Дом в стиле Ллойда Райта

Авторы проекта Arch Innovation Group известны как симбиоз архитекторов, инженеров и дизайнеров. Успешно дополняя друг друга в команде, компания занимает лидирующие позиции в сфере проектных и строительных услуг.

Дом, построенный в американском стиле прерий с оттенками традиционализма — отличный вариант для тех, кто ищет обстоятельности и ощущения стабильности. Желание пребывать в спокойной среде не обходит стороной ни одного обывателя, только так можно объяснить всплеск популярности строительства идеально интегрированных в природную среду загородных домов.