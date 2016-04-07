Действенные методы борьбы с летающими вредителями

Все мы с нетерпением ждем прихода весны, предвкушая буйство зелени, цветение любимых деревьев и регулярные вылазки с друзьями или родственниками на природу. Но все это могут в одно мгновение испортить надоедливые вредители, то и дело летающие вокруг. Речь идет об осах, мухах и дятлах.
Безусловно, каждый живой организм предназначен для тех или иных целей и является важным элементом в экосистеме определенного региона. Но как же порой надоедают мелкие жужжащие насекомые или пестрые дятлы, без умолку стучащие острыми клювами по деревьям.
Далее мы подскажем вам, как без особых усилий можно оградить себя от названных вредителей.
Осы являются теми вредителями, с которыми рано или поздно встречается каждый владелец частного дома. Вся трудность уничтожения их гнезд состоит в том, что эти насекомые умеют тщательно их прятать, например – в стенах или под черепицей на крыше. Соответственно, даже обнаружив такие неприятные находки, добраться до них весьма затруднительно.
Простой и верный способ обнаружения осиного гнезда – наблюдение. Внимательно проследите за передвижениями насекомых и рано или поздно вы заметите область, куда они слетаются. После этого достаточно купить в специализированном магазине действенный инсектицид и обильно распылить его в районе осиного гнезда. Лучше делать это в ночное время, когда вредители наименее активны и, соответсвенно, опасны.
Дятлы попали в категорию вредителей по причине того, что могут наносить ущерб деревянным перекрытиям и крышам частных домов, вплоть до появления щелей и дыр.
Но не спешите брать дятлов на мушку – во многих странах это запрещено. Лучше попробуйте выяснить причину подобных действий с их стороны и найти гуманные методы устранения птиц подальше от своего жилища.
Как правило, дятлы стучат по деревянным элементам дома не просто так: они ищут там пищу или таким образом обозначают
свою территорию. Единственная рекомендация в данной ситуации – просто создавать шум и настойчиво гнать вредителей.
Имейте в виду, что осы – довольно непредсказуемые и агрессивные существа. Когда дело касается целостности их гнезда или жизнедеятельности
сородичей, они способны активно атаковать и беспощадно жалить. Помимо боли и дискомфорта, люди со склонностью к аллергии переносят это особо тяжело, рискуя не только здоровьем, но и собственной жизнью. Особо внимательным нужно быть, находясь на лестницах или табуретах – от неожиданного нашествия разъяренных ос можно легко потерять равновесие и получить травму.
Рекомендуем привлекать опытных специалистов для нейтрализации осиных гнезд. А если вы все-таки рискуете это делать самостоятельно – позаботьтесь о надежной экипировке и защите.
Для того, чтобы надоедливые дятлы позабыли дорогу к вашему дому, установите металлические щиты в тех местах, которые они облюбовали. Это закроет им доступ к деревянным элементам строения.
Также можно развесить зеркала или другие мерцающие предметы, которые напугают птиц отраженным светом. Яркие ленты, развивающиеся на ветру, также не понравятся этим вредителям.
Но если все названные меры не приведут к ожидаемым результатам – берите метлу и гоните птиц прочь от своего дома! Если вы будете настойчивы, то они в конечном счете улетят.
Как понятно из названия, чердачные мухи – это разновидность мелких насекомых, которые роятся на верхних этажах домов, мансардах. Они предпочитают теплые и солнечные места, чтобы надежно перезимовать.
Эти мухи размножаются снаружи в земле, в период с конца весны до начала лета. Ближе к осени насекомые перемещаются на чердаки, выискивая щели вокруг окон и дверей. Живут огромных популяциями, поэтому можно увидеть чердачные помещения, буквально облепленными такими мухами.
Лучшая защита дома от чердачных мух – создание препятствия их попаданию внутрь помещения. Для этого можно использовать различные уплотнители и растворы, заполняя ими имеющиеся щели. Особое внимание уделите окнам и дверям.
Если же эти методы не сработали и надоедливые насекомые пробрались внутрь – распыляйте инсектицид. Выбирайте тот тип препарата, который безопасен для использования в помещении. В особо серьезных случаях рекомендуем привлекать специалистов соответствующего профиля, которые избавят вас от чердачных мух раз и навсегда.