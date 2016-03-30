До и После: Простой коттедж с ультра-модной пристройкой

Пристройка к этому коттеджу базировалась на въезде в цокольный гараж, хотя может быть реализована и просто сбоку, на участке. Поэтому можно смело считать, что этот французский проект модернизации обычного коттеджа можно использовать при любом загородном доме!
Авторы данного проекта из студии A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE занялись не только техническими моментами – стройкой, инженерией и коммуникациями, но и сделали так, чтобы новая пристройка эффектно подала новый облик данного коттеджа.
Проект реализован в регионе Эльзас, Франция, который славится своими традиционными европейскими домиками, узкими улочками и относительно провинциальным образом жизни.
На этой фотографии мы видим, что кран уже поместил первый элемент новой пристройки на ее законное место. Пока мы еще можем увидеть, куда именно пристраивается данный модуль – к скату мансардной крыши на втором этаже и маленьком окну справа от входа.
Обратите внимание, что, как мы уже говорили, пристройка будет находиться над въездом в гараж на цокольном этаже. Тем не менее, такое дополнение можно было бы реализовать и справа, и слева на участке или с обратной стороны от дороги, если позволяют нормативы.
Вы только посмотрите на это потрясающее преобразование – на первом этаже расположились двери-слайдеры, которые, открываясь, впускают чистейший воздух из соседнего леса прямо в дом. Вся пристройка оформлена с помощью деревянных реек – обычно они крепятся на алюминиевый каркас.
Отсюда мы можем видеть, как автомобиль стоит на цокольном этаже, позволяя нам увидеть необычайную конструкцию с другого ракурса. Кстати, машин в этой семье две – одна стоит на склоне, а другая – рядом, она принадлежит хозяйке.
Вместе с дизайном интерьера в этой пристройке также были проведены изменения, повлиявшие и на вид экстерьера. Специальный экран с матовыми стеклами не только позволяет сделать двери-слайдеры безопасными для детей, но и сохраняет приватность первого уровня.
Такую пристройку можно реализовать в любом типе коттеджей, построенных из любых материалов. Выбрать специальный дизайн для пристройки вы можете сами или обратившись к архитектору или дизайнеру. Интересно, что пристройка может быть как отапливаемой, так и летней, позволяющей создать, например, летнюю игровую на время детских каникул, летнюю кухню или столовую или же спальню для родственников, которые приезжают именно летом.
Сама пристройка построена по каркасной технологии, подразумевает два уровня и организацию на своей крыше плоской террасы для отдыха.
Внутри пристройки – новая двусветная гостиная с маленьким балкончиком, доступным из лестничного холла на втором этаже.
На цокольном этаже (план слева) вы можем видеть гаражный въезд, над которым и была реализована пристройка. На первом этаже (план справа) мы можем видеть ее модуль, выступающий из общего объема здания.
Небольшая фактическая прибавка в площади, тем не менее, была спасением для семьи с несколькими маленькими детьми. В данном случае было очень важно реализовать больше мест для досуга и развлечений на первом этаже, не перегружая интерьер.
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