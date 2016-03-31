До и После: Как создать ванную из ничего

Во многих из наших квартир – раздельные ванная и туалетная комнаты. Формально вроде бы все в наличии, но на деле ни в одном из этих пространств не развернуться. Мы можем молча завидовать счастливым обладателям квартир в новостройках, где в ванную комнату можно поставить стиральную машину на 6 килограммов, а не втискивать с трудом узенькую на 3,5. Или разрушить разделяющую стену и объединить, создав на этом месте то, что порадует нас не только практичностью, но и красотой.

Да, перепланировку придется узаконить, и если для вас это «к сожалению», то обратитесь к архитектору, которому это наверняка будет не так сложно, как вам. А пока мы представляем вам похожую работу студии ELODIE ROBOT ARCHITECTE D’INTÉRIEUR, которая покажет вам преимущества объединения этих двух пространств.