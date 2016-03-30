​10 шагов из дома в деревне в коттедж

Удивительно, как профессионалы homify справляются со старыми домами. Даже если изначально они были овеяны атмосферой ностальгии, в итоге к ним будто возвращаются силы и открывается второе дыхание!

Реконструкции, как правило, начинаются с нескольких главных шагов, имеющих технический характер. Изначально все старые материалы удаляются, в том числе и некоторые перегородки, кровля, окна и двери. Проемы расширяются, воплощается план перепланировки, расширяются проходы и окна. Монтируется новая кровля на ваш вкус, а иногда даже добавляется мансардный этаж.

В это же время вам нужно озаботиться коммуникациями – отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция, а также проект новых террас должны быть приведены в порядок. Важно бывает и утеплить дом снаружи и изнутри, если есть проблемы с энергоэффективностью дома.