущение пребывания в оазисе, даже несмотря на расположение в центре города.
Как здесь все-таки уютно! Интерьер так правильно передает настроение пляжа и близости моря, что кажется, что в детском бассейне – настоящая морская вода. А стол, оказывается, еще и раскладывается для приемов более многочисленных друзей.
Если закрыть глаза, можно представить, как по этой террасе бегают счастливые загорели дети, ступая босыми ногами по белоснежному деревянному настилу террасы и даря улыбки друг другу. Представьте, что и ваши малыши могут также провести лето!…
Для тех, кто собирает коллекции Книг Идей:
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