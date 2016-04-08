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Превратите свой маленький сад в городскую мини-ферму

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Holzzäune, meingartenversand.de meingartenversand.de Сад Забор и ворота
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Выращивать всевозможные растения в собственном дворе – неописуемое удовольствие. Столько всего хочется посадить – пестрые цветы, душистые травы, овощи и зелень… Но размер земельного участка редко позволяет разгуляться вдоволь – не каждый может похвастать большим огородом.

Чтобы извлечь из своего сада максимальную пользу, научитесь грамотно распределять пространство. Какими бы скромными ни были его размеры, при грамотном подходе вполне возможно реализовать задуманное.

В этой статье вы найдете несколько советов о том, как полноценно использовать свои ресурсы и превратить даже маленький лоскуток земли в настоящую мини-ферму.

Используйте лианы для эстетической красоты

Ästhetische Natürlichkeit, GartenLandschaft Berg & Co. GmbH GartenLandschaft Berg & Co. GmbH Сад в стиле модерн
GartenLandschaft Berg &amp; Co. GmbH

GartenLandschaft Berg & Co. GmbH
GartenLandschaft Berg &amp; Co. GmbH
GartenLandschaft Berg & Co. GmbH

Если за овощами и зеленью на вашем участке не осталось места для цветов, а красоты хочется, используйте лианы. Они охотно заплетают собой заборы, беседки, арки, качели и другие постройки. Особого ухода подобные растения не требуют и успешно зимуют. Главное – следить, чтобы они не разрастались слишком сильно. 

Разнообразие видов лиан, которые можно найти в магазинах, просто поражает. В период цветения, который, кстати, весьма продолжителен, они превратят ваш сад в настоящий райский уголок. Звездочки, колокольчики, граммофоны и крупные зеленые листья лиан будут радовать вас очень долго. Для создания особо необычных композиций рекомендуем обратиться к опытным садовникам.

Разграничивайте пространство, используя забор

Holzzäune, meingartenversand.de meingartenversand.de Сад Забор и ворота
meingartenversand.de

meingartenversand.de
meingartenversand.de
meingartenversand.de

Каждый раз, когда вы собираетесь что-либо сажать, тщательно все распланируйте и, желательно, заранее. Оцените имеющуюся площадь и отведите для каждого из растений отдельное пространство. Чтобы не нарушать задуманную схему, используйте ограждения, которые будут четко отделять одну зону от другой.

Особенно полезным будет забор, если у вас есть пушистые или пернатые питомцы – кошки, собаки, куры, уточки. Как бы вы их не любили, эти проказники порой могут заметно подпортить огород, сведя на нет все ваши старания. Прочная ограда поможет уберечь ваши насаждения от проделок животных.

Постройте садовые грядки – это просто и легко

​London Kitchen Garden - Small Garden Design by LS+L homify Сад в рустикальном стиле Дерево Многоцветный kitchen garden,Potager,Town garden,Small garden
homify

​London Kitchen Garden – Small Garden Design by LS+L

homify
homify
homify

Садовые грядки не только помогают четко распределить пространство, но и выглядят очень привлекательно. Не только цветы – даже самый скромный укроп в таком оформлении будет радовать глаз. Что уж говорить об очаровательной клубнике, красных огоньках стручкового перца, ажурных листьях савойской капусты?

Построить садовые грядки очень просто, а ограждения для них можно сделать из подручных средств, не тратя деньги на покупку материалов. Подойдет дерево, кирпич, шифер, пластик и даже необработанный камень. Особенно хороша ограда, глубоко уходящая в почву – благодаря ей на грядки будет «пробираться» гораздо меньше сорняков.

Удобряйте почву

Плодовый сад Руслан Михайлов rmgarden Сад в средиземноморском стиле
Руслан Михайлов rmgarden

Плодовый сад

Руслан Михайлов rmgarden
Руслан Михайлов rmgarden
Руслан Михайлов rmgarden

Чтобы максимально повысить КПД своего сада, не забывайте регулярно удобрять почву. Так даже крохотный огород сможет подарить вам обильный урожай. 

В современных магазинах можно найти множество эффективных химических удобрений, которые улучшают рост растений и при этом не наносят вреда здоровью.

Среди минеральных удобрений наиболее безопасна зола – костная или торфяная. Однако, использовать ее лучше всего не в чистом виде, а в составе компостных смесей. А вот для тяжелой, глинистой почвы она не подходит вовсе. 

Хранить такое удобрение нужно в сухом месте, потому как вода может вымыть из него все полезные вещества.

Выбирайте правильные растения для фермы

raised beds border edging Quercus UK Ltd Сад в стиле минимализм
Quercus UK Ltd

raised beds border edging

Quercus UK Ltd
Quercus UK Ltd
Quercus UK Ltd

Выбор растений для мини-фермы играет определяющую роль. Трезво оценивайте свои возможности! 

Так, если у вас совсем небольшой огород, вряд ли он сможет обеспечить вас картофелем или горохом на целый год. А вот растения, плодоносящие продолжительное время, или травы, которые долго хранятся в сушеном виде – отличный вариант.

Всего несколько кустиков базилика, кинзы, эстрагона, укропа и петрушки надолго обеспечат вас ароматными специями. На нескольких грядках клубники или земляники вы сможете вырастить урожай, достаточный, чтобы и полакомиться свежими ягодами, и закрыть несколько банок варенья.

Посейте семена овощных культур

Wildtomate Humboldtii, Naturgarten-Samen aus Leipzig Naturgarten-Samen aus Leipzig Сад Растения
Naturgarten-Samen aus Leipzig

Naturgarten-Samen aus Leipzig
Naturgarten-Samen aus Leipzig
Naturgarten-Samen aus Leipzig

Подберите такие сорта помидоров, перца и огурцов, которые отличаются длительным плодоношением. Таким образом все лето вы сможете лакомиться свежими овощами со своего огорода. А если повезет, то даже сможете приготовить на зиму несколько банок отменного соленья. 

Всевозможные кабачки и тыква – тоже отличный вариант. Они не только долго плодоносят, но и ухода требуют минимального, а плоды их хранятся очень долго. Десяток крупных тыкв, которые не составит труда вырастить даже на маленьком участке, будут снабжать вашу семью витаминами до самой весны.

То же самое с капустой. Высадив белокочанную красавицу на нескольких грядках и хорошо за ней ухаживая, вы сможете собрать два-три мешка урожая, который долго хранится.

Переходите на органику

Stoere achtertuin in Cothen, Dutch Quality Gardens, Mocking Hoveniers Dutch Quality Gardens, Mocking Hoveniers Сад Растения
Dutch Quality Gardens, Mocking Hoveniers

Dutch Quality Gardens, Mocking Hoveniers
Dutch Quality Gardens, Mocking Hoveniers
Dutch Quality Gardens, Mocking Hoveniers

Органические удобрения – доступный, простой и эффективный способ сделать почву на своем участке более плодородной. Наиболее популярны в этой области коровий навоз, куриный помет и перегной – им действительно нет равных. Насытить растения кальцием, который, как и людям, необходим им для роста, поможет измельченная яичная скорлупа.

Хороши и другие органические удобрения – например, зеленые. Свежие травы, измельченные и закопанные в землю, дают отличный результат. Особенно удачно зарекомендовали себя люпин и клевер, косить которые рекомендуется в период цветения.

Яркие будни за городом
Поделитесь своими советами: как можно превратить небольшой сад в мини-ферму?

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