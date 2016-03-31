Модульный дом по минимальной цене

Таким образом, одна или две детские комнаты ждут вас в этом проекте. Оформленные в самой привлекательной манере позитивного стиля кантри они наверняка порадуют ваших малышей!

Кстати, площадь детской позволяет организовать место для сна, развлечений и учебы двум детям в одной комнате, что говорит о том, что этот модульный дом может быть удобен и для многодетной семьи с 4-мя детьми.

Для справки: стоимость модульных домов в Западной Европе начинается от 10,000€, тогда как средняя равняется около 50,000€.* В то время как в Латинской Америке, нижняя планка понижается до 500€ евро за дом в 20 кв. метров. Стоимость дома всегда зависит не только от материалов, но и от уровня заработной платы в регионе. В Подмосковье вы можете найти цены в основном от 600 тыс. до 2,5 млн. рублей для разных планировок и комплектаций.

*Данное предложение не является публичной офертой от студии, проект которой описан в статье, и является ориентировочными данными для справки и информирования читателей.

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