Обшивка фронтона: что учесть?

Декорирование дома снаружи не менее важно, чем дизайнерская отделка внутренних помещений. Чердачные фронтоны, как следует из их названия, находятся на переднем плане внешнего вида дома. Существует не один способ и целый ряд материалов для того, чтобы сделать привлекательную и броскую отделку этой части здания.

И обшивка фронтона в этом случае играет главенствующую роль.

Форма крыши дома может варьироваться от самых простых и ставших классическими скатов, до замысловатых и многогранных в конструкционном решении, с множеством скатных плоскостей разного углового и высотного положения.