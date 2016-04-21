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10 лучших способов заманить мышей в ловушку

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Perimetro Cucine modello Alice, Perimetro Cucine Perimetro Cucine КухняРаковины и краны
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Мышей можно встретить не только в частных домах, но и в некоторых квартирах, куда они попадают благодаря конструктивным особенностям строений. Эти мелкие грызуны доставляют множество хлопот, а поймать их не так уж просто. 

Помимо чувства брезгливости от осознания соседства с ними, мыши могут уничтожить ваши запасы продуктов, перегрызть проводку и, что самое страшное, принести в дом опасную инфекцию. Поэтому, даже любители животных и природы в целом стремятся выжить подобных соседей из своего жилища как можно быстрее.

В этой статье мы подскажем вам 10 лучших способов заманить мышей в ловушку, используя самые гуманные методы. 

Купите и установите много ловушек

homify Столовая комнатаСтулья и скамьи
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Первое, что нужно сделать для быстрого отлова мышей – это купить и установить множество ловушек. Вы должны размещать их в первую очередь там, где увидели мышиный помет. Имейте в виду , что чем больше ловушек вы установили – тем больше грызунов сможете поймать .

Хотя мыши и считаются вредителями, они являются представителями млекопитающих и  большинство из нас обычно ищут наиболее гуманный способом избавления от последних. 

Существуют различные типы ловушек для мышей, которые можно с успехом использовать. Традиционный вариант ловушки в виде приманки с накрытием не очень легко соорудить, но так вы сможете выпустить мышей живыми. Также рекомендуем присмотреться к ловушкам с клейким покрытием, к которому прилипают упомянутые грызуны. 

Арахисовое масло – лучшая приманка

AGNESE 3 - CUCINELUBE, Studio Ferriani Studio Ferriani КухняСтолешницы
Studio Ferriani

Studio Ferriani
Studio Ferriani
Studio Ferriani

Многие приманки для мышей работают хорошо, но мы рекомендуем обратить особое внимание на арахисовое масло. Помимо него, можно использовать различные сладости, мелкие семена и зерна и, конечно же, сыр. Выбрав тип приманки, определитесь с местом ее установки – ведь это очень важно для оперативной поимки грызунов. 

Установите маршруты передвижения

Dining Room homify Столовая комната в стиле модерн
homify

Dining Room

homify
homify
homify

Если вы обнаружили у себя дома следы от пребывания мышей – попробуйте установить их маршруты передвижения. Это поможет вам правильно выбрать места для расположения ловушек.

Учтите: грызуны могут без особых проблем взбираться на возвышения, поэтому не удивляйтесь, обнаружив следы их жизнедеятельности на полках или столах.

Под шкафами

homify Кухня в скандинавском стиле
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Пространства под шкафами – излюбленное место для мышей. Выдвиньте ваши нижние ящики и поищите там помет. Обязательно устанавливайте под шкафами ловушки и каждое утро проверяйте их содержимое. 

Пока вам не удалось избавиться от всех мышей, убедитесь, что вы надежно защитили продукты в герметичных ящиках или шкафах, разместив их в контейнерах, недоступных для грызунов. 

Ищите лазейки в стенах

Old White Oak Natural Quick-Step Стены и полПол и стены
Quick-Step

Old White Oak Natural

Quick-Step
Quick-Step
Quick-Step

Мыши очень любят жить в стенах, где они находятся в безопасности и тепле. Осмотрите места, где сантехника или что-нибудь еще уходит в гипсокартонную стену или штукатурку и поставьте ловушки немного ниже. Грызуны не упустят возможности полакомится оставленными там вкусностями ночью.

Поставьте себя на место мышей и подумайте – где бы вы спрятались в собственном доме? Горы хлама могут быть отличным пристанищем для этих животных, поэтому немедленно наведите уборку в доме и без сожаления выбрасывайте ненужные вещи. 

Найдите источники питания

Perimetro Cucine modello Alice, Perimetro Cucine Perimetro Cucine КухняРаковины и краны
Perimetro Cucine

Perimetro Cucine
Perimetro Cucine
Perimetro Cucine

Кроме тепла и комфорта в вашем доме, мыши, конечно же, требуют пищи. В ее поисках они способны преодолевать различные преграды и взбираться в самые неожиданные места.

Подумайте – чем питаются грызуны. Возможно, вы оставляете на ночь какие-то продукты на столе или на полу стоят миски с кошачьим кормом? Установите там ловушки, которые бы не нанесли вреда домашним животным.

В любом случае, постарайтесь хранить продукты в закрытом виде, не оставлять крошек на столах и пищи в раковине. Мусорное ведро лучше покупать с крышкой, которая закроет мышам доступ к съедобным остаткам.

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Гоните их прочь!

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs ГостинаяДиваны и кресла
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

Когда за окнами температура начинает понижаться, мыши ищут теплое и сухое место с хорошей едой. Другими словами, они хотят жить в вашем доме.

Так что даже если вы лишите их пищи, они могут оставаться в вашем доме и стремительно размножаться. Эти грызуны довольно выносливы, умны и находчивы, поэтому выжить их из комфортного дома не так то просто.

Размещайте ловушки рядом с вертикальными поверхностями

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Мыши по своей природе являются потенциальной добычей различных хищников, поэтому они не любят открытых площадок и предпочитают перебежки под мебелью или внутри стен. Если же им предстоит преодолеть периметр комнаты другим способом, то грызуны наверняка будут перемещаться вдоль вертикальных поверхностей.

Именно там и следует расставить ловушки с приманкой, чтобы шансы заманить в них мышей многократно увеличились. 

Принцип мышеловки

homify Кухня в рустикальном стиле Керамика
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homify
homify
homify

Если мышам в вашем доме нечего есть и поблизости отсутствуют доступные для них источники питания – то грызуны либо умрут от голода, либо уйдут прочь. Это более гуманный способ избавления от них, нежели применение крысиного яда. Последний же, попадая в организм мышей, вызывает сильное обезвоживание, заставляет кровь свертываться и доставляет еще много мучительных ощущений.

Сегодня все больше и больше людей выбирают более щадящие методы устранения грызунов из своего жилища – липучие мышеловки или ультразвуковые приманки, которые захлопываются с животным внутри и позволяют выпустить его живым где-то подальше от жилых кварталов. 

Жизнь с переносчиками болезней

MI-SA, jordivayreda projectteam jordivayreda projectteam Кухня в стиле модерн
jordivayreda projectteam

jordivayreda projectteam
jordivayreda projectteam
jordivayreda projectteam

Особо опасны мыши в доме тем, что могут стать источниками различных опасных инфекций. Бегая по поверхностям, шкафчикам и полам, они переносят на своих лапах, шерсти и слюне множество микроорганизмов, с которыми лучше не контактировать человеку. Следы жизнедеятельности грызунов (помет, моча) также могут содержать очаги опасных инфекций и стать источником заражения для членов вашей семьи и домашних животных.

Если после множества попыток вам не удается заманить мышей в ловушку – привлекайте специалистов по дератизации, чтобы забыть об этой проблеме раз и навсегда.

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Какие вы еще знаете способы избавления от мышей в доме? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях.

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