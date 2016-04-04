Kак придать кухне шарм ретро?

Ретро — понятие довольно расплывчатое. Так можно назвать все, что было модным не менее 20 лет назад. Поэтому, создавая дизайн кухни в стиле ретро, возможна тесная взаимосвязь с конкретной эпохой. Это могут быть «хромированные» 30-е, военные 40-е, золотые 50-е или хипповые 70-е. Все зависит от вашего настроения!
Его универсальность позволяет выбрать наиболее подходящее решение для интерьера именно вашей кухни. Сегодня мы поделимся с вами полезными советами по ее оформлению.
Подвесные лампы в стиле промышленного ретро как нельзя лучше передают настроение середины XX века. Запоминающийся внешний вид ламп с металлическим плафоном на длинной ножке является символом дизайнерской революции, характеризующим эту декаду. Даже темные цвета такой лампы создадут уют на кухне.
Грамотно подобранная мебель для ретро-кухни – это уже 50 процентов успеха в нелегком деле воссоздания духа прошлых лет. Как же достичь необходимого результата? Первый вариант –поиск настоящих антикварных предметов мебели, над которыми, скорее всего, еще придется изрядно потрудиться: шлифовать, красить, одним словом, придавать вид эффектный и стильный. Разумеется, этот путь подразумевает солидные материальные затраты.
Если же финансовых средств на такое дорогое удовольствие не хватает, то придется обойтись приобретением или изготовлением на заказ кухонного гарнитура и обеденной группы, выполненных в ретро-стиле. Такая мебель, сработанная из дерева или МДФ с поливинилхлоридным покрытием, будет в разы дешевле, а на вид может лишь немногим отличаться от антиквариата. Ведь при ее производстве не только активно используются всевозможные методы состаривания (патинирование, браширование, нанесение кракелюрных лаков), но и учитываются особенности предметов интерьера соответствующей эпохи.
Что касается цветовой палитры, то в Ар-Деко и викторианском стиле, например, превалируют её приглушенные тона, а вот в позднем модернизме мы можем наблюдать просто сумасшествие композиционного смешения и яркости красок. Так что в каком бы направлении ретро-стиля не была оформлена кухня, ей всегда будет чем выделиться.
Говоря об интерьерных тканях в стиле ретро, хочется акцентировать внимание на господствовавших в середине прошлого века принтах. Насыщенных, пёстрых, взрывоопасных – словом, жизнерадостных!Повсеместное использование тканей с незамысловатыми стилизованными растительными и цветочными принтами также стало визитной карточкой ушедшей эпохи. В современном прочтении ретро, такие изображения хорошо ложатся на любой интерьерный текстиль – от штор до столовых салфеток.
Кроме всего прочего, шторы традиционно украшали всевозможные геометрические абстракции, клетки, полоски, круги, «ёлочки» и «шашечки». Иногда в эту «науку» проникали и этнические мотивы, что очень востребовано в современном дизайне.
Белый пол неплохо смотрится на ретро-кухне, но если вы хотите придать комнате особый характер, выбирайте черно-белую плитку в виде шахматной доски. Черно-белое сочетание – не только один из главных трендов 2016 года в интерьере, но и возможность создать яркую графическую композицию на полу кухни.
Кухня в ретро-исполнении — это не повод отказаться от благ цивилизации. В ней вполне может присутствовать бытовая техника, просто вписать её в интерьер надо так, чтобы не нарушилась общая идея стиля. Достичь такого компромисса можно задекорировав холодильник, посудомоечную машину и иные гаджеты фальш-панелями. Делается это легко и без особых трат.
Второй способ более дорогостоящ и заключается в приобретении техники в уже стилизованных корпусах. Обтекаемые формы, плавность линий, яркость цветов дополняют удлиненные ручки-скобы. Не каждый производитель может похвастаться тем, что в линейке выпускаемых им товаров имеется подобная техника, потому что изготовление её хлопотно и затратно, а спрос на такие бытовые приборы невелик. Однако если существует возможность, не откажите себе в удовольствии остановиться именно на данном варианте, который подарит кухне в ретро-стиле особый шик.
Тщательно подобранные аксессуары в ретро стиле и прочие милые мелочи из «бабушкиного сундука» помогут создать на кухне необходимое ностальгическое настроение и атмосферу домашнего уюта. Выбирая декоративные элементы не поленитесь во всех деталях изучить образцы интерьеров приглянувшейся вам эпохи – посмотрите фильмы, журналы, картины, открытки тех времен. Если для начала 20-го века характерны цветочные орнаменты, вышивка и декоративные тарелки, то для кухни в стиле 60-х более уместны разнообразные металлические детали, бутылочки и баночки.
В заключение хочется сказать, что не всегда стоит копировать стили прошлых лет «от и до». Hа примерах выше вы видите, как с помощью мебели, техники, аксессуаров можно удачно вплести в интерьер ретро-мотивы, не скатываясь в нарочитую музейную реконструкцию ушедшей эпохи.