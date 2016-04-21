Мышей можно встретить не только в частных домах, но и в некоторых квартирах, куда они попадают благодаря конструктивным особенностям строений. Эти мелкие грызуны доставляют множество хлопот, а поймать их не так уж просто.

Помимо чувства брезгливости от осознания соседства с ними, мыши могут уничтожить ваши запасы продуктов, перегрызть проводку и, что самое страшное, принести в дом опасную инфекцию. Поэтому, даже любители животных и природы в целом стремятся выжить подобных соседей из своего жилища как можно быстрее.

В этой статье мы подскажем вам 10 лучших способов заманить мышей в ловушку, используя самые гуманные методы.