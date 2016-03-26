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Большое счастье в компактном доме

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柏の平屋 ねじれ屋根のせ, 千田建築設計 千田建築設計 Дома в эклектичном стиле Дерево
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На страницах homify мы не раз рассказывали читателям о творчестве наших японских коллег. В первую очередь нам нравится продуманность дизайна интерьера и архитектуры, которыми они наделяют свои работы. Именно это является основополагающим фактором для создания наиболее комфортных условий проживания. Нас очаровывает все, что связано с Азией и её культурой, в то же время специалисты Страны восходящего солнца черпают вдохновение в европейских традициях проектирования. Вот и сегодня мы рассмотрим потрясающий проект, которой мог бы быть реализован далеко за пределами Японии.

Семейная обитель

柏の平屋 ねじれ屋根のせ, 千田建築設計 千田建築設計 Дома в эклектичном стиле
千田建築設計

千田建築設計
千田建築設計
千田建築設計

Этот замечательный дом находится в черте небольшого города, в котором строительство двухэтажных зданий является привычной частью пейзажа. Общая площадь постройки составляет примерно 135 кв. м, а ориентировочная стоимость строительства —  22,3 млн. рублей.

Экология на первом месте

柏の平屋 ねじれ屋根のせ, 千田建築設計 千田建築設計 Дома в эклектичном стиле Дерево
千田建築設計

千田建築設計
千田建築設計
千田建築設計

Совершенно очевидно, что специалисты не только изрядно потрудились над обликом дома, но и сделали все возможное, чтобы адаптировать постройку к климатическим условиям региона. Использование альтернативных источников энергии во многих странах признано достойным способом экономии, который в то же время помогает стабилизировать и экологические показатели.

Только экологичные материалы

柏の平屋 ねじれ屋根のせ, 千田建築設計 千田建築設計 Дома в эклектичном стиле Дерево
千田建築設計

千田建築設計
千田建築設計
千田建築設計

Дом был построен на бетонном фундаменте, а вся отделку выполнена из любимого материала — дерева. На фоне других городских фасадов деревянный сайдинг смотрится роскошно и оригинально одновременно. Можно сказать, что в то же время стильный облик балансирует на грани с аскетизмом.

Пассивный дом

柏の平屋 ねじれ屋根のせ, 千田建築設計 千田建築設計 Дома в эклектичном стиле Дерево
千田建築設計

千田建築設計
千田建築設計
千田建築設計

Традиционная скатная крыша — это естественная, классическая красота форм. Поскольку дом подразумевает использование солнечных батарей, такая отделка гармоничным образом вписывает их в экстерьер.

Торжество света

柏の平屋 ねじれ屋根のせ, 千田建築設計 千田建築設計 Сад в эклектичном стиле Дерево
千田建築設計

千田建築設計
千田建築設計
千田建築設計

С этого ракурса фасад напоминает отнюдь не классическую постройку. В голову приходят ассоциации с современными домами, которые имеют панорамные окна, стеклянный вход и собственную террасу с видом на сад. Интерьеры этого дома купаются в естественном освещении.

Будущий сад

柏の平屋 ねじれ屋根のせ, 千田建築設計 千田建築設計 Дома в эклектичном стиле Железо / Сталь
千田建築設計

千田建築設計
千田建築設計
千田建築設計

Платформа, на которой расположился дом, покрыта палубной доской, устойчивой к воздействиям непогоды. В летнее время года на ней хорошо будут смотреться кадки с цветами или различные изделия из керамики. Небольшой сад поблизости придает этой постройке дополнительное очарование, а спокойная атмосфера этой местности позволяет сконцентрироваться на деталях и почувствовать все прелести размеренной жизни.

Интерьеры дома можно увидеть на страничке проекта.

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