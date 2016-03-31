До и После: Терраса + мега-ремонт простыми средствами

Испанские города, ровно как и португальские, и турецкие, частично несут характерные признаки арабской архитектуры. Так, в Европе появились патио, мозаика, цветное стекло и, что гораздо более глобально, особая застройка.
Плоские крыши домов, стоящих на разных улицах, могут составлять целые «кварталы» площадей разного уровня под палящим южным солнцем. Чаще всего они используются либо кошками, либо для сушки белья.
Студия LA PECERA ESTUDIO получила заказ именно в таком районе. Квартира требовала капитального ремонта и редизайна и, что еще более интересно, новой террасы на крыше. В Европе подобного рода проекты реализуются, лишь если подобная площадка плоской крыши принадлежит тому же самому дому и даже той же самой квартире, тогда как в арабских странах мы можем наблюдать, как даже дома, стоящие на разных улицах и принадлежащие к разным районам и даже социальным классам имеют общие патио и террасы, как легендарный балкончик Кая и Герды.
В начале подобного вида работ по всей площади новой террасы выполняется гидроизоляция. Таким образом, если у вас есть несущее основание, вы можете начать гидроизолировать террасу сразу после нанесения праймера (выравнивающего слоя).
Затем следует слой гидроизоляционного покрытия – они бывают разные, от разных фирм-производителей и разного типа. Далее стоит озаботиться прижимным слоем (стяжкой), вторым гидроизоляционным слоем под отделкой и лишь потом наносить отделочный слой (плитку, дерево и т.п). Для углов вам понадобится герметик, для плитки – специальный клей.
Все эти работы выполнялись в данном проекте настоящими профессионалами, которые не просто имеют большой опыт работы в данной сфере, но и знакомы с конкретными материалами, а также действуют строго по проекту архитектора.
На фотографии этого этапа работ вы видите уже нанесенный слой праймера на террасу общей площадью 100 кв. метров.
Кстати, такой тип гидроизоляции и накладки праймера подойдет и для ванной комнаты, и для кухни, он позволяет сделать ремонт по всем правилам.
На месте пустой крыши получилась потрясающая терраса с деревянной отделкой! По задумке дизайнера она выглядит, как небольшой задний дворик при коттедже с отдельной верандой, в которой установлена столовая. У веранды есть крыша и двусветное панорамное остекление с трех сторон.
Сбоку от веранды есть и небольшой дворик для игр детей. В полу здесь встроена подсветка, по периметру лежит белая речная галька, а хозяйка дома здесь занимается йогой в течение дня.
Справа от веранды – два шезлонга, которые используются владельцами квартиры по выходным.
Старая кухня с белой квадратной плиткой – ночной кошмар дизайнера интерьера – в этом проекте была реальной.
Маленькая, но безумно современная и очень стильная кухня выполнена в стиле люксового модерна – сливового цвета столешница и двери-слайдеры делают ее изумительным решением! Если учесть, что было на данной площади до ремонта, можно и вовсе не поверить в правдоподобность данного проекта!
Ретро-ванная комната, кажется, была оформлена еще в середине прошлого века. В ней нет ничего, на что хотелось бы посмотреть.
Кто не мечтает о ванной комнате, в которой все блестит, как после идеальной уборки? Без видимых стыков плитки, темных углов и элементов, с новым окном и стильной душевой со стеклянными экранами?
Старый коридор выглядит довольно безжизненно и уж точно не вдохновляет на переезд в эту квартиру!
Новый коридор смотрится стильно, а спальня в конце него была отдана под позитивную детскую!
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