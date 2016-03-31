До и После: Терраса + мега-ремонт простыми средствами

Испанские города, ровно как и португальские, и турецкие, частично несут характерные признаки арабской архитектуры. Так, в Европе появились патио, мозаика, цветное стекло и, что гораздо более глобально, особая застройка.

Плоские крыши домов, стоящих на разных улицах, могут составлять целые «кварталы» площадей разного уровня под палящим южным солнцем. Чаще всего они используются либо кошками, либо для сушки белья.

Студия LA PECERA ESTUDIO получила заказ именно в таком районе. Квартира требовала капитального ремонта и редизайна и, что еще более интересно, новой террасы на крыше. В Европе подобного рода проекты реализуются, лишь если подобная площадка плоской крыши принадлежит тому же самому дому и даже той же самой квартире, тогда как в арабских странах мы можем наблюдать, как даже дома, стоящие на разных улицах и принадлежащие к разным районам и даже социальным классам имеют общие патио и террасы, как легендарный балкончик Кая и Герды.