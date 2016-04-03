Полезно знать: простые способы уменьшения аллергенов в вашем доме

Аллергия – бич современного человека. Ее может вызывать что угодно – продукты питания, пыльца растений, медикаменты, косметика, ткани.
Ежедневно мы сталкиваемся со множеством аллергенов – на работе, на улице, в магазинах, а порой даже в собственном доме не удается избежать встречи с ними.
В том случае, если вы склонны к аллергии, позаботьтесь о том, чтобы в вашем жилище было как можно меньше возбудителей, которые могут спровоцировать реакцию. Это несложно сделать, следуя нескольким простым рекомендациям.
Если даже дома вас постоянно донимают различные симптомы аллергии – зуд и покраснения на коже, слезоточивость, насморк, нарушения дыхания, жжение в глазах, чихание и кашель, не спешите бить тревогу. Хорошенько проверьте свой дом на наличие аллергенов – возможно, они прячутся именно там, где вы меньше всего ожидаете их обнаружить.
Излюбленные места обитания аллергенов – пыльные углы, мягкая мебель и ковры, подушки, места повышенной влажности.
Исключая по одному потенциальные аллергены, вы сможете определить тот фактор, который вызывает у вас реакцию, и искоренить его раз и навсегда. Согласитесь – это проще и лучше, чем годами сидеть на антигистаминных препаратах.
Как бы вы ни любили своих домашних питомцев, они первые в списке подозреваемых. Их слюна, кожный секрет, экскременты и другие продукты жизнедеятельности могут быть сильнейшими и опаснейшими аллергенами. Это касается всех зверушек – и кошек, и собак, и птиц, и рептилий. С аквариумными рыбками тоже не все просто – сами они аллергии не вызывают, а вот их еда – запросто.
Отправьте питомца куда-нибудь на время – пусть он поживет у ваших друзей или родителей. Сделайте генеральную уборку, хорошенько проветрите все помещения. Если после этого вам станет легче, то скорее всего, причина аллергии – именно ваш любимец. В этом случае у вас два варианта – отдать зверька в хорошие руки или обратиться к аллергологу, чтобы постараться устранить проблему без расставания с маленьким другом.
Один из главных возбудителей аллергии у большинства людей – пылевые клещи, которые даже могут стать причиной бронхиальной астмы. Это крохотные существа, живущие в домах и питающиеся отмершими частичками человеческой кожи, которые мы в обилии оставляем на одежде, постели и мебели. Основные места скопления клещей – подушки, диваны, мягкие игрушки, книги и ковры.
Чтобы избавиться от клещей или хотя бы просто уменьшить их популяцию, регулярно делайте уборку. Полы и плинтуса мойте подсоленной водой, пылесосьте не только ковры, но и мягкую мебель. По возможности обдувайте текстильные изделия струей горячего воздуха, а все, что можно гладить утюгом – гладьте. Эти меры помогут избавиться не только от клещей, но и от различных болезнетворных микробов, которые тоже могут обитать с вами под одной крышей.
В современных домах и квартирах, оснащенных хорошей системой вентиляции, плесень заводится редко. Тем не менее, ее все же можно иногда встретить в ванной или на кухне, где повышенная влажность способствует размножению плесневых грибов. Их споры – один из сильнейших аллергенов.
Решить проблему нетрудно. Регулярно проветривайте помещение, чтобы не допустить высокой влажности. Хорошо просушивайте белье и одежду, прежде чем складывать их в шкаф, так как во влажных тканях плесень охотно размножается. Как можно чаще мойте ванну, умывальник, раковину на кухне. И что очень важно – не допускайте застаивания воды в этих местах.
О домашних животных мы уже упоминали, но вот шерсть братьев наших меньших – отдельная тема. Если ваш мурлыка живет с вами бок о бок уже не первый год, а аллергия проявилась только сейчас, отведите пушистого друга к ветеринару. Возможно, в его шерстке завелись паразиты, вызывающие такую реакцию. То же самое касается собак.
Сама шерсть тоже нередко может послужить причиной аллергии – в этом случае вы можете завести сфинкса или рептилию.
Проверьте также свой гардероб, всевозможные одеяла и пледы, ведь изделия из натуральной шерсти тоже могут привести к развитию аллергических реакций.
В период цветения некоторых растений многие люди ужасно страдают. Тополь, амброзия и многие другие зеленые обитатели планеты наносят серьезный удар по нашему иммунитету. Порой даже дома от них нет спасения – особенно в жару, когда окна открыты настежь. В этом случае как можно чаще делайте влажную уборку, чтобы пыльца не летала в воздухе.
Тем, кто живет в частном доме, следует особенно тщательно подбирать растения и цветы для участка. Опытные садовники помогут сделать зеленую зону красивой и при этом минимизировать возможную концентрацию опасных аллергенов.
Если у вас есть цветущие комнатные растения, постарайтесь выселить их на какое-то время – быть может, вам станет легче. А друзей и родственников попросите, чтобы вместо цветов они дарили вам на праздники что-то менее опасное для здоровья.