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Городской оазис с бассейном на 80 кв. метрах!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
“Un chalet en el cielo de Madrid”, ImagenSubliminal ImagenSubliminal Бассейн в стиле модерн
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Прямо в центре Мадрида мы нашли для вас потрясающую квартиру, которая может считаться настоящим городским оазисом спокойствия и безмятежности!

Фотограф из студии IMAGENSUBLIMINAL любезно предоставил нам снимки этого прекрасного объекта недвижимости с невероятно солнечными интерьерами!

​Гостиная

“Un chalet en el cielo de Madrid”, ImagenSubliminal ImagenSubliminal Гостиная в стиле модерн
ImagenSubliminal

ImagenSubliminal
ImagenSubliminal
ImagenSubliminal

В зоне гостиной, которая показывает нам, что терраса буквально опоясывает всю площадь квартиры с нескольких сторон, мы найдем еще более широкие двери-слайдеры. Специальная тройная конфигурация позволяет открыть дверь максимум на 2/3, а не на половину, как в обычной двойной.

В этой комнате стоит взглянуть на приятный ореховый оттенок в материале отделки пола. Он позволяет скомпенсировать светлые стены и потолок и в принципе обилие белого и серого, делая интерьер более уютным.

Столовая с панорамным видом

“Un chalet en el cielo de Madrid”, ImagenSubliminal ImagenSubliminal Столовая комната в стиле модерн
ImagenSubliminal

ImagenSubliminal
ImagenSubliminal
ImagenSubliminal

Нестандартно начиная нашу с вами экскурсию по этой квартире, в первую очередь мы взглянем на интерьер столовой и двери-слайдеры с выходом на террасу. Здесь, именно в этом уголке, особенно чувствуется простор, которого так сложно добиться в центре города!

В дизайне вашего внимания заслуживают такие элементы, как мраморная столешница для обеденной зоны и дизайн самих дверей-слайдеров – в черном цвете с узкими рамами.

Стоит присмотреться и к отделке потолка в этой квартире. Она выполнена из натурального дерева, но в минималистичной манере, что очень популярно не только в Мадриде, но и по всей Испании.

​Бассейн на крыше

“Un chalet en el cielo de Madrid”, ImagenSubliminal ImagenSubliminal Бассейн в стиле модерн
ImagenSubliminal

ImagenSubliminal
ImagenSubliminal
ImagenSubliminal

С другой стороны террасы мы найдем уникальное место – зону отдыха с бассейном, шезлонгами и просто потрясающим видом на город. Реализовать идею такой квартиры и террасы в миниатюре проще, чем кажется – вам нужен достаточно просторный балкон с возможностью установки джакузи и мощеная деревом площадка. Для такой идеи вам нужно минимум 15 кв. метров площади, что не так уж и много, учитывая функциональность!

Для реализации подобной затеи вам обязательно понадобится архитектор, который скажет вам, что сделать можно, а что – нельзя, проконсультирует вас в плане бюджета и оформит перепланировку официально. Важной частью такого проекта являются инженерные системы, гидроизоляция, правильный слив и меры безопасности, соблюдение которых следует доверять лишь профессионалам

​Башенка в центре

“Un chalet en el cielo de Madrid”, ImagenSubliminal ImagenSubliminal Гостиная в стиле модерн
ImagenSubliminal

ImagenSubliminal
ImagenSubliminal
ImagenSubliminal

Эта квартира является еще и двухуровневой, хотя ее жилая площадь не превышает 80 кв. метров без террас. В центре второго уровня мы найдем башенку с невысокими потолками, как в каюте, которая служит владельцу кабинетом.

​Ванная комната

“Un chalet en el cielo de Madrid”, ImagenSubliminal ImagenSubliminal Ванная комната в стиле модерн
ImagenSubliminal

ImagenSubliminal
ImagenSubliminal
ImagenSubliminal

Маленькая душевая комната расположена на старом месте, что и до редизайна, правда, пережила глобальные изменения в плане отделки и дизайна интерьера. Здесь эффектно поданы контрасты черного-белого – рамы окна и зеркала и настенной плитки, а также напольной плитки и керамики.

Кроме того, эта ванная комната показывает нам прекрасную идею встроенного отопления – в небольшой нише под окном мы найдем аккуратно размещенный радиатор, практически незаметный.

​Ночной вид

“Un chalet en el cielo de Madrid”, ImagenSubliminal ImagenSubliminal Бассейн в стиле модерн
ImagenSubliminal

ImagenSubliminal
ImagenSubliminal
ImagenSubliminal

Только представьте, как удивительно оказаться на такой крыше в центре города ближе к полуночи. Жаркое солнце, которое позволяет загорать уже в апреле, спряталось за горизонтом, а бассейн с подсветкой и подогревом напоминает изумрудную лагуну в тропических джунглях!

Для тех, кто любит комфорт:

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Вы всего лишь в 6 шагах от своего собственного балкона!
А вам нравится идея иметь квартиру в городе, но с бассейном?

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