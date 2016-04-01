Городской оазис с бассейном на 80 кв. метрах!

Нестандартно начиная нашу с вами экскурсию по этой квартире, в первую очередь мы взглянем на интерьер столовой и двери-слайдеры с выходом на террасу. Здесь, именно в этом уголке, особенно чувствуется простор, которого так сложно добиться в центре города!

В дизайне вашего внимания заслуживают такие элементы, как мраморная столешница для обеденной зоны и дизайн самих дверей-слайдеров – в черном цвете с узкими рамами.

Стоит присмотреться и к отделке потолка в этой квартире. Она выполнена из натурального дерева, но в минималистичной манере, что очень популярно не только в Мадриде, но и по всей Испании.