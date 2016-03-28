Проект кирпичного дома на одну семью

Этот коттедж из кирпича оформлен в стиле модерн и является прекрасным решением для семейной жизни в пригороде. Основательный и комплексный подход, от проектирования до мельчайшего декора, позволяет скомбинировать все элементы в нужных пропорциях без «войны стилей».
Авторы данного проекта – архитекторы из студии CARBONE FERNANDEZ ARQUITECTOS, они занимаются эксклюзивными решениями в деле частной архитектуры в районе Буэнос-Айреса, Аргентина. Здесь поток желающих жить в собственном доме настолько велик, что даже сотням коттеджных поселков, стилизованных под индивидуальные стили, не справиться со спросом.
Общая площадь дома – 300 кв. метров чистого модерна – позволяет реализовать все мечты хозяев от просторной кухни с островом до собственной летней пристройки с летней кухней, мангалом и бильярдным залом.
Удивительно, но кирпичная отделка в замковом стиле, столь популярная в России, на Украине и в Польше, в Аргентине и других странах ЛА практически не используется. Здесь кирпичные дома не бывают похожи на крепости или форты и всегда уходят в сторону американского кантри.
Такой подход отлично сказывается на внешнем облике дома – он выглядит более позитивным, оставляя за собой право добавлять и брутальные элементы, типа кованых ворот. Секрет в том, что именно добавление в дизайн фасадов и экстерьер натурального дерева в виде дверей, окон, гаражных ворот, некоторых частей фасадов, деревянных террас и различных декораций (беседок, пергол, лавочек) позволяет сделать кирпич на вид более современным.
Кухня в стиле модерн – это прежде все функциональность, которая реализована с комфортом. Просчитывание расположения всех элементов – работа кухонного планировщика, которая в Аргентине часто выделена в отдельную профессию.
Интерьер гостиной в стиле кантри подразумевает современную отделку под стать времени, но также и традиционные изыски, например, кожаную мебель, натуральное дерево в отделке и мебели, а также наличие камина и очень часто кованых элементов.
Оформленная частично с помощью арабской мозаики эта ванная комната в аргентинском доме напоминает о мощи колониальной империи. Здесь реализована еще одна интересная идея – вдоль зеркала мы найдем полочку для аксессуаров, а между стеклами окна – декоративные растения из текстиля на белой гальке.
С одной стороны дома есть удивительная пристройка с видом на задний дворик, она не отапливается и не имеет стен с двух сторон. Здесь расположена полноценная летняя кухня (с печью, холодильником, раковиной и мелкой бытовой техникой), а также семейная столовая, барная стойка и бильярдная.
Непосредственно на заднем дворике нас ждет впечатляющая картина – две крупные пальмы, частично из-за которых и был куплен именно этот участок под застройку, красиво обрамляют как зону отдыха, так и сам дом.
Бассейн с полукруглым выходом на площадку и полукруглыми ступенями смотрится очень красиво, а его плавные линии повторяются и в дизайне ступеней с главной террасы при доме в сад.
Общее ландшафтное решение было достаточно простым – газонная площадка, оформленная по периметру кустарниками и деревьями там, где это наиболее необходимо.
Правильно подобраны и все цвета отделки. Красный кирпич с темно-синей крышей, белая плитка для бассейна и белые окна подчеркивают как статусность проекта, так и создают прекрасное настроение.
Этот проект дома очень похож на американский в плане общего облика, что напоминает нам о том, что вся Латинская Америка в определенном и довольно крупном сегменте загородного строительства реализует именно американскую мечту.
Интересные материалы для вас на homify: