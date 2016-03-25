Дом в стиле Ллойда Райта

Авторы проекта Arch Innovation Group известны как симбиоз архитекторов, инженеров и дизайнеров. Успешно дополняя друг друга в команде, компания занимает лидирующие позиции в сфере проектных и строительных услуг.
Дом, построенный в американском стиле прерий с оттенками традиционализма — отличный вариант для тех, кто ищет обстоятельности и ощущения стабильности. Желание пребывать в спокойной среде не обходит стороной ни одного обывателя, только так можно объяснить всплеск популярности строительства идеально интегрированных в природную среду загородных домов.
Гармония архитектуры и ландшафта — тенденция, которая заслуженно становится эпицентром современных модных течений в архитектуре. Дом, который мы сегодня покажем, был спроектирован в лучших традициях Ллойда Райта, которые основываются на кирпичной архитектуре, натуральных материалах и теплых природных оттенках.
Согласно канонам стиля прерий, постройка не только не портит пейзаж, но и идеально вписывается в него, даря ощущение полной интеграции в природную среду. Когда-то это можно было считать экзотикой, а сейчас — необходимым фактором комфортной жизни.
В отличие от традиционных европейских коттеджей, этот проект выглядит будто растянутым по поверхности. Большие окна, кирпичные стены, использование камня в оформлении фасада — вот основа предлагаемого стиля прерий. В то же время этот дом безумно похож на азиатскую архитектуру, о чем напоминает плоская крыша, а также маленький сад камней.
Предлагаем изучить книгу идей, посвященную подражанию европейской архитектуре в Японии.
Колонны и форма крыши подчеркивают геометрию постройки. Этот дом является прекрасным примером гармоничного единства прямых и четких линий. Благодаря использованию теплых земляных оттенков и натуральных материалов, таких как кирпич и дерево, экстерьер выглядит очень уютным.
Благодаря окнам в пол в течение дня в дом проникает достаточно естественного света для того, чтобы чувствовать себя максимально приближенным к нахождению на открытом воздухе. В этом проекте соединены все главные прелести современного частного дома. Не сказка ли жить в таком окружении?
Прекрасный стиль прерий, воссозданный Arch Innovation Group, обладает непревзойденной красотой и энергетикой. Совершенно очевидно, что этот проект имеет свой собственный стиль и характер, индивидуальность и харизму. Общая площадь постройки составляет 330 кв.м. Подробный архитектурный план можно изучить в профайле архитекторов.