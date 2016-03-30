До и После: Простой коттедж с ультра-модной пристройкой

Пристройка к этому коттеджу базировалась на въезде в цокольный гараж, хотя может быть реализована и просто сбоку, на участке. Поэтому можно смело считать, что этот французский проект модернизации обычного коттеджа можно использовать при любом загородном доме!

Авторы данного проекта из студии A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE занялись не только техническими моментами – стройкой, инженерией и коммуникациями, но и сделали так, чтобы новая пристройка эффектно подала новый облик данного коттеджа.

Проект реализован в регионе Эльзас, Франция, который славится своими традиционными европейскими домиками, узкими улочками и относительно провинциальным образом жизни.