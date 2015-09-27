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Конструкция и устройство плавающего пола

Алиса Алиса
О Р Е Х С О З Р Е Л, Archibrook Archibrook Стены и полПол и стены
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В наше время есть несколько систем, попадающих под определение плавающего пола. Это происходит из-за большого количества материалов на рынке производителей. Если хорошенько подумать, то главной особенностью всех видов плавающего пола является отсутствие жесткой фиксации с основанием. В разрезе можно увидеть, что конструкция плавающего пола представляет собой несколько разных слоев из различных материалов, которые образуют единый слой. 

Плавающий пол кладут по двум причинам: первая – это высокая звукоизоляция. Благодаря тому, что напольное покрытие не соприкасается с основанием и стенами, звукоизоляционные свойства этой системы пола просто восхитительны. 

Так что если Вас сильно достают соседи своей музыкой и вечеринками, громкими шаркающими шагами или топаньем, передвижением мебели ил просто ремонтом – плавающая конструкция пола будет для Вас спасением во всех смыслах. Эта система способна изолировать все внешние звуки на 50% минимум. Так что используйте эту конструкцию и наслаждайтесь тишиной и покоем.

Второй причиной является хорошая теплоизоляция. Теплый пол важен для жителей первых этажей, поэтому им предпочтительнее использовать эту конструкцию.

Теплый пол нужен не только для квартир на первом этаже, но также и в детской (чтобы малыши спокойно играли на полу, а Вы не переживали за их здоровье) и в ванной комнате (холодный кафель мало кому нравится, особенно зимой). Создав из своей квартиры уютное теплое гнездышко, Вы не захотите больше расставаться с ней, Вам захочется возвращаться туда снова и снова. 

Специального ухода такой пол не требует, его можно также мыть, протирать и пылесосить, как и другие виды полов. Плавающий пол легко и быстро собирается, простота монтажа является еще одним преимуществом этой системы пола.

Ниже мы рассмотрим несколько видов конструкций плавающего пола, каждый из которых по своему удобен и практичен. Выбор за Вами!

Сборный плавающий пол

О Р Е Х С О З Р Е Л, Archibrook Archibrook Стены и полПол и стены
Archibrook

О Р Е Х С О З Р Е Л

Archibrook
Archibrook
Archibrook

К данной конструкции плавающего пола относятся полы из ламината, шпунтованной доски, а также паркет. Собственно, именно поэтому второе название этой системы плавающего пола звучит так: деревянный плавающий пол. Материалы перед монтажом должны немного полежать в том помещении, где будет укладываться плавающий пол.

Ребята из дизайн – студии интерьера ’ART – B.O.S в своем небольшом проекте Дизайн частной квартиры на Цветном бульваре’ положили в качестве покрытия на пол вот такой замечательный паркет теплого и мягкого коричневого оттенка. Такое покрытие замечательно бы подошло на заключительный слой сборного плавающего пола.

Частная квартира на Цветном Бульваре, г. Москва, Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s" Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Стены и полПол и стены
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>

Частная квартира на Цветном Бульваре, г. Москва

Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>
Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"

Чтобы получить качественный пол необходимо проверить основание на ровность. Если на нем есть маленькие царапинки, сколы, выбоины или другие мелкие изъяны – это не страшно. Но если на основании присутствуют существенные неровности, то срок службы такого плавающего пола резко сократится в разы. Проверить неровности основания можно с помощью длинной рейки. Просто приложите ее к основанию и посмотрите, если будут видны просветы – значит неровности есть. Осталось только выяснить, насколько они существенные.

Деревянный пол, с точки зрения дизайнеров, подходит практически под любой дизайн интерьера. Главное правильно выбрать цвет и фактуру покрытия. Деревянное покрытие лучше всего подойдет к стилю кантри, рустикальному или прованс.

Подробнее про особенности рустикального стиля Вы можете прочитать в этой статье.

