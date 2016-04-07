Действенные методы борьбы с летающими вредителями

Все мы с нетерпением ждем прихода весны, предвкушая буйство зелени, цветение любимых деревьев и регулярные вылазки с друзьями или родственниками на природу. Но все это могут в одно мгновение испортить надоедливые вредители, то и дело летающие вокруг. Речь идет об осах, мухах и дятлах.

Безусловно, каждый живой организм предназначен для тех или иных целей и является важным элементом в экосистеме определенного региона. Но как же порой надоедают мелкие жужжащие насекомые или пестрые дятлы, без умолку стучащие острыми клювами по деревьям.

Далее мы подскажем вам, как без особых усилий можно оградить себя от названных вредителей.