Конструкция и устройство плавающего пола

В наше время есть несколько систем, попадающих под определение плавающего пола . Это происходит из-за большого количества материалов на рынке производителей. Если хорошенько подумать, то главной особенностью всех видов плавающего пола является отсутствие жесткой фиксации с основанием. В разрезе можно увидеть, что конструкция плавающего пола представляет собой несколько разных слоев из различных материалов, которые образуют единый слой.

Плавающий пол кладут по двум причинам: первая – это высокая звукоизоляция. Благодаря тому, что напольное покрытие не соприкасается с основанием и стенами, звукоизоляционные свойства этой системы пола просто восхитительны.

Так что если Вас сильно достают соседи своей музыкой и вечеринками, громкими шаркающими шагами или топаньем, передвижением мебели ил просто ремонтом – плавающая конструкция пола будет для Вас спасением во всех смыслах. Эта система способна изолировать все внешние звуки на 50% минимум. Так что используйте эту конструкцию и наслаждайтесь тишиной и покоем.

Второй причиной является хорошая теплоизоляция. Теплый пол важен для жителей первых этажей, поэтому им предпочтительнее использовать эту конструкцию.

Теплый пол нужен не только для квартир на первом этаже, но также и в детской (чтобы малыши спокойно играли на полу, а Вы не переживали за их здоровье) и в ванной комнате (холодный кафель мало кому нравится, особенно зимой). Создав из своей квартиры уютное теплое гнездышко, Вы не захотите больше расставаться с ней, Вам захочется возвращаться туда снова и снова.

Специального ухода такой пол не требует, его можно также мыть, протирать и пылесосить, как и другие виды полов. Плавающий пол легко и быстро собирается, простота монтажа является еще одним преимуществом этой системы пола.

Ниже мы рассмотрим несколько видов конструкций плавающего пола, каждый из которых по своему удобен и практичен. Выбор за Вами!