Усадьба "Аносино" ARKETYP Стены и полПол и стены
ARKETYP

Усадьба Аносино

ARKETYP
ARKETYP
ARKETYP

Для конструкции этого плавающего пола используются многослойные панели с верхним слоем из натуральной пробки. Каждая такая панель обладает своим неординарным и уникальным рисунком, создавая поистине неповторимое покрытие пола в каждом доме. Панели не имеют жесткого сцепления с основанием, как и деревянный плавающий пол, но они соединяются между собой с помощью системы паз-гребень. Стыки таких панелей обработаны водостойким клеем. Такой пол обладает своим уникальным преимуществом – при необходимости, панели можно демонтировать и переложить в другое место, более соответствующее новым требованиям хозяев.

Сухая стяжка

Усадьба "Аносино" ARKETYP Стены и полПол и стены
ARKETYP

Усадьба Аносино

ARKETYP
ARKETYP
ARKETYP

Этот вид плавающего пола обладает своей задачей – создание ровной основы, на которую уже настилают финишное декоративное покрытие. В том числе и сборные покрытия, о которых мы писали чуть выше. Такая создаваемая основа под покрытие должна обладать теплоизоляционными или звукоизоляционными свойствами.

Ресторан в Симферополе homify Стены и полПол и стены
homify

Ресторан в Симферополе

homify
homify
homify

Если Вам необходимы в первую очередь тишина и покой – то Вам рекомендуется рассмотреть звукоизоляционные свойства разнообразных материалов. Хорошей звукоизоляцией обладают минераловатные материалы.

А если Вам в первую очередь нужны тепло и уют в доме – Вам следует обратить внимание на теплоизоляционные материалы. Одним из лучших теплоизоляционных материалов является пенопласт. Он имеет самые лучшие показатели среди других современных материалов.

В зависимости от того, что для Вас важнее, тепло или тишина, мы и выбираем основной изоляционный материал.

В любом случае, такой пол монтируется всухую, без использования бетона, других растворов и иных веществ, содержащих влагу. Такой способ очень эффективен в тех случаях, когда на нижний этажах (в многоквартирном или частном доме) уже сделан ремонт и можно испортить его избыточной влагой. К тому же, все слои участвуют в звукопоглощении, в отличие об бетонных плавающих полов. К использованию такого пола можно приступать сразу же, не ожидая застывания, как в бетонных вариантах конструкции плавающего пола.

Бетонный плавающий пол

Гостиная tatarintsevadesign Стены и полПол и стены
tatarintsevadesign

Гостиная

tatarintsevadesign
tatarintsevadesign
tatarintsevadesign

Такая конструкция плавающего пола наиболее прочная и долговечная. Поэтому эту систему часто применяют там, где существуют большие нагрузки на поверхность пола: на складах или производственных зданиях. Но и в частных жилых домах такой пол не редкость из-за его надежности и долговечности. При правильном изготовлении бетонный плавающий пол прослужит долгие годы.

Дизайн кухни в Баку, ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio Кухня в стиле минимализм
ILKIN GURBANOV Studio

Дизайн кухни в Баку

ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio

Такая конструкция пола будет нуждаться в установке дополнительных отопительных контуров. Теплый пол должен быть, и не важно, будет ли это водяной теплый пол или электрический. При использовании встроенных в пол отопительных контуров нужна хорошая теплопроводность верхнего слоя конструкции. Иначе пол потеряет всю свою эффективность. Одновременно, нужно чтобы была низкая теплопроводность у изоляционного слоя, чтобы не было утечки тепла вниз. С такой задачей бетонные плавающие полы справляются на отлично.

Итак, подведем наши итоги. Какой бы Вы не выбрали способ укладки плавающего пола, основным и самым важным его качеством будет отсутствие жесткой связи с основанием пола и стенами помещения. А значит, он уже будет защищать Вас от шума и грохота соседей намного лучше, чем другие конструкции полов. А используя нужные теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, Вы сможете улучшить эти показатели, создавая для себя и своей семьи идеальное покрытие пола.

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