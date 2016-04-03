Полезно знать: простые способы уменьшения аллергенов в вашем доме

Аллергия – бич современного человека. Ее может вызывать что угодно – продукты питания, пыльца растений, медикаменты, косметика, ткани.

Ежедневно мы сталкиваемся со множеством аллергенов – на работе, на улице, в магазинах, а порой даже в собственном доме не удается избежать встречи с ними.

В том случае, если вы склонны к аллергии, позаботьтесь о том, чтобы в вашем жилище было как можно меньше возбудителей, которые могут спровоцировать реакцию. Это несложно сделать, следуя нескольким простым рекомендациям.