До и После: Из площадки в оазис!

Всех нас на homify бесконечно восхищает работа тех людей, для которых любой неблагоустроенный кусочек площади становится стимулом. Когда встречаются желания и возможности, может произойти настоящее чудо. Одно из таких мы представляем вам в нашей новой Книге Идей.

Интересная городская застройка в городе Сан Антонио де Калон, что находится на испанской ривьере с белоснежными пляжами, предполагает наличие у некоторых счастливчиков таких вот террас, узких, длинных, но с невероятным потенциалом. Реализовать возможности этого места владельцам помогли профессионалы из студии BERVIC INTERIORISMO.

Главное, что мы хотим показать читателям нашей статьи – это то, что даже 15-30 кв. метров площади могут полностью изменить ваш летний образ жизни! В этом и есть удивительный секрет дизайна и благоустройства – он воплощает мечты о том, что вы хотите, просто на основе того, что вы имеете.