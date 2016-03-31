До и После: Как создать ванную из ничего

Во многих из наших квартир – раздельные ванная и туалетная комнаты. Формально вроде бы все в наличии, но на деле ни в одном из этих пространств не развернуться. Мы можем молча завидовать счастливым обладателям квартир в новостройках, где в ванную комнату можно поставить стиральную машину на 6 килограммов, а не втискивать с трудом узенькую на 3,5. Или разрушить разделяющую стену и объединить, создав на этом месте то, что порадует нас не только практичностью, но и красотой.
Да, перепланировку придется узаконить, и если для вас это «к сожалению», то обратитесь к архитектору, которому это наверняка будет не так сложно, как вам. А пока мы представляем вам похожую работу студии ELODIE ROBOT ARCHITECTE D’INTÉRIEUR, которая покажет вам преимущества объединения этих двух пространств.
Требования человечества к комфорту не всегда соответствуют тем стандартам, согласно которым построено их жилье. Иногда ваш дом просто слишком стар, чтобы соответствовать современному образу жизни, в других случаях – архитектор не учел потребности лично вас и вашей семьи.
Первое, что стоит сделать – это обратиться к дизайнеру интерьера, составить проект, узаконить перепланировку и нанять строителей, которые начнут преобразования. Наравне с тем, что вам придется разрушить перегородку, возможно, некоторые из вас впишут данный проект в перепланировку всей квартиры и добавят некоторые оригинальные особенности.
В данном случае ванная комната была обустроена таким образом, что получилось реализовать мечту о полноценном окне в этом помещении. Ранее окно было маленьким, но благодаря профессионалам, теперь оно может служить не только для проветривания, но и для освещения в дневное время суток.
Данная ванная комната является главной в квартире для двух супругов, поэтому изначально выбор пал именно на организацию планировки с двумя раковинами. Также здесь мы найдем душевую кабину, а не ванную чашу, что позволяет сэкономить место и сделать интерьер более современным на вид.
Двери-слайдеры в душевых кабинах – уникальная возможность сделать облик вашей ванной комнаты таким, как вы видели в голливудских фильмах. И если полукруглые душевые кабины, что ставятся в угол, имеют скругленные дверки, то модели посерьезней – прямоугольные, и вовсе смотрятся просто шикарно!
Помните, что для создания атмосферы роскоши любой ванной комнате обычно не хватает всего лишь двух вещей – нового ремонта и глянцевых эффектов.
Но главный секрет это ванной комнаты находится напротив душевой кабины – модули хранения, которые буквально поражают своим размахом! Так, благодаря объединению туалетной комнаты и ванной здесь появилось дополнительное место!
Выбранная в проекте цветовая гамма отлично подойдет для любой, в том числе плохо освещенной, комнаты. Белые стены, лишь частично оформленные керамической плиткой – дизайнерский писк этого сезона. Кроме того, вы можете увидеть подключенный к общей системе отопления полотенцесушитель, а также натуральную древесину на полу – такой акцент в стиле рустик удивительно преображает облик ванной комнаты.
Если вы волнуетесь насчет влажности, то и пол, и стены в таком случае получают дополнительную специализированную защиту и покрытие, о которых вы можете спросить у своего дизайнера интерьера.
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