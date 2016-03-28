Проект кирпичного дома на одну семью

Этот коттедж из кирпича оформлен в стиле модерн и является прекрасным решением для семейной жизни в пригороде. Основательный и комплексный подход, от проектирования до мельчайшего декора, позволяет скомбинировать все элементы в нужных пропорциях без «войны стилей».

Авторы данного проекта – архитекторы из студии CARBONE FERNANDEZ ARQUITECTOS, они занимаются эксклюзивными решениями в деле частной архитектуры в районе Буэнос-Айреса, Аргентина. Здесь поток желающих жить в собственном доме настолько велик, что даже сотням коттеджных поселков, стилизованных под индивидуальные стили, не справиться со спросом.

Общая площадь дома – 300 кв. метров чистого модерна – позволяет реализовать все мечты хозяев от просторной кухни с островом до собственной летней пристройки с летней кухней, мангалом и бильярдным залом.