Большое счастье в компактном доме

На страницах homify мы не раз рассказывали читателям о творчестве наших японских коллег. В первую очередь нам нравится продуманность дизайна интерьера и архитектуры, которыми они наделяют свои работы. Именно это является основополагающим фактором для создания наиболее комфортных условий проживания. Нас очаровывает все, что связано с Азией и её культурой, в то же время специалисты Страны восходящего солнца черпают вдохновение в европейских традициях проектирования. Вот и сегодня мы рассмотрим потрясающий проект, которой мог бы быть реализован далеко за пределами Японии.
Этот замечательный дом находится в черте небольшого города, в котором строительство двухэтажных зданий является привычной частью пейзажа. Общая площадь постройки составляет примерно 135 кв. м, а ориентировочная стоимость строительства — 22,3 млн. рублей.
Совершенно очевидно, что специалисты не только изрядно потрудились над обликом дома, но и сделали все возможное, чтобы адаптировать постройку к климатическим условиям региона. Использование альтернативных источников энергии во многих странах признано достойным способом экономии, который в то же время помогает стабилизировать и экологические показатели.
Дом был построен на бетонном фундаменте, а вся отделку выполнена из любимого материала — дерева. На фоне других городских фасадов деревянный сайдинг смотрится роскошно и оригинально одновременно. Можно сказать, что в то же время стильный облик балансирует на грани с аскетизмом.
Традиционная скатная крыша — это естественная, классическая красота форм. Поскольку дом подразумевает использование солнечных батарей, такая отделка гармоничным образом вписывает их в экстерьер.
С этого ракурса фасад напоминает отнюдь не классическую постройку. В голову приходят ассоциации с современными домами, которые имеют панорамные окна, стеклянный вход и собственную террасу с видом на сад. Интерьеры этого дома купаются в естественном освещении.
Платформа, на которой расположился дом, покрыта палубной доской, устойчивой к воздействиям непогоды. В летнее время года на ней хорошо будут смотреться кадки с цветами или различные изделия из керамики. Небольшой сад поблизости придает этой постройке дополнительное очарование, а спокойная атмосфера этой местности позволяет сконцентрироваться на деталях и почувствовать все прелести размеренной жизни.
Интерьеры дома можно увидеть на страничке проекта.