Обшивка фронтона: что учесть?

Декорирование дома снаружи не менее важно, чем дизайнерская отделка внутренних помещений. Чердачные фронтоны, как следует из их названия, находятся на переднем плане внешнего вида дома. Существует не один способ и целый ряд материалов для того, чтобы сделать привлекательную и броскую отделку этой части здания.
И обшивка фронтона в этом случае играет главенствующую роль.
Форма крыши дома может варьироваться от самых простых и ставших классическими скатов, до замысловатых и многогранных в конструкционном решении, с множеством скатных плоскостей разного углового и высотного положения.
Крыши остроугольного расположения стропильных балок, как правило, делаются двускатными. Фасадную часть между скатами, образующую чердачную перегородку и принято называть фронтоном. На самом же деле понятие «фронтон» гораздо шире и может относиться к любому фасадной части, закрывающей собой чердачное пространство. А так как крыши зачастую имеют куда более сложные конфигурации, чем «щипцовая» двускатная, то и фронтонов у дома может быть несколько и совершенной разной геометрии.
Основным строительным материалом фронтона служит тот же самый материал, из которого возведен и сам дом. Если здание выполнено из деревянного бруса или цельного бревна, то и фронтон, как продолжение фасада имеет ту же структуру что и стена. То же касается кирпичной и блочной кладки.
На сегодняшний день для декоративной отделки фронтона, в ход идут самые разноплановые строительные материалы. Не теряет своей актуальности натуральное дерево, например тот же блокхаус имитирует бревенчатую фактуру. Во многих случаях предпочтение отдается более долговечным и универсальным материалам для обшивки. К ним относится и небезызвестный виниловый сайдинг. Многие и многие достоинства этого материала трудно переоценить. Именно их наличие сделало сайдинговые панели столь популярными. Обшивка фронтона сайдингом по праву занимает первенство по частоте применения.
Сайдинг выпускается в обширной цветовой палитре. Он очень устойчив к воздействию негативных факторов окружающей среды. Даже через много лет нахождения на фасаде и фронтоне, сайдинговые панели не подвержены деформации. Они прекрасно держат первоначальную форму и не выгорают на солнце, не блекнут и не выцветают под воздействием ультрафиолетовых лучей. Кроме всего прочего сайдинг довольно неприхотлив в монтаже. Обшить фронтон виниловым сайдингом будет под силу даже и непрофессиональному строителю – самоучке.
Впрочем, внешний вид и дизайн фронтона выполняется гораздо в более разнообразных вариантах, нежели фактурное продолжение материала постройки или обшивки стен. Дизайнерской фантазии и воображению призвана помочь обшивка фронтона.
При выборе качественных характеристик отделочных материалов применяемых для обшивки, следует обязательным образом учесть климатические особенности местности, а в частности возможные ветровые нагрузки на фронтон. Иначе при обшивке фронтальной части фасада легкими материалами, да еще при недостаточно надежном креплении их к плоскости фронтона, есть высокая вероятность разрушения обшивочных элементов порывами ветра.
Обшивка фронтона, в зависимости от собственных предпочтений и пожеланий владельцев дома возможна в таком исполнении, когда она полностью схожа и вписывается в общую внешнюю концепцию отделки домовладения. В иных случаях скорее наоборот, применением разноплановых материалов добиваются резкого контраста фронтона, по отношению к стенам.
Способы крепления для обшивки различаются не так очевидно. Здесь следует брать в расчет вид материала, из которого выполнен сам фронтон. Но принцип крепления в основном схож – монтаж обрешеточной конструкции из деревянных реек или специального металлического профиля, непосредственно на плоскость чердачной перегородки. А уже как финальный этап настилается сама обшивка фронтона.
