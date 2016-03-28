Как покрасить дом перед его продажей

В маркетинге, как науке о продажах, уже существует целый раздел, посвященный психологии продаж. Дар разума, данный людям, играет с ними и плохие шутки, ведь ним легко манипулировать. При этом люди на подсознательном уровне замечают детали, несмотря на то, что смотрят они на общий фон. Если правильно устроить эти детали, это с большой вероятностью повлияет на процесс продажи.
Одной из таких деталей является цвет.
Здесь нелишним вспомнить то, что происходит в природе. Растения «осознали психологию продаж» для насекомых миллионы лет назад, дав толчок развитию всей жизни на Земле. Дело в том, что процесс размножения многих растений связан с необходимостью переносить половые клетки одного растения к другому, что называется опылением. Насекомые прекрасно справляются с этой ролью. Однако чтобы их привлечь, эволюция выработала механизм цветения. При этом, чем ярче цветок, тем больше насекомых он привлекает. При продаже недвижимости цвета тоже играют важную роль.
Поэтому нужно знать, какие выбрать цвета на продажу дома. Об этом и о том, как покрасить дом, пойдет речь далее.
Чтобы начать красить дом в выбранные цвета для продажи, нужно решить, кто будет проводить работы. Если времени достаточно и нужно сэкономить деньги, то можно осуществить все работы семьей. В то же время, аматорская работа может быть не столь качественной и она будет смотреться в лице покупателя соответственно. Дом будет довольно глупо выглядеть с новым ремонтом, который нужно переделывать, и это сыграет не в пользу продавца.
Поэтому, возможно стоит привлечь бригаду профессиональных маляров, которые сделают работу быстро и качественно. Компенсировать расходы на них и, возможно, немного заработать, поможет разумная продажная наценка к стоимости всего дома. Кроме того, для внутренней покраски дома нужно максимально освободить комнату от вещей, снять крышки розеток и выключателей, вынести кабели и т.д.
Также нужно расстелить пленку или специальную ткань на полу, а также на мебель, которая осталась, чтобы уберечь напольное покрытие и мебель от грунтовки и краски.
Любому процессу нередко следует этап тестирования, когда нужно проверить возможные варианты для действий. Конечно, если это вообще возможно.
Как ни странно, в случае покраски дома это довольно осуществимо. Тест начинается с похода в строительный магазин, где нужно выбрать несколько пробников — небольших банок краски. Выбирать можно совершенно разные цвета. В то же время, дома нужно решить, в какие цвета помещения дома точно не будут покрашены, чтобы не нести дополнительные затраты на пробники. Вполне разумно остановится на 5-6 цветах, можно и больше в зависимости от размеров дома и количества помещений в нем.
Выбор цвета для продажи дома лучше начать с таких нейтральных цветов, как белый и его производные (бежевый и пр.), светло-серый.
Придя домой нужно покрасить отдельные участки стены в пробные цвета. После этого оставить их на дней пять, оценивая насколько они будут уместны.
Пожив среди стен, участки которых окрашены пробными цветами, настало время выбрать цвета для продажи дома.
В первую очередь нужно полагаться на собственные ощущения. Прочувствовать, какие цвета показались более уместными в том или другом помещении. Красить весь дом в один цвет не стоит, так как это будет скучно и не решит много других практических вопросов.
Так, при помощи цвета можно визуально расширить маленькую комнату, сделать акцент на той или иной части помещения.
Важно помнить, что люди с более низким достатком любят яркие цвета, более обеспеченные — пастельные. Так как дом — это дорогостоящая покупка, возможно стоить подумать о том, чтобы покрасить его именно в пастельные цвета. В то же время, если в доме есть детская, то там будут уместны яркие цвета, которые так любят дети.
Многие пренебрегают этим этапом, однако грунтовка является такой же важной для покраски, как создание фундамента для дома. Ведь домов без фундаментов не бывает, верно?
Если старый отделочный слой облупился, потрескался или это обои, их нужно максимально зачистить и убрать. Если есть неровности на стенах необходимо их выровнять. Трещины надо зашпаклевать, так как после того, как краска высохнет, они будут способствовать ее лущению.
После того, как стены зачищены, нужно нанести грунтовку. Она обладает адгезивными свойствами (укрепляют контакт краски и окрашиваемой поверхности), а также укрепляет рыхлые поверхности. Лучше всего использовать универсальную грунтовку, которая обладает всеми этими качествами. Рекомендуют нанести хотя бы три слоя грунтовки, прежде чем начать чистовую покраску в цвета для продажи дома.
Когда грунтовка стен завершена, можно смело приступить к непосредственной покраске.
Чтобы красить быстро, лучше применять малярные валики большого размера. Залив краску в лоток, равномерно распределить ее по стене, осуществляя движения снизу вверх. Так краска будет схватываться на поверхности.
Если двигаться сверху вниз, она, наоборот, будет стекать от стены, не принося нужного эффекта. Для покраски углов и стыков, где валик не пройдет, можно использовать маленькие щетки.
После того, как стены в помещении окрашены, нужно дать им высохнуть. Пока это не произойдет, невозможно оценить качества покраски и нужен ли еще один слой, чтобы окончательно скрыть вид старых стен.
Поэтому лучше использовать это время в качестве перерыва и отдохнуть. Ведь нужны качественные цвета для продажи дома.
Если средства и время позволяют то к
старому дому можно сделать новую шикарную пристройку или беседку, что может значительно увеличить его стоимость.
После того, как краска высохла, нужно оценить работу.
Во-первых, равномерно покрасить с первого раза, как правило, невозможно. На стене будут видны места, где слой краски нанесен тоньше. Его необходимо выровнять.
Во-вторых, если старый цвет стен был темнее, чем новый, покраску в любом случае нужно будет повторять раз или два, пока старые оттенки не скроются за слоями красок нового цвета.
Итак, чтобы покрасить дом в цвета для продажи, нужно повторить цикл покраски-высыхания несколько раз. Особое внимание стоит уделить не только внутренним, но и внешним работам. Ведь внешний вид фасада дома также будет играть не самую последнюю роль при продаже жилища.
После того, как краска окончательно высохла, можно приступать к уборке комнат.
Ткань или пленку, которая защищала мебель и напольное покрытие от загрязнений, нужно снять и утилизировать. Валики и щетки, которые использовались для покраски, можно использовать и второй раз. Поэтому нужно их замочить в растворителе для красок, а потом тщательно вымыть водой. В противном случае они засохнут и станут бесполезными.
Следует вымыть окна, подоконники и полы от пыли. Также нужно вернуть все оборудование обратно, прикрепить крышки розеток и выключателей на место, занести обратно мебель. Собственно, нужно вернуть комнатам обычный жилой вид.
Те объёмы красок, которые остались после отделки помещений в цвета для продажи дома, лучше не выбрасывать, а сохранить. До продажи существует риск, что стены будут в каком-то месте случайно испачканы. Краска того же оттенка поможет исправить ситуацию. Да и скорее всего во дворе найдутся мелочи, которые можно немного разукрасить, чтобы придать им свежести и новизны.
Хранить такую краску лучше в отдельном помещении, которое не используется для проживания людей. Иначе вредные химические испарения могут негативно сказывать на здоровье и общем самочувствие жильцов.