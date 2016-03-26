Большое счастье в компактном доме

На страницах homify мы не раз рассказывали читателям о творчестве наших японских коллег. В первую очередь нам нравится продуманность дизайна интерьера и архитектуры, которыми они наделяют свои работы. Именно это является основополагающим фактором для создания наиболее комфортных условий проживания. Нас очаровывает все, что связано с Азией и её культурой, в то же время специалисты Страны восходящего солнца черпают вдохновение в европейских традициях проектирования. Вот и сегодня мы рассмотрим потрясающий проект, которой мог бы быть реализован далеко за пределами Японии.