Еще одним материалом для обшивки фронтона служат плоские металлические листы. В продаже встречаются оцинкованные стальные листы с защитным полимерным слоем из полиуритана или полиэстера, так называемый профнастил. Покрытие профнастила имеет широкую гамму цветов, что позволяет подобрать такой обшивочный материал к любому сочетанию элементов дизайнерского оформления. Встречаются также алюминиевые, медные и титановые листы с ребрами жесткости. Однако они не так востребованы, в силу своей дороговизны.
Обшивка фронтона металлическими листами позволит надежно защитить фронтон от атмосферных осадков и ветра, случайных механических воздействий и повреждений. Большие размеры листов позволяют покрывать значительные участки обшиваемой поверхности. Монтаж таких листов не занимает много времени. Крепятся они или напрямую к поверхности фронтона, если чердак подразумевается холодным. И на обрешетку, когда планируется размещение утеплительного материала и гидропароизоляции для создания теплого фронтона.
Своеобразной оригинальности и выраженной заурядности внешнему виду придает обшивка фронтона черепицей. Плитки глиняной черепицы ромбовидной или прямоугольной формы, с гладкой формой или узорчатой текстурой, будут выглядеть на фронтоне более чем экзотично и привлекательно.
Особенно красочный и в некоторой степени иллюзорный вид приобретает фронтон, когда такое кровельное покрытие как битумная черепица, являясь как бы продолжением крышных скатов, плавно переходит и на фронтон. Битумная черепица к тому же отличный шумоизолятор и дополнительный утеплительный слой.
Обшивка фронтона сайдингом чем и примечательна, что не требует каких–то особых затяжных подготовительных работ.
Единственное что придется обеспечить, так это максимально возможную ровность поверхности. В случае монтажа сайдинга на саму поверхность фронтона, ее следует старательно очистить от грязи, пыли или имеющегося старого покрытия. Тщательно загрунтовать и выровнять поверхность. Если основание выполнено из дерева, то в обязательном порядке наносится антисептический состав и следом грунтовка глубокого проникновения.
Предпочтительнее монтировать панели винилового сайдинга на собранную металлическую или деревянную обрешетку. Это позволит добиться идеальной ровности их расположения. К тому же обрешетка позволит заложить между фронтоном и обшивочным материалом слой утеплителя.
Кроме сайдинговых панелей для проведения обшивки потребуется и специальная крепежная фурнитура. Это, прежде всего монтажные планки и профили различного предназначения.
Следуя дизайнерской задумке сайдинг может быть установлен как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Начинается обшивка фронтона сайдингом с установки стартовых профилей. Этот этап очень важен, так как ровности их установки зависит в последующем ровность расположения панелей. Вслед за стартовыми профилями к каркасу обрешетки крепятся внутренние и внешние угловые профили. После того как все эти элементы заняли свое место монтируются панели сайдинга. Начиная с самой нижней, ее края вставляют в замки стартового и углового профиля и крепятся к рейкам обрешетки, последовательно продвигаясь в верхнем направлении, вплоть до последней финишной панели. По периметру фронтон обшивается с помощью тех же стартовых профилей и фрагментов панелей нужной длины.
Наиболее распространенной ошибкой при монтаже сайдинга чаще всего бывает несоблюдение температурных зазоров между всеми частями обшивки. При изменении климатических условий сайдинг способен значительно расширяться. В местах соприкосновения элементы сборки начинают упираться друг в друга, вызывая тем самым волнообразные деформации. В результате этого страдает вся обшивка фронтона. Вспучивание и волновые горбы становятся видны даже невооруженным глазом. Вся работа в итоге идет полностью насмарку.
Еще одной частой ошибкой является слишком тугое крепление самой панели крепежными элементами. При таком положении плотной зажатости между рейками обрешетки и шляпкой самореза или гвоздя, панель при малейшем температурном расширении начнет гнуться и искривляться. Поэтому следует твердо помнить о необходимости оставление зазоров между панелями не менее чем в 10 мм, а между составляющими элементами обшивки не менее чем 6 мм.
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