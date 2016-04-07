Трендовые материалы: акриловый камень Кориан

Акриловый камень, получивший брендовое название Corian (кориан), представляет собой уникальный материал, который характеризуется пластичностью и прочностью, эстетикой и разнообразием. По сравнению с другими видами акрилового камня, кориан отличается возможностью придания ему самых разных форм, как правильных геометрических, так и любых других, в соответствии с вашими идеями или замыслами дизайнера. Он обычно используется для создания столешницы, раковины или поверхности стола.

Этот материал может быть окрашен в любой цвет и иметь любую текстуру. Например, если вы хотите, чтобы столешницы на кухне подходили общему интерьеру по цвету, дизайну, то лучше всего этого достичь получится именно с корианом. В этой статье вы узнаете, почему кориан стал таким модным материалом, какие у него особенности и преимущества, как ухаживать, где может применяться. Изучите последние тенденции в мире архитектуры и дизайна интерьеров.