Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и После: Из площадки в оазис!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Antes y después terraza Sant Antoni de Calonge , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Терраса в средиземноморском стиле
Loading admin actions …

Всех нас на homify бесконечно восхищает работа тех людей, для которых любой неблагоустроенный кусочек площади становится стимулом. Когда встречаются желания и возможности, может произойти настоящее чудо. Одно из таких мы представляем вам в нашей новой Книге Идей.

Интересная городская застройка в городе Сан Антонио де Калон, что находится на испанской ривьере с белоснежными пляжами, предполагает наличие у некоторых счастливчиков таких вот террас, узких, длинных, но с невероятным потенциалом. Реализовать возможности этого места владельцам помогли профессионалы из студии BERVIC INTERIORISMO.

Главное, что мы хотим показать читателям нашей статьи – это то, что даже 15-30 кв. метров площади могут полностью изменить ваш летний образ жизни! В этом и есть удивительный секрет дизайна и благоустройства – он воплощает мечты о том, что вы хотите, просто на основе того, что вы имеете.

​До: функциональное начало

Antes y después terraza Sant Antoni de Calonge , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Терраса в средиземноморском стиле
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Владельцы соседних похожих участков сделали часть дела. Брутальный каменный забор с одной стороны и белый из дерева – с другой можно считать хорошим началом. Прежние владельцы тоже хотели, чтобы это место было не просто забетонированным кусочком суши. Они поставили детский бассейн, пару деревьев в контейнерах и гриль на колесиках.

Тем не менее, на этом месте чувствовался недостаток стиля. Казалось, что несоответствующие друг другу кусочки мозаики теперь просто стоят в ряд. Новые же владельцы квартиры хотели создать здесь дизайнерский уголок, позволяющий им отдыхать, как в 5* отеле.

То, что получилось на этом месте, поразит вас, но главное – научит не сдаваться. Даже если вы уже на 70% благоустроили собственный участок, доведите дело до конца, ведь в оставшихся 30% вас могут ждать самые потрясающие сюрпризы и львиная доля отдачи от вложений!

​До: вид на дом с террасы

Antes y después terraza Sant Antoni de Calonge , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Терраса в средиземноморском стиле
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Теперь мы смотрим на пространство с другой стороны. Потенциал здесь действительно велик. На террасу из дома выходят современные двери-слайдеры. Предвкушение чувствуем и мы, ведь наверняка здесь будет что-то грандиозное!

После: белоснежная сказка

Antes y después terraza Sant Antoni de Calonge , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Терраса в средиземноморском стиле
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Казалось бы, что может быть проще, чем обшить все деревом и покрасить в белый, но как сильно от этого преображается пространство! Белоснежный забор по периметру был сооружен для большей приватности. Обрамление контейнеров для деревьев, удобная лавочка, подиум у ванной чаши и в дополнение – пара шезлонгов в нежном сером цвете завершают красивый ансамбль. 

Дизайнеры не стали размывать релаксирующий эффект белого цвета, а добавили лишь немного зелени и оставили открытой оригинальную каменную кладку соседнего здания.

​После: жизнь на ривьере!

Antes y después terraza Sant Antoni de Calonge , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Терраса в средиземноморском стиле
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Оказывается, лавочка продолжается и далее вдоль стены, а под навесом – стильная столовая группа, что даст возможность пригласить гостей и разделить с ними радость обладая этим прекрасным местом. Здесь нашлось место всему, что любой бы хотел видеть на террасе перед своим домом. Здесь даже есть шкаф для бытового хранения и даже стильный навес. 

Дерево создает эффектный контраст с каменной кладкой высокого соседнего забора, что еще больше усиливает ощущение пребывания в оазисе, даже несмотря на расположение в центре города.

​После: вдохновляющие детали

Antes y después terraza Sant Antoni de Calonge , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Терраса в средиземноморском стиле
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Как здесь все-таки уютно! Интерьер так правильно передает настроение пляжа и близости моря, что кажется, что в детском бассейне – настоящая морская вода. А стол, оказывается, еще и раскладывается для приемов более многочисленных друзей.

Если закрыть глаза, можно представить, как по этой террасе бегают счастливые загорели дети, ступая босыми ногами по белоснежному деревянному настилу террасы и даря улыбки друг другу. Представьте, что и ваши малыши могут также провести лето!…

Для тех, кто собирает коллекции Книг Идей:

— До и После: 10 проектов редизайна гостиной;

— Идеи дизайна модной гостиной на любой вкус.

Краски жизни для стен: 7 сенсационных идей
А вы как считаете, белый цвет в этом проекте действительно шикарно способствует расслаблению и отдыху?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо