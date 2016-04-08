Превратите свой маленький сад в городскую мини-ферму

Выращивать всевозможные растения в собственном дворе – неописуемое удовольствие. Столько всего хочется посадить – пестрые цветы, душистые травы, овощи и зелень… Но размер земельного участка редко позволяет разгуляться вдоволь – не каждый может похвастать большим огородом.

Чтобы извлечь из своего сада максимальную пользу, научитесь грамотно распределять пространство. Какими бы скромными ни были его размеры, при грамотном подходе вполне возможно реализовать задуманное.

В этой статье вы найдете несколько советов о том, как полноценно использовать свои ресурсы и превратить даже маленький лоскуток земли в настоящую мини-ферму.