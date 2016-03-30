Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и После: Простой коттедж с ультра-модной пристройкой

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
EXTENSION D'UNE MAISON A HAGENTHAL-LE-BAS, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Пристройка к этому коттеджу базировалась на въезде в цокольный гараж, хотя может быть реализована и просто сбоку, на участке. Поэтому можно смело считать, что этот французский проект модернизации обычного коттеджа можно использовать при любом загородном доме!

Авторы данного проекта из студии A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE занялись не только техническими моментами – стройкой, инженерией и коммуникациями, но и сделали так, чтобы новая пристройка эффектно подала новый облик данного коттеджа.

Проект реализован в регионе Эльзас, Франция, который славится своими традиционными европейскими домиками, узкими улочками и относительно провинциальным образом жизни.

​До: самое начало преобразований

EXTENSION D'UNE MAISON A HAGENTHAL-LE-BAS, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

На этой фотографии мы видим, что кран уже поместил первый элемент новой пристройки на ее законное место. Пока мы еще можем увидеть, куда именно пристраивается данный модуль – к скату мансардной крыши на втором этаже и маленьком окну справа от входа.

Обратите внимание, что, как мы уже говорили, пристройка будет находиться над въездом в гараж на цокольном этаже. Тем не менее, такое дополнение можно было бы реализовать и справа, и слева на участке или с обратной стороны от дороги, если позволяют нормативы.

​После: удивительно, но факт!

EXTENSION D'UNE MAISON A HAGENTHAL-LE-BAS, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

Вы только посмотрите на это потрясающее преобразование – на первом этаже расположились двери-слайдеры, которые, открываясь, впускают чистейший воздух из соседнего леса прямо в дом. Вся пристройка оформлена с помощью деревянных реек – обычно они крепятся на алюминиевый каркас.

​После: вид сбоку

EXTENSION D'UNE MAISON A HAGENTHAL-LE-BAS, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

Отсюда мы можем видеть, как автомобиль стоит на цокольном этаже, позволяя нам увидеть необычайную конструкцию с другого ракурса. Кстати, машин в этой семье две – одна стоит на склоне, а другая – рядом, она принадлежит хозяйке.

​После: финишные работы

EXTENSION D'UNE MAISON A HAGENTHAL-LE-BAS, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE Дома в стиле модерн
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

Вместе с дизайном интерьера в этой пристройке также были проведены изменения, повлиявшие и на вид экстерьера. Специальный экран с матовыми стеклами не только позволяет сделать двери-слайдеры безопасными для детей, но и сохраняет приватность первого уровня.

​После: из простого коттеджа в ультра-модный

EXTENSION D'UNE MAISON A HAGENTHAL-LE-BAS, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE Дома в стиле модерн
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

Такую пристройку можно реализовать в любом типе коттеджей, построенных из любых материалов. Выбрать специальный дизайн для пристройки вы можете сами или обратившись к архитектору или дизайнеру. Интересно, что пристройка может быть как отапливаемой, так и летней, позволяющей создать, например, летнюю игровую на время детских каникул, летнюю кухню или столовую или же спальню для родственников, которые приезжают именно летом.

​В процессе: каркасный вариант

EXTENSION D'UNE MAISON A HAGENTHAL-LE-BAS, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

Сама пристройка построена по каркасной технологии, подразумевает два уровня и организацию на своей крыше плоской террасы для отдыха.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Проект пристройки

EXTENSION D'UNE MAISON A HAGENTHAL-LE-BAS, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

Внутри пристройки – новая двусветная гостиная с маленьким балкончиком, доступным из лестничного холла на втором этаже.

Планировка цокольного и первого этажа

EXTENSION D'UNE MAISON A HAGENTHAL-LE-BAS, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

На цокольном этаже (план слева) вы можем видеть гаражный въезд, над которым и была реализована пристройка. На первом этаже (план справа) мы можем видеть ее модуль, выступающий из общего объема здания.

Небольшая фактическая прибавка в площади, тем не менее, была спасением для семьи с несколькими маленькими детьми. В данном случае было очень важно реализовать больше мест для досуга и развлечений на первом этаже, не перегружая интерьер.

Интересные материалы для вас на homify:

— Дом будущего: 50 квадратных метров на одного;

— Гостиные в стиле рустик: идеи дизайна.

​Дом архитектора: реконструкция коттеджа 1947 года
А вы хотели бы добавить к своему дому пристройку? Для какой комнаты?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо