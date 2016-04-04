Kак придать кухне шарм ретро?

Ретро — понятие довольно расплывчатое. Так можно назвать все, что было модным не менее 20 лет назад. Поэтому, создавая дизайн кухни в стиле ретро, возможна тесная взаимосвязь с конкретной эпохой. Это могут быть «хромированные» 30-е, военные 40-е, золотые 50-е или хипповые 70-е. Все зависит от вашего настроения!

Его универсальность позволяет выбрать наиболее подходящее решение для интерьера именно вашей кухни. Сегодня мы поделимся с вами полезными советами по ее оформлению.