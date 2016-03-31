Модульный дом по минимальной цене

Тенденция покупки модульных домов молодыми семьями набирает обороты весьма быстрым темпом в Испании, Португалии и странах Латинской Америки. Сегодняшний проект небольшого коттеджа от студии CASAS NATURA из Валенсии покажет нам, почему они так популярны и за что их любят.
Тема модульных домов в России и на Украине становится все более актуальной. Десятки производителей уже предоставляют полные пакеты по проектированию и установке модульных домов прекрасного качества в Подмосковье. В комплекс услуг входят утепление, дизайн интерьера и другие аспекты, позволяющие получить новый дом в формате «под ключ» за 1-3 месяца.
Проще всего реализовать идею модульного дома в стиле модерн – как для каркасных проектов, так и для контейнерных. Главное – сочетать панорамное остекление в пол со стильной минималистичной отделкой и цветовой гаммой, подобранной профессиональным дизайнером.
В этом проекте также предоставляются услуги облицовки цоколя, легкий ландшафтный дизайн и другие мелочи. Сейчас на фотографии вы смотрите на выставочный образец, находящийся недалеко от офиса компании, что позволяет клиентам оценить все плюсы данной покупки. И заметьте – теперь строительство дома больше похоже именно на покупку, а не на «тяжбу» длинною в несколько лет.
Площадь: 96 кв. метров + терраса около 15 кв. метров.
Коммуникации: подключение ко всем системам, электрическая разводка.
Включено: полностью оборудованная ванная комната и кухня с бытовой техникой, встроенные шкафы-купе.
Также в стоимость включены транспортировка и установка дома «под ключ» в течение 90 дней после оплаты. На дом дается полная гарантия на 10 лет.
Вы можете купить и пустой дом, чтобы наполнить его своей мебелью, либо заказать проект по дизайну интерьера. Последний может быть типовым, как этот, что значительно снизит его стоимость.
К такому дому с деревянной внутренней отделкой подойдут кантри, американский винтаж, рустик, прованс, шале, эко-минимализм и эко-модерн, а также этнический шик.
Удивительно, как красиво эта кухня в стиле модерн вписалась в пространство с деревянной отделкой! Встроенные в потолок светильники, кстати, тоже входят в стоимость дома, как и комбинированные материалы для отделки пола в различных зонах дома.
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В данном проекте вы можете выбрать планировку с двумя спальнями и гардеробной, либо тремя спальнями и встроенными шкафами-купе.
Шкаф-купе для каждой спальни включен в стоимость и серьезно облегчает процесс переезда в новый дом любой семье!
Таким образом, одна или две детские комнаты ждут вас в этом проекте. Оформленные в самой привлекательной манере позитивного стиля кантри они наверняка порадуют ваших малышей!
Кстати, площадь детской позволяет организовать место для сна, развлечений и учебы двум детям в одной комнате, что говорит о том, что этот модульный дом может быть удобен и для многодетной семьи с 4-мя детьми.
Для справки: стоимость модульных домов в Западной Европе начинается от 10,000€, тогда как средняя равняется около 50,000€.* В то время как в Латинской Америке, нижняя планка понижается до 500€ евро за дом в 20 кв. метров. Стоимость дома всегда зависит не только от материалов, но и от уровня заработной платы в регионе. В Подмосковье вы можете найти цены в основном от 600 тыс. до 2,5 млн. рублей для разных планировок и комплектаций.
*Данное предложение не является публичной офертой от студии, проект которой описан в статье, и является ориентировочными данными для справки и информирования читателей.
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