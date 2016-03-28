Как покрасить дом перед его продажей

В маркетинге, как науке о продажах, уже существует целый раздел, посвященный психологии продаж. Дар разума, данный людям, играет с ними и плохие шутки, ведь ним легко манипулировать. При этом люди на подсознательном уровне замечают детали, несмотря на то, что смотрят они на общий фон. Если правильно устроить эти детали, это с большой вероятностью повлияет на процесс продажи.

Одной из таких деталей является цвет.

Здесь нелишним вспомнить то, что происходит в природе. Растения «осознали психологию продаж» для насекомых миллионы лет назад, дав толчок развитию всей жизни на Земле. Дело в том, что процесс размножения многих растений связан с необходимостью переносить половые клетки одного растения к другому, что называется опылением. Насекомые прекрасно справляются с этой ролью. Однако чтобы их привлечь, эволюция выработала механизм цветения. При этом, чем ярче цветок, тем больше насекомых он привлекает. При продаже недвижимости цвета тоже играют важную роль.

Поэтому нужно знать, какие выбрать цвета на продажу дома. Об этом и о том, как покрасить дом, пойдет речь далее.