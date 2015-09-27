Конструкция и устройство плавающего пола

В наше время есть несколько систем, попадающих под определение
плавающего пола. Это происходит из-за большого количества материалов на рынке производителей. Если хорошенько подумать, то главной особенностью всех видов плавающего пола является отсутствие жесткой фиксации с основанием. В разрезе можно увидеть, что конструкция плавающего пола представляет собой несколько разных слоев из различных материалов, которые образуют единый слой.
Плавающий пол кладут по двум причинам: первая – это высокая звукоизоляция. Благодаря тому, что напольное покрытие не соприкасается с основанием и стенами, звукоизоляционные свойства этой системы пола просто восхитительны.
Так что если Вас сильно достают соседи своей музыкой и вечеринками, громкими шаркающими шагами или топаньем, передвижением мебели ил просто ремонтом – плавающая конструкция пола будет для Вас спасением во всех смыслах. Эта система способна изолировать все внешние звуки на 50% минимум. Так что используйте эту конструкцию и наслаждайтесь тишиной и покоем.
Второй причиной является хорошая теплоизоляция. Теплый пол важен для жителей первых этажей, поэтому им предпочтительнее использовать эту конструкцию.
Теплый пол нужен не только для квартир на первом этаже, но также и в детской (чтобы малыши спокойно играли на полу, а Вы не переживали за их здоровье) и в ванной комнате (холодный кафель мало кому нравится, особенно зимой). Создав из своей квартиры уютное теплое гнездышко, Вы не захотите больше расставаться с ней, Вам захочется возвращаться туда снова и снова.
Специального ухода такой пол не требует, его можно также мыть, протирать и пылесосить, как и другие виды полов. Плавающий пол легко и быстро собирается, простота монтажа является еще одним преимуществом этой системы пола.
Ниже мы рассмотрим несколько видов конструкций плавающего пола, каждый из которых по своему удобен и практичен. Выбор за Вами!
К данной конструкции плавающего пола относятся полы из ламината, шпунтованной доски, а также паркет. Собственно, именно поэтому второе название этой системы плавающего пола звучит так:
деревянный плавающий пол. Материалы перед монтажом должны немного полежать в том помещении, где будет укладываться плавающий пол.
Ребята из дизайн – студии интерьера ’ART – B.O.S
в своем небольшом проекте Дизайн частной квартиры на Цветном бульваре’ положили в качестве покрытия на пол вот такой замечательный паркет теплого и мягкого коричневого оттенка. Такое покрытие замечательно бы подошло на заключительный слой сборного плавающего пола.
Чтобы получить качественный пол необходимо проверить основание на ровность. Если на нем есть маленькие царапинки, сколы, выбоины или другие мелкие изъяны – это не страшно. Но если на основании присутствуют существенные неровности, то срок службы такого плавающего пола резко сократится в разы. Проверить неровности основания можно с помощью длинной рейки. Просто приложите ее к основанию и посмотрите, если будут видны просветы – значит неровности есть. Осталось только выяснить, насколько они существенные.
Деревянный пол, с точки зрения дизайнеров, подходит практически под любой дизайн интерьера. Главное правильно выбрать цвет и фактуру покрытия. Деревянное покрытие лучше всего подойдет к стилю кантри, рустикальному или прованс.
Подробнее про особенности рустикального стиля Вы можете прочитать в этой статье.
Для конструкции этого плавающего пола используются многослойные панели с верхним слоем из натуральной пробки. Каждая такая панель обладает своим неординарным и уникальным рисунком, создавая поистине неповторимое покрытие пола в каждом доме. Панели не имеют жесткого сцепления с основанием, как и деревянный плавающий пол, но они соединяются между собой с помощью системы
паз-гребень. Стыки таких панелей обработаны водостойким клеем. Такой пол обладает своим уникальным преимуществом – при необходимости, панели можно демонтировать и переложить в другое место, более соответствующее новым требованиям хозяев.
Этот вид плавающего пола обладает своей задачей – создание ровной основы, на которую уже настилают финишное декоративное покрытие. В том числе и сборные покрытия, о которых мы писали чуть выше. Такая создаваемая основа под покрытие должна обладать теплоизоляционными или звукоизоляционными свойствами.
Если Вам необходимы в первую очередь тишина и покой – то Вам рекомендуется рассмотреть звукоизоляционные свойства разнообразных материалов. Хорошей звукоизоляцией обладают минераловатные материалы.
А если Вам в первую очередь нужны тепло и уют в доме – Вам следует обратить внимание на теплоизоляционные материалы. Одним из лучших теплоизоляционных материалов является пенопласт. Он имеет самые лучшие показатели среди других современных материалов.
В зависимости от того, что для Вас важнее, тепло или тишина, мы и выбираем основной изоляционный материал.
В любом случае, такой пол монтируется всухую, без использования бетона, других растворов и иных веществ, содержащих влагу. Такой способ очень эффективен в тех случаях, когда на нижний этажах (в многоквартирном или частном доме) уже сделан ремонт и можно испортить его избыточной влагой. К тому же, все слои участвуют в звукопоглощении, в отличие об бетонных плавающих полов. К использованию такого пола можно приступать сразу же, не ожидая застывания, как в бетонных вариантах конструкции плавающего пола.
Такая конструкция плавающего пола наиболее прочная и долговечная. Поэтому эту систему часто применяют там, где существуют большие нагрузки на поверхность пола: на складах или производственных зданиях. Но и в частных жилых домах такой пол не редкость из-за его надежности и долговечности. При правильном изготовлении бетонный плавающий пол прослужит долгие годы.
Такая конструкция пола будет нуждаться в установке дополнительных отопительных контуров. Теплый пол должен быть, и не важно, будет ли это водяной теплый пол или электрический. При использовании встроенных в пол отопительных контуров нужна хорошая теплопроводность верхнего слоя конструкции. Иначе пол потеряет всю свою эффективность. Одновременно, нужно чтобы была низкая теплопроводность у изоляционного слоя, чтобы не было утечки тепла вниз. С такой задачей бетонные плавающие полы справляются на отлично.
Итак, подведем наши итоги. Какой бы Вы не выбрали способ укладки плавающего пола, основным и самым важным его качеством будет отсутствие жесткой связи с основанием пола и стенами помещения. А значит, он уже будет защищать Вас от шума и грохота соседей намного лучше, чем другие конструкции полов. А используя нужные теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, Вы сможете улучшить эти показатели, создавая для себя и своей семьи идеальное покрытие пола.