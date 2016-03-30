​10 шагов из дома в деревне в коттедж

Из старого дома в коттедж в стиле минимализм? Возможно ли это в принципе и как добиться этого стильного, модного и расслабляющего эффекта на основе старой постройки? Об этом – в нашей статье о проекте студии Lab32 Architecten, который был реализован в Нидерландах!
Этот традиционный голландский дом пережил большие преобразования, но гордо отстоял свой национальный характер. Камышовая крыша, стилистическая палитра приемов и цветов – все это напоминает нам Нидерланды в иллюстрациях детских сказок или на открытках. Интересно, что основная часть этой страны застроена именно светло-серыми домами и лишь Амстердам со своей яркой осенью может похвастаться разноцветными улочками.
10 шагов к воплощению мечты о том, как из старого домика в деревне сделать коттедж, будут представлены в этой статье по порядку. Но все главное – это то, какую основу вы купите, а вовсе не то, сколько средств способны вложить в дом потом. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам изначально подумать о покупке кирпичного дома, а не деревянного, и пристально смотреть на те вещи, что сложнее всего изменить – несущие стены, высоту потолков, возможность расширения остекления.
Удивительно, как профессионалы homify справляются со старыми домами. Даже если изначально они были овеяны атмосферой ностальгии, в итоге к ним будто возвращаются силы и открывается второе дыхание!
Реконструкции, как правило, начинаются с нескольких главных шагов, имеющих технический характер. Изначально все старые материалы удаляются, в том числе и некоторые перегородки, кровля, окна и двери. Проемы расширяются, воплощается план перепланировки, расширяются проходы и окна. Монтируется новая кровля на ваш вкус, а иногда даже добавляется мансардный этаж.
В это же время вам нужно озаботиться коммуникациями – отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция, а также проект новых террас должны быть приведены в порядок. Важно бывает и утеплить дом снаружи и изнутри, если есть проблемы с энергоэффективностью дома.
После этого вас ждет этап отделки – для бюджетного варианта выбирайте простую штукатурку стен и потолка, а также напольное покрытие модного оттенка. Удивительно, но цвет венге или имитация палисандра творит чудеса даже с линолеумом, а керамическая плитка светло-серого цвета уже давно смотрится современнее, чем коричневая.
Мы настоятельно советуем вам изначально создать комфортабельные условия в зоне кухни и ванной комнаты, тогда как на других пространствах вы можете пока сэкономить. Такие приоритеты, в первую очередь, обоснованы сложностью ремонта – диван, кровать или стол вы всегда можете купить и привести на дачу, а вот чтобы заменить кухню, вам придется пережить много хлопот.
Этап выбора стиля очень важен для вашего нового дома. Модерн и минимализм отлично подходят для современной дачи или коттеджа, даже со слегка историческим оттенком. Лаконичные фасады и нейтральные цвета могут привнести в любой дом легкость новизны!
Популярные стили для оформления дачи или загородного поместья – кантри, рустик и шале, бывают очень аутентичными, но не выглядят современными. А для совсем маленьких пространств мы предлагаем вам ознакомиться со стилями скандинавский и бразильяно.
В дачном доме или коттедже новая ванная комната уже сама по себе выглядит настоящей мечтой! В этом проекте мы видим люксовое исполнение в каждом интерьере, ведь реконструкция старого дома производилась с хорошим бюджетом и настоящими профессионалами.
Тем не менее, для тех, чей бюджет измеряется в суммах с меньшим количеством нулей, все же существует возможность создания дачи или коттеджа на основе старого домика в деревне. Мы советуем посмотреть вам и другой наш гид «Как старый дом в деревне стал стильной дачей», который разнится бюджетом с этим проектом достаточно сильно.
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