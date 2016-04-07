Трендовые материалы: акриловый камень Кориан

Акриловый камень, получивший брендовое название Corian (кориан), представляет собой уникальный материал, который характеризуется пластичностью и прочностью, эстетикой и разнообразием. По сравнению с другими видами акрилового камня, кориан отличается возможностью придания ему самых разных форм, как правильных геометрических, так и любых других, в соответствии с вашими идеями или замыслами дизайнера. Он обычно используется для создания столешницы, раковины или поверхности стола.
Этот материал может быть окрашен в любой цвет и иметь любую текстуру. Например, если вы хотите, чтобы столешницы на кухне подходили общему интерьеру по цвету, дизайну, то лучше всего этого достичь получится именно с корианом. В этой статье вы узнаете, почему кориан стал таким модным материалом, какие у него особенности и преимущества, как ухаживать, где может применяться. Изучите последние тенденции в мире архитектуры и дизайна интерьеров.
Кориан благодаря своей пластичности может получить любую декоративную форму. С помощью бесшовного склеивания достигается монолитность изделия. Несомненным преимуществом считается богатая цветовая гамма. Есть и чистые цвета, и вариации натурального камня. Можно заказать и специальные эксклюзивные цвета для особых коммерческих проектов. Светлые цвета, к примеру, можно подсвечивать. Кориан является экологически чистым материалом, поверхностью не выделяются запахи. Цвет не меняется, внешний вид не портится. Кориан долговечен и очень прочен.
С таким большим количеством преимуществ можно подумать, что кориан стоит больше, чем другие материалы, например, такие как гранит и кварц. Но дело в том, что этот камень не такой дорогой. Его установка также обойдется дешевле других материалов. Окончательная цена будет зависеть от того, какой цвет в итоге вы выберете, какой будет дизайн и плюс оплата за труд. Он полностью оправдывает свою стоимость благодаря своей прочности и универсальности, большому количеству достоинств.
Бытовые загрязнения в виде грязи и жира удаляются посредством мыльной воды или чистящего средства на основе аммиака. Следы термического воздействия, например, от горячей сковороды или другой посуды, а также мелкие царапины можно убрать мелкой наждачной бумагой или мелкодисперсным абразивным чистящим порошком. Потом нужно отполировать поверхность полировальной пастой или обычной зубной пастой.
Налет от жесткой воды в мойке из искусственного акрилового камня удаляется водным раствором хлора в пропорции 1:1. Раствор залейте в раковину и подождите 15 минут. Затем раствор сливают, мойку тщательно промывают и протирают. Сколы, трещины, глубокие царапины, разломы в местах склейки могут быть устранены только специалистом по камню.
Этот материал абсолютно идеален для применения в ванной комнате. Он устойчив к появлению грибка, плесени. Его поверхность не холодная, а теплая, что очень комфортно и практично в таком помещении. К тому же интерьер ванной комнаты с таким материалом будет выглядеть красиво, так как он похож на красивый природный камень. На фото мы видим применение камня для изготовления раковины. Он также используется для душевых.
Применять кориан можно и на кухне, вы об этом не пожалеете. Изделия из этого материала легко чистятся. Бесшовное соединение делает его гигиеничным и практичным для этого помещения. Акриловый камень используется для кухонных столешниц, мойки и прочей кухонной мебели.
Поскольку кориан не только эстетически, но и и функционально полезен, то не удивительно, что он широко используется почти в каждой комнате дома, включая, конечно же, и гостиную. На приведенном фото мы видим, что этот материал использовался для создания гладкой, блестящей ТВ стены. Кориан также может быть использован для изготовления мебели, например, столов .
Таким образом, вы узнали о таком современном материале, как кориан, о его преимуществах и применении. Этот материал обладает весомыми плюсами, которые перекрывают некоторые небольшие минусы. Надеемся, что вы получили основную информацию об этом материале, имеете общее представление о нем. Если вам интересна тема камня, то предлагаем ознакомиться с еще одной статьей - Отличные идеи – как использовать камень в ванной.