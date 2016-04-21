Мышей можно встретить не только в частных домах, но и в некоторых квартирах, куда они попадают благодаря конструктивным особенностям строений. Эти мелкие грызуны доставляют множество хлопот, а поймать их не так уж просто.
Помимо чувства брезгливости от осознания соседства с ними, мыши могут уничтожить ваши запасы продуктов, перегрызть проводку и, что самое страшное, принести в дом опасную инфекцию. Поэтому, даже любители животных и природы в целом стремятся выжить подобных соседей из своего жилища как можно быстрее.
В этой статье мы подскажем вам 10 лучших способов заманить мышей в ловушку, используя самые гуманные методы.
Первое, что нужно сделать для быстрого отлова мышей – это купить и установить множество ловушек. Вы должны размещать их в первую очередь там, где увидели мышиный помет. Имейте в виду , что чем больше ловушек вы установили – тем больше грызунов сможете поймать .
Хотя мыши и считаются вредителями, они являются представителями млекопитающих и большинство из нас обычно ищут наиболее гуманный способом избавления от последних.
Существуют различные типы ловушек для мышей, которые можно с успехом использовать. Традиционный вариант ловушки в виде приманки с накрытием не очень легко соорудить, но так вы сможете выпустить мышей живыми. Также рекомендуем присмотреться к ловушкам с клейким покрытием, к которому прилипают упомянутые грызуны.
Многие приманки для мышей работают хорошо, но мы рекомендуем обратить особое внимание на арахисовое масло. Помимо него, можно использовать различные сладости, мелкие семена и зерна и, конечно же, сыр. Выбрав тип приманки, определитесь с местом ее установки – ведь это очень важно для оперативной поимки грызунов.
Если вы обнаружили у себя дома следы от пребывания мышей – попробуйте установить их маршруты передвижения. Это поможет вам правильно выбрать места для расположения ловушек.
Учтите: грызуны могут без особых проблем взбираться на возвышения, поэтому не удивляйтесь, обнаружив следы их жизнедеятельности на полках или столах.
Пространства под шкафами – излюбленное место для мышей. Выдвиньте ваши нижние ящики и поищите там помет. Обязательно устанавливайте под шкафами ловушки и каждое утро проверяйте их содержимое.
Пока вам не удалось избавиться от всех мышей, убедитесь, что вы надежно защитили продукты в герметичных ящиках или шкафах, разместив их в контейнерах, недоступных для грызунов.
Мыши очень любят жить в стенах, где они находятся в безопасности и тепле. Осмотрите места, где сантехника или что-нибудь еще уходит в гипсокартонную стену или штукатурку и поставьте ловушки немного ниже. Грызуны не упустят возможности полакомится оставленными там вкусностями ночью.
Поставьте себя на место мышей и подумайте – где бы вы спрятались в собственном доме? Горы хлама могут быть отличным пристанищем для этих животных, поэтому немедленно наведите уборку в доме и без сожаления выбрасывайте ненужные вещи.
Кроме тепла и комфорта в вашем доме, мыши, конечно же, требуют пищи. В ее поисках они способны преодолевать различные преграды и взбираться в самые неожиданные места.
Подумайте – чем питаются грызуны. Возможно, вы оставляете на ночь какие-то продукты на столе или на полу стоят миски с кошачьим кормом? Установите там ловушки, которые бы не нанесли вреда домашним животным.
В любом случае, постарайтесь хранить продукты в закрытом виде, не оставлять крошек на столах и пищи в раковине. Мусорное ведро лучше покупать с крышкой, которая закроет мышам доступ к съедобным остаткам.
Когда за окнами температура начинает понижаться, мыши ищут теплое и сухое место с хорошей едой. Другими словами, они хотят жить в вашем доме.
Так что даже если вы лишите их пищи, они могут оставаться в вашем доме и стремительно размножаться. Эти грызуны довольно выносливы, умны и находчивы, поэтому выжить их из комфортного дома не так то просто.
Мыши по своей природе являются потенциальной добычей различных хищников, поэтому они не любят открытых площадок и предпочитают перебежки под мебелью или внутри стен. Если же им предстоит преодолеть периметр комнаты другим способом, то грызуны наверняка будут перемещаться вдоль вертикальных поверхностей.
Именно там и следует расставить ловушки с приманкой, чтобы шансы заманить в них мышей многократно увеличились.
Если мышам в вашем доме нечего есть и поблизости отсутствуют доступные для них источники питания – то грызуны либо умрут от голода, либо уйдут прочь. Это более гуманный способ избавления от них, нежели применение крысиного яда. Последний же, попадая в организм мышей, вызывает сильное обезвоживание, заставляет кровь свертываться и доставляет еще много мучительных ощущений.
Сегодня все больше и больше людей выбирают более щадящие методы устранения грызунов из своего жилища – липучие мышеловки или ультразвуковые приманки, которые захлопываются с животным внутри и позволяют выпустить его живым где-то подальше от жилых кварталов.
Особо опасны мыши в доме тем, что могут стать источниками различных опасных инфекций. Бегая по поверхностям, шкафчикам и полам, они переносят на своих лапах, шерсти и слюне множество микроорганизмов, с которыми лучше не контактировать человеку. Следы жизнедеятельности грызунов (помет, моча) также могут содержать очаги опасных инфекций и стать источником заражения для членов вашей семьи и домашних животных.
Если после множества попыток вам не удается заманить мышей в ловушку – привлекайте специалистов по дератизации, чтобы забыть об этой проблеме раз и навсегда.